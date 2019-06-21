İnternet üzerinden 400 bin TL dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı

Kurdukları internet sitesi ile oto yedek parça sattıklarını söyleyerek vatandaşların yaklaşık 400 bin TL dolandırdığı öne sürülen 7 kişi polis operasyonu ile yakalandı.

Kurdukları internet sitesi ile oto yedek parça sattıklarını söyleyerek vatandaşların yaklaşık 400 bin TL dolandırdığı öne sürülen 7 kişi polis operasyonu ile yakalandı. Olayla ilgili 1 kişinin arama çalışmaları ise devam ederken, adliyeye sevk edilen şahısların tamamı tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Denizli'de internet sitesi aracılığıyla aldıkları oto yedek parçası üzerinden 12 bin 500 TL dolandırıldıklarını söyleyen bir şahıs şikayetçi olunca Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerden şahısların internet sitesi üzerinden sadece iki aylık sürede vatandaşları yaklaşık 400 bin TL dolandırdıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından harekete geçen polis ekipleri birçok farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda biri kadın olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda 3 bin 500 TL nakit para ile birlikte bilgisayar hard disk, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, kredi kartları ile sim kart ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve isimlerinin M.A., A.R.K., R.K., A.A., T.K., İ.K. ve S.Ş. olduğu belirtilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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