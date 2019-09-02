İnternet üzerinden yayın yapan yurt içi, yurt dışı medya kuruluşlarına RTÜK denetimi başladı
4 saat önce
İnternet üzerinden yayın yapan yurt içi, yurt dışı menşeli televizyon kanalları ve medya kuruluşlarına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi bugün başladı.
İnternet üzerinden yayın yapan yurt içi, yurt dışı menşeli televizyon kanalları ve medya kuruluşlarına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi bugün başladı.
RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "RTÜK'ün internet denetimindeki radarına ilk takılacaklar, BBC Türkçe, Deutche Welle, Amerika'nın Sesi, Sputnik ve Euronews gibi yayıncılar olacaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:08
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