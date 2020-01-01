İnternet ve sosyal medyada öne çıkan günün spor haberleri

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6 saat önce
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ameliyat olmak için İtalya'ya giden milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Fransa'daki evine hırsız girdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:09 Kaynak: DHA
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ameliyat olmak için İtalya
'ya giden milli futbolcu Yusuf Yazıcı
'nın Fransa
'daki evine hırsız girdi.
Fransa Ligi'nin 18'inci haftasında Lille'in deplasmanda Monaco'ya 5-1 mağlup olduğu maçta çapraz bağları kopan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, yılbaşı gecesi hırsızlık şoku yaşadı. Sağ diz ön çapraz bağı ameliyatı için Roma'da bulunan genç yıldız, kötü haberi İtalya'da aldı. 22 yaşındaki futbolcunun değerli eşyalarının ve arabasının çalındığı belirtildi.
- Şeyma
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