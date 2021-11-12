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İnternet üzerinden otomobil satanı dolandırdılar - Son Dakika

İnternet üzerinden otomobil satanı dolandırdılar

12.11.2021 09:45

Adana polisi internet üzerinden otomobil satan bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen 3 zanlıyı yakaladı.

Adana polisi internet üzerinden otomobil satan bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen 3 zanlıyı yakaladı.

Ömer Y., otomobilini satmak için internete ilan verdi. Ömer Y.'yi cep telefonuyla arayan Cengiz K. (38), otomobili 300 bin TL'ye almak üzere anlaştı. Cengiz K., daha sonra kentteki oto galerici Erhan Y.'yi arayıp, söz konusu otomobili ne kadara alabileceğini sordu. Erhan Y.'den 277 bin TL fiyat alan Cengiz K., yeniden otomobilin sahibini arayıp, Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yaptığını, aracı bir arkadaşının alacağını söyledi. Bunun üzerine Cengiz K., Ömer Y. ile Erhan Y.'yi buluşturdu. Cengiz K., otomobilin bedeli olan 300 bin TL'yi gönderdiğine dair sahte bir dekontu Ömer Y.'ye gönderip, aracın devrini Erhan Y.'ye yapmasını söyledi. Bu olaylardan haberi olmayan Erhan Y. de devir işleminin ardından 277 bin TL'yi Cengiz K.'nin verdiği IBAN'a gönderdi.

Eve döndükten sonra banka hesabını kontrol eden Ömer Y., paranın kendisine ulaşmadığını görüp, dekontun sahte olduğunu anladı. Dolandırıldığını fark eden Ömer Y.'nin şikayeti üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünü bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Cengiz K.'nin banka hesabını kontrol eden ekipler, Ramazan P. (22) ve Mustafa Ç. (53) ile birlikte çalıştığını tespit etti. Polisin, olayla ilgili çalışması devam ederken Mustafa Ç.'nin hesabına 340 bin TL daha giriş olduğu belirlendi. Bu paranın, aynı yöntemle dolandırılan Konya ve Mersin'deki kişiler tarafından gönderildiği saptandı. Bunun üzerine 3 şüphelinin de banka hesabına bloke konuldu.

Bu tespitler üzerine ekipler, Cengiz K. ile Ramazan P.'yi Gaziantep'te, Mustafa Ç.'yi ise Adana'da yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Cengiz K., emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederken, Mustafa Ç. ise "Cengiz benim hesabıma para geleceğini söyledi. Ben de parayı kendisine geri gönderdim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cengiz K. ile Ramazan P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mustafa Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

İnternet üzerinden otomobil satanı dolandırdılar
İnternet üzerinden otomobil satanı dolandırdılar
İnternet üzerinden otomobil satanı dolandırdılar
İnternet üzerinden otomobil satanı dolandırdılar

Türk Lirası, İnternet, Otomobil, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnternet üzerinden otomobil satanı dolandırdılar - Son Dakika


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