3 internet dolandırıcısına 6 yıl 3 'er ay hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de internet üzerinden kamyon motoru satarak, parayı alıp ürünü göndermeyerek dolandırıcılık yapan 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İlker G. ve tutuksuz sanıklar Ümit E. ile Resul K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Savunmalarını yapan sanıklar, mahkeme heyetine pişman olduklarını belirterek beraatlerini talep ettiler.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada tutuklu sanık İlker G. ve tutuksuz sanıklar Ümit E. ile Resul K. hakkında 'bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ