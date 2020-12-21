İnternet üzerinden bahis oynayan kişi dolandırıldığını iddia ederek polise başvurdu - Son Dakika

Edirne'de sosyal medya üzerinden oynadığı bahisten kazandığı paranın ödenmesi için para gönderen ve şüpheliye bir daha ulaşamayan kişi polise şikayette bulundu.

Edirne'de yaşayan E.B, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği kişinin yolladığı adresten bahis oynadı.

Oynadığı bahis kuponundan 15 bin lira kazandığı söylenen E.B, paranın hesabına yatırılması için şüpheliye 1268 lira para gönderdi.

E.B, şüphelilere daha sonra ulaşamayınca polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polisin yaptığı tahkikat sonucu şüphelinin Giresun'da yaşadığı tespit edildi.

Soruşturma sürüyor.