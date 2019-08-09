İNTERNET ÜZERİNDEN YILAN SATARKEN YAKALANDI
1 saat önce
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen biri Meksika siyah kral yılanı, diğer ikisi Mısır yılanı olmak üzere toplam 3 yılanı satmaya çalışan şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:51 Kaynak: DHA
Yasa dışı yollarla Türkiye
'ye getirilen biri Meksika
siyah kral yılanı, diğer ikisi Mısır yılanı olmak üzere toplam 3 yılanı satmaya çalışan şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yılan ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yılan ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli M. F. G. ile irtibata geçti. Küçükçekmece
'de bulunan bir işyerine müşteri kılığında giden ekipler, cinsleri biri Nigrita (meksika siyah kral yılanı) diğer ikisi Corn Snake (Mısır yılanı) olan toplam 3 yılan almak için şüpheli M. F. G. ile buluştu. Getirdiği yılanların tanesine bin 850 TL isteyen M. F. G.'yi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne getirilen şüphelinin sorgusu sürüyor. Emniyet yetkililerinin durumu bildirmesiyle Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
Bölge Müdürlüğü ekipleri M. F. G.'ye 18 bin TL para cezası kesti.
PUBG Mobile Lite artık Türkiye'de! İşte oyunun özellikleri Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez cari fazla verdik Teknik bir nedenden dolayı yaşanan hava yastığı probleminde iade ve değişim hakkı var Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan güvenli bölge açıklaması: Büyük adım olacak