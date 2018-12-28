Son Dakika Haberleri: İnternet Üzerinden Sattığı Köpeği Göndermedi, 5 Yıl Hapse Çarptırıldı

İnternet Üzerinden Sattığı Köpeği Göndermedi, 5 Yıl Hapse Çarptırıldı

6 dakika önce

ESKİŞEHİR'de internet üzerinden anlaştığı kişiye parasının bir bölümünü aldıktan sonra sattığı köpeği göndermediği iddiasıyla hakkında dava açılan Adem Özbek'e (34) nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

İnternet Üzerinden Sattığı Köpeği Göndermedi, 5 Yıl Hapse Çarptırıldı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de internet üzerinden anlaştığı kişiye parasının bir bölümünü aldıktan sonra sattığı köpeği göndermediği iddiasıyla hakkında dava açılan Adem Özbek'e (34) nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Adem Özbek ile avukatı katıldı. Dolandırıldığını öne süren Türkan Uysal'ın katılmadığı duruşmada sanık Adem Özbek suçlamaları kabul etmeyerek, "İnternet üzerinden köpek alım satımı ile uğraşıyorum. Davacı kadın beni aradı. Verdiğim hesaba 500 lira para gönderdi. Ancak ben istediği köpeği bulup zamanında gönderemedim. Dolandırıcılık yapmadım. Köpeği bulunca gönderecektim" dedi.

Mahkeme heyeti, Adem Özbek'i nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:08 Kaynak: DHA

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