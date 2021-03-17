İnternet üzerinden satılan gıda takviyelerine ve dermokozmetik ürünlerine dikkat - Son Dakika

İnternet üzerinden satılan gıda takviyelerine ve dermokozmetik ürünlerine dikkat

17.03.2021 15:11

İnternet üzerinden satılan gıda takviyelerine ve dermokozmetik ürünlerine dikkat Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın: "Birçoğu sahte, direk insan sağlığını etkileyecek boyutta zararlı maddeler içeriyor" "Sağlığı ilgilendiren herhangi bir şeyde mutlaka hekim tavsiyesi ve...

İnternet üzerinden satılan gıda takviyelerine ve dermokozmetik ürünlerine dikkat

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın:

"Birçoğu sahte, direk insan sağlığını etkileyecek boyutta zararlı maddeler içeriyor"

"Sağlığı ilgilendiren herhangi bir şeyde mutlaka hekim tavsiyesi ve eczacı danışmanlığında kullanılması gerekiyor"

KAYSERİ - Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, internet üzerinden satılan gıda takviyelerinin ve dermokozmetik ürünlerinin birçoğunun sahte olduğunu ve direk insan sağlığını etkileyecek boyutta zararlı maddeler içerdiğini söyleyerek, "Sağlığı ilgilendiren herhangi bir şeyde mutlaka hekim tavsiyesi ve eczacı danışmanlığında kullanılması gerekiyor" dedi.

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, yaptığı açıklamada, internet üzerinden satılan gıda takviyelerine ve dermokozmetik ürünlerine dikkat çekti. Bu ürünlerin çoğunun sahte olduğunu ve direk insan sağlığını etkileyecek boyutta zararlı maddeler içerdiğini kaydeden Akın, "Pandemi insanlığı fazlasıyla etkiledi. Bunun en başında da sağlık üzerine birçok etkisi oldu. Sağlık sisteminin işleyişinde de birkaç değişiklik oldu diyebiliriz. Bununla birlikte özellikle son zamanlarda artan e-ticaret sağlık sektöründe de etkili olmaya başlayınca halk sağlığını tehdit edecek durumlara ulaştığı için bizlerin de uyarılarda bulunması elzem hale geldi. Geçtiğimiz yıllarda kozmetik sektörünün cirosu 14 milyar TL'yi buldu. Bu çok önemli bir rakamdır. Kapitalist düşünceyle yaklaşan ve halk sağlığını hiçbir zaman öncelik etmeyen bazı kuruluşların iştahını kabarttı. Böylelikle de internetten bu tür gıda takviyelerini ve dermokozmetik ürünleri satmaya başladılar. Elimize geçen raporlara baktığımızda, bu ürünlerin birçoğunun sahte olduğu gözlemlendi. Direk insan sağlığını etkileyecek boyutta zararlı maddeler içerdiğini gözlemlemiş olduk. Sağlığı ilgilendiren herhangi bir şeyde mutlaka hekim tavsiyesi ve eczacı danışmanlığında kullanılması gerekiyor. Özellikle son zamanlarda popüler olan ve internette sırf ucuz diye alınan collagen ürünlerinin yine sahte çıktığı, yine insan sağlığını olumsuz etkilediği görülüyor" ifadelerini kullandı.

"Bu ürünlerle mücadelemizi sürdüreceğiz"

Bu ürünlerin 'bitkisel', 'doğal' ve 'zararsız' gibi söylemlerle satışının arttırılmaya çalışıldığını kaydeden Akın, "Bununla birlikte sağlık okur yazarlılığında bir kademe üste taşınması gerekiyor. Çünkü sağlık okur yazarlılığı olmadığı zaman maalesef bu tip sorunlarla karşı karşıya geliyoruz. Özellikle bitkisel, doğal ve zararsız gibi söylemlerle satışı artırmaya yönelik hamleler son derece tehlikelidir. Bakanlığımızın da bu konuyla ilgili çalışmaları var. Özellikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun son zamanlarda gerek medyada gerekse basın kaynakları aracılığıyla vatandaşlara bu konuda bilgilendirme yapıyor. Eczacılar bunun için var. Bizler de bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Özellikle Kayseri nezdinde bu tür gıda takviyelerin ve mamaların her zaman eczanelerde satılması gerektiğini defalarca dile getirdim. Bununla ilgili çalışmalarımızda olacak. İnsan sağlığını azda olsa etkileyen, ilgilendiren konularda eczacı danışmanlığının önemini bir kez daha anlamış oluyoruz. Farkındalık oluşturmak için uğraşacağız. Umut ediyorum ki, yakın zamanda da internette ve eczane dışı kanallarda satılan ürünlerin sayısı azalır. Özellikle internet bizim başımızın belası diyebiliriz. 2014 yılından bu yana yaklaşık 30 bin 800 tane internet sitesi kapatıldı. Çünkü hem Türk Eczacılar Birliği hem Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bu konunun üzerinde ve takibindedir. Lütfen sağlığınızı ilgilendiren hiçbir şey internet üzerinden almayın. Mutlaka en yakın sağlık danışmanınız olan eczacılardan almayı tercih edin" şeklinde konuştu.

İnternet üzerinden satılan gıda takviyelerine ve dermokozmetik ürünlerine dikkat
İnternet üzerinden satılan gıda takviyelerine ve dermokozmetik ürünlerine dikkat
İnternet üzerinden satılan gıda takviyelerine ve dermokozmetik ürünlerine dikkat
İnternet üzerinden satılan gıda takviyelerine ve dermokozmetik ürünlerine dikkat

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Pandemi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnternet üzerinden satılan gıda takviyelerine ve dermokozmetik ürünlerine dikkat - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meydana toplanan kalabalık, binaların yıkılmasını film izler gibi izliyor Artvin'in Yusufeli ilçesinde dev yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle 50'ye yakın eve sıçradı Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Danıştay'ın kararına tepkiler çığ gibi! İYİ Parti grup toplantısında kız öğrenci "Andımız"ı okudu Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor
Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar         
16:16
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı         
15:46
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi         
15:38
Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü         
15:18
ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek         
14:17
Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı         
13:35
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
Efsanevi golfçü Tiger Woods, 2K Games ile anlaşma imzaladı Efsanevi golfçü Tiger Woods, 2K Games ile anlaşma imzaladı         
10:49
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 16:39:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnternet üzerinden satılan gıda takviyelerine ve dermokozmetik ürünlerine dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei