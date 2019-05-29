Son Dakika Haberleri: İnternet üzerinden uyuşturucu tohumu satışına gözaltı
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İnternet üzerinden uyuşturucu tohumu satışına gözaltı

46 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde internet üzerinden uyuşturucu tohumu sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

İnternet üzerinden uyuşturucu tohumu satışına gözaltı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde internet üzerinden uyuşturucu tohumu sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre,Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.T.'nin internet üzerinden oluşturduğu bir sayfadan uyuşturucu tohumu satışı yaptığını tespit etti.
Ekipler tarafından adresi belirlenen Ç.T. evinde yakalandı.
Evde yapılan aramada poşet içerisinde, 710 gram kenevir tohumu, üzerinde esrar ve skunk resimlerinin bulunduğu kartlar, bilgisayar, flaş bellek, uyuşturucu satışının yapıldığı bilgilerin bulunduğu notlar ele geçirildi.
Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor .
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:33 Kaynak: AA
Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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