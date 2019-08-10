Son Dakika Haberleri: İnternet üzerinden yılan satarken yakalandı
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İnternet üzerinden yılan satarken yakalandı

1 saat önce

YASA dışı yollarla Türkiye'ye getirilen biri Meksika siyah kral yılanı, diğer ikisi Mısır yılanı olmak üzere toplam 3 yılanı satmaya çalışan şüpheli yakalandı.

İnternet üzerinden yılan satarken yakalandı, System.String[]
YASA dışı yollarla Türkiye'ye getirilen biri Meksika siyah kral yılanı, diğer ikisi Mısır yılanı olmak üzere toplam 3 yılanı satmaya çalışan şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yılan ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yılan ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli M. F. G. ile irtibata geçti. Küçükçekmece'de bulunan bir işyerine müşteri kılığında giden ekipler, cinsleri biri Nigrita (meksika siyah kral yılanı) diğer ikisi Corn Snake (Mısır yılanı) olan toplam 3 yılan almak için şüpheli M. F. G. ile buluştu. Getirdiği yılanların tanesine bin 850 TL isteyen M. F. G.'yi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne getirilen şüphelinin sorgusu sürüyor. Emniyet yetkililerinin durumu bildirmesiyle Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri M. F. G.'ye 18 bin TL para cezası kesti.


- İstanbul
İstanbul, Türkiye, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:18 Kaynak: DHA
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