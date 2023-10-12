İnternet üzerinden aldığı teflon tava, ısıyı görünce balon gibi şişti

Son dönemde insan sağlığını hiçe sayan sahtekarların oyunu artmaya başladı. Gıdadan, temizlik maddesine kadar birçok üründe sahtekarlık yapan fırsatçılar, insan sağlığını resmen hiçe sayıyor. Bunun son örneği ise internet üzerinden teflon tava satın alan bir vatandaşın başına geldi.
Fiyatına aldanıp internet üzerinden teflon tava siparişi veren vatandaş, tavayı yemek ısıtmak için ocağa koyunca hayatının şokunu yaşadı. Tavanın ısıyı görünce balon gibi şişmesi akıllara durgunluk verdi.
O anlara ilişkin görüntüleri paylaşan vatandaş, "İnternetten aldığım teflon tavayla ucuz etin yahnisini yapıyorum" notunu düştü.
Ortaya çıkan görüntü, insan sağlığının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Vatandaşlar bu duruma karşı denetimlerin artırılmasını istedi.
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