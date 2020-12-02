İnternet üzerinden kolayca yapılandırma fırsatı - Son Dakika

İnternet üzerinden kolayca yapılandırma fırsatı

02.12.2020 12:44
İnternet üzerinden kolayca yapılandırma fırsatı, System.String[]

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamına giren borçların vergi dairesine gitmeden 7 gün 24 saat internet üzerinden yapılandırılabileceği müjdesini verdi.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamına giren borçların vergi dairesine gitmeden 7 gün 24 saat internet üzerinden yapılandırılabileceği müjdesini verdi.

Törer, mükelleflerin vergi dairesine gitmeden internet üzerinden kolayca yapılandırma başvurusunda bulunabileceklerini ifade ederek. "Ülkemizde yaşanan Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle mükelleflerimizin mutlak suretle internet üzerinden başvuruda bulanmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Başvuruda bulunacak mükelleflerin zorluk yaşamaması ve kolayca işlemlerini tamamlayabilmesi için İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasında gerekli çalışmanın yapıldığını ve sistemin oluşturulduğunu ifade eden Törer, "Mükelleflerimiz yapılandırma başvurusu yapmak için www.gib.gov.tr adresindeki hızlı erişim bölümünde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi butonuna tıklayarak sisteme ulaşabilirler. TC. Kimlik numarası ve interaktif Vergi Dairesi şifresi bulunan mükelleflerimiz bu şifre ile; bulunmayanlar ise e-devlet şifresini kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan yapılandırma işlemleri bölümünden, "7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri" 'ne gelerek başvuru formunu peşin veya taksitli olmak üzere diledikleri gibi doldurarak başvuru işlemini tamamlayabilir ve ödeme planı çıktısı alabilirler" şeklinde konuştu.

Salgınla mücadelede çok kritik günlerde olduğumuza işaret eden Törer, mükelleflerimizin evden veya ofislerinden çıkmadan ve hastalık riskine girmeden başvurularını zahmetsizce gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu.

Son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunun da altını çizen Törer, başvuruların son günlere bırakılmadan bir an önce yapılmasının herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için mükelleflerin lehine olacağını özellikle belirtti.

Diğer taraftan yapılandırılan borçlara ilişkin ödemelerin de yine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 7 gün 24 saat peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kartları veya kredi kartlarıyla kolayca ödenebileceğini sözlerine ekledi.

Pek çok vergi borcunu kapsayan ve çeşitli avantajlar sunan bu kapsamlı Yapılandırma Kanunu'nun mükellefler için kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu vurgulayan Törer, "Vergi borçlarınızı yapılandırın hem siz kazanın hem Türkiye kazansın" diyerek sözlerine son verdi. - GAZİANTEP

İnternet üzerinden kolayca yapılandırma fırsatı
İnternet üzerinden kolayca yapılandırma fırsatı

Koronavirüs, Gaziantep, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnternet üzerinden kolayca yapılandırma fırsatı - Son Dakika Ekonomi


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