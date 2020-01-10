İnternet üzerinden dolandırıcılığa 1626 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Diyarbakır'da online alışveriş sitesinden ürün satışı bahanesiyle 162 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen İsmail A'nın da yer aldığı 12'si tutuklu 73 sanık hakkında 9'ar yıldan 1626'şar yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 73 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak/örgüte üye olmak", "bilişim yoluyla dolandırıcılık" ve "bilişim yoluyla hırsızlık" suçlarından hazırlanan 325 sayfalık iddianame, 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, alışveriş sitesinde yer alan bazı ürünleri satın almak isteyen müştekilerin belirtilen iletişim numarasını arayarak ürün bedelini ilgili hesaba yatırdıkları, daha sonra sanıkların söz konusu ürünü göndermeden iletişimi kestikleri bildirildi.

- Dolandırıcılıktan elde edilen para ATM'den çekilmiş

Sanıkların, sosyal medya platformlarında sahte banka reklamlarıyla çekiliş ve para puan gibi vaatlerle müştekilere sundukları sahte linkin tıklanmasıyla gizli hesap bilgisine ulaştıkları anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Müştekilerin kendi bankasının resmi internet sitesi zannedip bankacılık işlemlerine ilişkin şifrelerini ve kişisel bilgilerini girdiği, bu şifreleri ve kişisel bilgileri elde eden şüphelilerin müştekiye ait banka hesaplarına bilişim yolu ile ulaşarak hesaplarında bulunan parayı istedikleri hesaba aktararak veya kredi kartlarından yüklü miktarda harcamalar yaptıkları tespit edildi. Hırsızlık suçuna konu paraların Diyarbakır'daki ATM'lerden çoğunlukla nakit çekildiği veya belirli bazı iş yerlerinde POS cihazı üzerinden harcandığı belirlendi."

İddianamede, sanıklarca 162 olayda elde edilen paranın yüzde 97'sinin bankamatiklerden çekildiği bilgisine yer verildi.

Teknik dinleme sonucu suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen İsmail A'nın örgüt yöneticileri ve üyeleri ile banka hesap kartı temin edilmesi, yatan paraların çekilmesi ve harcanması gibi örgüt faaliyetlerine ilişkin suç içerikli görüşme yaptığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanık İsmail A'nın ifadesinde son bir yılda suç eylemlerine karıştığı, işin risklerini anlattığı kişilerin kabul etmeleri halinde kartlarını kullandığı, üyelerine hesaba aktarılan paranın yüzde 10'u oranında kar payı verdiğini söylediği kaydedildi.

Anlık mesajlaşma programı kullanmışlar

İsmail A'nın üyelerle görüştüğü anlık mesajlaşma programı kullandığı yönündeki ifadesinin de yer aldığı iddianamede, bu mesajlaşma programının İstanbul, Mersin ve İzmir'de açıldığını iddia ettiği bildirildi.

İddianamede İsmail A'nın ifadesi şu şekilde aktarıldı:

"Mesaj programı üzerinden anlaşma sağlandıktan sonra bulduğum kart bilgilerini bu gruplara atıyordum. Benim pozisyonumdaki kişiler 'sahacı' olarak tabir ediliyor ve gönderdiğimiz kart sahiplerinin adına alışveriş sitelerinde sahte ilanlar açılıyordu. Sahte ilanlarla ilgilenen kişiler ikna edildikten sonra hesaba önce kaparo yatırılması isteniyor, daha sonra paranın kalanının da gönderilmesi sağlanıyordu. Gelen para da hesabın bloke olması riskine karşın hemen çekiliyordu.

O mesaj programındaki grupların elinde 'GBT' diye tabir edilen bir program bulunuyordu. Bir isim girdiklerinde Türkiye çapında aynı isimde kaç kişi varsa tüm nüfus bilgileri ekrana geliyordu. 'Sahacılar' müştekilerden gelen parayı nakit olarak çektikten bir saat içinde ana gruba gönderiyordu."

Şifreleri kırılarak müştekilerin banka hesapları boşaltılmış

İsmail A, bir sistemle şifreleri kırılarak internet bankacılığı üzerinden müştekilerin banka hesaplarının boşaltıldığını itiraf ederek, bunun 3 yöntemine ilişkin şunları anlattı:

"Çağrıcılar' olarak tabir edilen kişiler, müştekileri banka görevlisi olarak arıyor ve çeşitli bahanelerle internet bankacılığı şifrelerini alarak hesaplarını boşaltıyordu. Banka veri tabanına erişebilen hackerlar tarafından kullanılan bir sistemle bankacılık şifreleri ve tüm bilgileri ele geçirilen kişilerin hesapları boşaltılıyordu. Bazen de bankada çalışan memurların yardımcı olması ile kart bilgileri ele geçirilerek kullanılıyordu.

Sosyal medyada yer alan sahte banka reklamlarının gerçek olduğunu düşünenler, bankalara ait reklamları tıklayarak açılan sayfaya kendilerine ait kimlik bilgilerini ve şifrelerini giriyor, şifreleri ele geçiren hackerlar tarafından hesaplar boşaltılıyor."

İddianamede şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüphelilerin birden fazla suç işlemek amacıyla bir araya geldikleri ve örgüt üyeleri illegal işlerde kullanılması karşılığında komisyon alarak banka hesaplarını vermişlerdir. Hesaplarının birden fazla olayda kullanıldığı ve örgüt üyesi olmak için makul sürenin geçmiş bulunduğu, örgüt üyelerinin örgüt lideri ve yöneticilerinden aldıkları talimatları yerine getirdiği belirlenmiştir. Müştekilerin hileli davranışlarla aldatılarak örgüt üyelerine ve yöneticilerine ait banka hesaplarına para yatırmalarının sağlandığı ya da banka hesaplarına bilişim yolu ile ulaşılarak hesaplarında bulunan paralar şüpheli örgüt üyelerine ve yöneticilerine ait banka hesaplarına aktarılmıştır.

Şüphelilerin yapmış oldukları hileli hareketlerle kendi yararlarına maddi menfaat elde ettikleri ve bu suretle üzerine atılı suçları işlemiş oldukları anlaşılmıştır."

İstenilen ceza

İddianamede, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak/üye olmak", "bilişim yoluyla dolandırıcılık" ve "bilişim yoluyla hırsızlık" suçlamasıyla yargılanacak sanıklardan suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen İsmail A. ve 4 örgüt yöneticisi hakkında 500'er yıldan 1626'şar yıla kadar, örgüte üye 68 sanık hakkında da 9'ar yıldan 243'er yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası isteniyor.