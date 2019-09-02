Son Dakika Haberleri: İnternet üzerinden yayın yapan yurt içi, yurt dışı medya kuruluşlarına RTÜK denetimi başladı
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İnternet üzerinden yayın yapan yurt içi, yurt dışı medya kuruluşlarına RTÜK denetimi başladı

4 saat önce

İnternet üzerinden yayın yapan yurt içi, yurt dışı menşeli televizyon kanalları ve medya kuruluşlarına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi bugün başladı.

İnternet üzerinden yayın yapan yurt içi, yurt dışı medya kuruluşlarına RTÜK denetimi başladı, System.String[]

İnternet üzerinden yayın yapan yurt içi, yurt dışı menşeli televizyon kanalları ve medya kuruluşlarına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi bugün başladı.


RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "RTÜK'ün internet denetimindeki radarına ilk takılacaklar, BBC Türkçe, Deutche Welle, Amerika'nın Sesi, Sputnik ve Euronews gibi yayıncılar olacaktır" dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

TV, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:08 
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