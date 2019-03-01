İnternet Üzerinden Yasa Dışı Bahis Oynatan Suç Örgütüne Yönelik Ankara Merkezli 13 İlde Düzenlenen...
1 saat önce
İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik Ankara
merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:48 Kaynak: AA
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