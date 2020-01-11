İnternet üzerinden 23 ilde 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnternet üzerinden 23 ilde 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı (2) - Son Dakika

İnternet üzerinden 23 ilde 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDILAREskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, ikinci el eşya alım-satımı yapan siteler üzerinden sahte hesaplar açıp 23 ilde, 62 kişiyi yaklaşık 70 bin TL dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan Volkan D.

İnternet üzerinden 23 ilde 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, ikinci el eşya alım-satımı yapan siteler üzerinden sahte hesaplar açıp 23 ilde, 62 kişiyi yaklaşık 70 bin TL dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan Volkan D. (34) ve eşi Emel D. (25) sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Asayiş Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:03 Kaynak: DHA
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