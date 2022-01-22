İnternet üzerinden bilgisayarlarını satmak isteyenleri dolandıran 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Pendik'te internet üzerine bilgisayarını satmak isteyen kişiyle iletişime geçerek, dizüstü bilgisayarı bırakılan dükkandan çalan 2 dolandırıcı yakalandı.

Pendik'te internet üzerinden satışa çıkardığı dizüstü bilgisayarını dolandırıcılara kaptıran E.K., polise başvurdu. Dizüstü bilgisayarının satın alacağını söyleyen bir kişi tarafından çalındığını söyleyen E.K. ifadesinde, şüpheli kişinin bilgisayarı için kendisini aradığını ve alacağını söyledi. Telefonda görüştükleri kişiyle Pendik'te sözleştiklerini ifade eden mağdur E.K., şüpheli kişinin yolda kendisini arayarak bilgisayarını bir dükkana bırakmasını istediğini sonra yakındaki çalıştığı kuyumcuya gelerek parasını almasını istediğini iddia etti. Bilgisayarı dükkana bırakan E.K., dükkana gittiğinde kapalı olduğunu gördü. Geri döndüğünde ise bilgisayarının başka biri tarafından dükkandan alındığını ifade etti.

Şikayetin ardından polis ekipleri dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 2 kişiyi tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, şüphelilerden birinin E.K'nin bıraktığı bilgisayarı aldığını belirledi. Ardından şüpheli Ayhan K. (55) ile Uğur F. (43) gözaltına alındı. İki şüphelinin aynı yöntemle S.Ş adlı kişiyi de dolandırdığı belirlendi. Aykan K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, Uğur F ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL