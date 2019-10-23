Son Dakika Haberleri: İnternet üzerinden eşya satarken bu tuzağa düşmeyin
Son Dakika Güncel İnternet üzerinden eşya satarken bu tuzağa düşmeyin

İnternet üzerinden eşya satarken bu tuzağa düşmeyin

4 dakika önce

İSTANBUL'da internet üzerinden ilan vererek sıfır cep telefonu ve bilgisayar satanlarla alıcı gibi buluşup, onların bir anlık dalgınlığından yararlanarak telefon ve bilgisayarlarını çalan iki şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da internet üzerinden ilan vererek sıfır cep telefonu ve bilgisayar satanlarla alıcı gibi buluşup, onların bir anlık dalgınlığından yararlanarak telefon ve bilgisayarlarını çalan iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin benzer yöntemle 4 kişinin satmaya çalıştığı eşyaları çaldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Mustafa Can A. (26) ve Mert I. (20) işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TELEFONUNU 10 BİN LİRAYA SATMAYA ÇALIŞIRKEN ÇALDIRDI

Beylikdüzü'nde ikamet eden Ç.Ç., polise başvurarak yurt dışından getirdiği sıfır cep telefonunu satmaya çalışırken, alıcı olarak gelen kişilerin cep telefonunu çaldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Kadın polise verdiği ifadesinde Yurt dışından getirdiğim telefonu 10 bin liraya satışa çıkardım. İnternete verdiğim ilanı arayan bir kişi telefonu almak istediğini söyledi. Beylikdüzü, Marmara Mahallesi'nde buluştuk. Para çekmek için birlikte bir bankanın önüne geldik. Bu sırada ben sigara içmek için otomobilden indiğimde onlar telefonu alıp kaçtı. dedi.

POLİS YAKALADI

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tespit ettikleri şüpheliler Mert I. ve Mustafa Can A'nın peşine düştü. İki şüpheli önceki gün yakalanarak gözaltına alındı.

4 KİŞİYİ AYNI YÖNTEMLE SOYMUŞLAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin benzer yöntemle 4 kişinin satmak istediği eşyaları çaldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin lüks bir otomobil kiralayarak plakasını değiştirdikleri ve hırsızlık yapacakları kişilerle bu otomobille giderek buluştukları öğrenildi. Esenler'de telefonunu internet üzerinden satmaya çalışan M.K. adlı mağdurun eşyasının çalınma anı ise güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan Mert I. ile Mustafa Can A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnternet üzerinden eşya satarken bu tuzağa düşmeyin

Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:24 Kaynak: DHA
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