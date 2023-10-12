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İnternet üzerinden aldığı teflon tava, ısıyı görünce balon gibi şişti - Son Dakika

İnternet üzerinden aldığı teflon tava, ısıyı görünce balon gibi şişti

Son Güncelleme: 12.10.2023 17:05

Ucuz fiyatına aldanıp internet üzerinden granit tava siparişi veren vatandaş, yemek pişirmek için tavayı kullanınca şoke oldu. Tavanın ısıyı görünce balon gibi şişmesi insan sağlığının hiçe sayılmasını gözler önüne serdi.

Son dönemde insan sağlığını hiçe sayan sahtekarların oyunu artmaya başladı. Gıdadan, temizlik maddesine kadar birçok üründe sahtekarlık yapan fırsatçılar, insan sağlığını resmen hiçe sayıyor. Bunun son örneği ise internet üzerinden teflon tava satın alan bir vatandaşın başına geldi.

ISIYI GÖRÜNCE BALON GİBİ ŞİŞTİ

Fiyatına aldanıp internet üzerinden teflon tava siparişi veren vatandaş, tavayı yemek ısıtmak için ocağa koyunca hayatının şokunu yaşadı. Tavanın ısıyı görünce balon gibi şişmesi akıllara durgunluk verdi.

"UCUZ ETİN YAHNİSİ YAPIYORUM"

O anlara ilişkin görüntüleri paylaşan vatandaş, "İnternetten aldığım teflon tavayla ucuz etin yahnisini yapıyorum" notunu düştü.

İNSAN SAĞLIĞINI HİÇE SAYDILAR

Ortaya çıkan görüntü, insan sağlığının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Vatandaşlar bu duruma karşı denetimlerin artırılmasını istedi.

3. Sayfa, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnternet üzerinden aldığı teflon tava, ısıyı görünce balon gibi şişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnternet üzerinden aldığı teflon tava, ısıyı görünce balon gibi şişti - Son Dakika
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