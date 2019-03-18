Son Dakika Haberleri: İnternet Üzerinden Vurgun Yapan Dolandırıcılar Yakalandı

İnternet Üzerinden Vurgun Yapan Dolandırıcılar Yakalandı

8 dakika önce

Türkiye'de satışı yasal olmayan elektronik sigara satışında vatandaşları internet siteleri üzerinden tuzağa düşürüp dolandıran şebeke çökertildi.

İnternet Üzerinden Vurgun Yapan Dolandırıcılar Yakalandı, System.String[]
Türkiye'de satışı yasal olmayan elektronik sigara satışında vatandaşları internet siteleri üzerinden tuzağa düşürüp dolandıran şebeke çökertildi. E-ticaret dolandırıcılarının, kargo ile "kapıda ödeme" ya da "havale" yalanı ile sözde sipariş alıp tahsil ettikleri paralarla milyonlarca lira vurgun yaptıkları ortaya çıkarılırken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, satışı Türkiye'de yasal olmayan elektronik sigara üzerinden vatandaşları e-ticaret siteleri aracılığı ile dolandıran bir şebekeyi tespit etti.

8 DOLANDIRICI YAKALANDI Yürütülen soruşturma kapsamında, URL adresi ile e-ticaret dolandırıcılığı yapan 12 ayrı siteyi tespit eden siber polisi, "kapıda ödeme" ya da "havale" yalanı ile sipariş alarak vatandaşlara sipariş edilen ürünün dışında alakasız mal satışı gerçekleştiren 8 şüpheliyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılara yönelik operasyon düzenleyen polis, Z.Y., H.Ö., Ş.E., Y.U., Y.Y., N.Y., F.K. ve F.Ç. adlı zanlıları gözaltına aldı. Operasyon anı polis kamerasına yansırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, binlerce elektronik sigara, bu sigaralarla alakalı olduğu belirtilen aparat ve doküman ele geçirildi. Söz konusu sitelere erişim yasağı getirildi.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN Yapılan incelemelerde ele geçirilen dijital verilerde, dolandırıcıların tutukları fiziki dokümanda vatandaşlara ait binlerce data ve sipariş bilgileri elde edilirken, bu datalarda dolandırıcıların milyonarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınıp sorgulanan 8 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan Z.Y., H.Ö., Ş.E., Y.Y. ve F.Ç. adlı 5 kişi tutuklandı. N.Y., F.K. ve Y.U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Henüz Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca bugüne kadar kartuşu nikotin içeren herhangi bir elektronik sigara markası için ithalat izni vermiyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:31 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Yaralanan Mustafa Boztaş'ın Çektiği Görüntüler Ortaya Çıktı Bakan Soylu'dan, Saadet Partisiyle İlgili Sözlerini Eleştiren Vatandaşa Sert Yanıt: Hadi Oradan Densiz Şubat'ta Konut Satışı Yüzde 18,2 Düştü Emeklilerin Talebi Kabul Görürse En Düşük Maaş 2 Bin 20 Lira Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 11:39:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnternet Üzerinden Vurgun Yapan Dolandırıcılar Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]