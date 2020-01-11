İnternet üzerinden 23 ilde 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı (2) - Son Dakika

TUTUKLANDILAR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, ikinci el eşya alım-satımı yapan siteler üzerinden sahte hesaplar açıp 23 ilde, 62 kişiyi yaklaşık 70 bin TL dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan Volkan D. (34) ve eşi Emel D. (25) sevk edildikleri adliyede tutuklandı.