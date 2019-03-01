Son Dakika Haberleri: İnternet Üzerinden Yasa Dışı Bahis Oynatan Suç Örgütüne Yönelik Ankara Merkezli 13 İlde Düzenlenen...

İnternet Üzerinden Yasa Dışı Bahis Oynatan Suç Örgütüne Yönelik Ankara Merkezli 13 İlde Düzenlenen...

1 saat önce

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İnternet Üzerinden Yasa Dışı Bahis Oynatan Suç Örgütüne Yönelik Ankara Merkezli 13 İlde Düzenlenen..., System.String[]
İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:48 Kaynak: AA

Ankara, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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