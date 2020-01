İnternet ve sosyal medyada öne çıkan günün spor haberleri

Türk yüzmesi, Türk antrenör-sporcu ile büyük bir ivme kazandı

Emre Sakçı: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

"Hazırlıklar tam gaz devam ediyor"

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi çok güzel"

"Türk yüzmesi, Türk antrenörler ile çok güzel bir ivme yakaladı"

Bahar Oktay: Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak gurur verici

"Havuz problemi İzmir'de klasikleşti"

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi ülkemiz için de gerekliydi"

"Yabancı, Türk'ün halinden anlamıyor"

Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ İstanbul, -

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı, "2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'ndan madalya ile dönmek istiyorum" dedi.

Türkiye'ye İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda kurbağalama 50 metre erkekler finalinde 25.82'lik derecesiyle 19 yıl sonra gümüş madalya kazandıran Fenerbahçe'nin sporcusu Emre Sakçı, kariyerinde ilk kez katılacağı Japonya'daki 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'ndan da madalya ile dönmek istiyor. Antrenörleri Türker Oktay ve Bahar Oktay ile başarıdan başarıya koşan Emre Sakçı, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Türk antrenörlerinin yüzmede büyük bir ivme kazandığını belirtti. Sporcu ve antrenörün uyumunun yüzmeyi daha iyi yerlere taşıdığını belirten Sakçı, mottolarının "yüzde yüz yerli" olduğunun altını çizdi. Bahar Oktay ise Avrupa şampiyonasında madalya kazanmanın çok gurur verici olduğunu ifade ederek, hedeflerinin olimpiyat rekorları kırmak olduğunu söyledi.

EMRE SAKÇI: "HAZIRLIKLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR"

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları öncesinde hazırlıkların tam gaz devam ettiğini dile getiren Emre Sakçı, "Avrupa şampiyonasında ilk madalyayı aldık ama bir gün tatil bile yok 2020'ye tam gaz çalışmaya devam edeceğiz. Tabii burada şikayetçi değil, mutluyuz. Bu çalışmaları da elimizden gelen en iyi şekilde noktalandırıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ondan sonra dünya kısa kulvar var. Orada da ülkeme bir madalya getirmek istiyorum" dedi.

"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NIN PROJESİ ÇOK GÜZEL"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 28 vakıf üniversitesi ile imzaladığı anlaşma kapsamında uluslararası seviyede başarı kazanan milli sporcular tam burslu okuyabilecekler. Bakanlığın bu projesinin çok güzel olduğunu ve kendisini de kapsadığını dile getiren Emre Sakçı, "Bizim gibi sporcuların okula dönebilmesi için çok güzel destek olacağını düşünüyorum. İnşallah bir an önce hayata geçer" diye konuştu.

"TÜRK YÜZMESİ, TÜRK ANTRENÖRLER İLE ÇOK GÜZEL BİR İVME YAKALADI"X

Türk yüzmesinin birkaç yıldır Türk antrenörler ile çok güzel bir ivme yakaladığını ifade eden Emre Sakçı, "Türk antrenörleri tabii ki buna çok büyük etken, çok da güzel sporcular çıkıyor. Sporcu ve antrenörün uyumu yüzmeyi daha iyiye taşıyor. Benim de hocam ile birlikte söylediğim mottomuz; yüzdü yüz yerli. Biz bunu yerli bir ekiple kendi başımıza yaptık. Türkiye'de bu iş olabiliyor bunu göstermeye çalışıyoruz. Bu anlamda da örnek olabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

BAHAR OKTAY: "AVRUPA ŞAMPİYONASINDA MADALYA KAZANMAK GURUR VERİCİ"

Eşi Türker Oktay ile Fenerbahçe bünyesinde yıllardır Emre Sakçı'nın antrenörlüğünü yapan Bahar Oktay ise DHA'ya yaptığı açıklamada olimpiyatlarda zirvede olmak istediklerini dile getirdi.

Bahar Oktay, "Bunun da ilk basamağı Avrupa şampiyonasıydı. Hedeflediğimiz bir yarıştı. Burada madalya kazanmak çok gurur verici, çok onurlandırıcıydı. Ülkemiz adına bu başarıyı aldığımız için mutluyuz" dedi.

"HAVUZ PROBLEMİ İZMİR'DE KLASİKLEŞTİ"

Tarihi başarılara imza atan bir ekip olmalarına rağmen İzmir'de havuz sıkıntısı yaşayan Emre Sakçı'nın antrenörlerinden Bahar Oktay, bu sorunun artık klasikleştiğini söyledi. Kısa kulvar havuzunu bir şekilde çözdüklerini dile getiren Bahar Oktay, "Çalıştığımız havuz kısa kulvar bir havuz, ancak olimpiyatlar 50 metrelik havuzda yapılıyor. İzmir'de maalesef kapalı 50 metrelik bir havuz yok çalışabileceğimiz. Bu açığı da yurt içi ve yurt dışı kamplarla çözebilmek zorunda kalıyoruz. Burada tabii Yüzme Federasyonu ve Fenerbahçe Kulübü'nün vermiş olduğu bir destek var. Bu şekilde önümüzdeki sezonu da planladık. 2-3 günlük bir aradan sonra olimpiyat hazırlıklarımız başlıyor" diye konuştu.

"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NIN PROJESİ ÜLKEMİZ İÇİN DE GEREKLİYDİ"

Bahar Oktay, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı üniversite projesinin ülkemiz için gerekli bir şey olduğunu belirterek, "Yurt dışında Avrupa ülkelerinde de milli sporcular, ülkelerini temsil eden sporculara üniversitelerde burslu okuma imkanları sağlanıyor. Bu bizim ülkemiz için de gerekli bir şeydi. İnşallah çok çabuk ve doğru bir şekilde yürürlüğe girer" şeklinde konuştu.

"YABANCI TÜRK'ÜN HALİNDEN ANLAMIYOR"

Türk antrenör Türk sporcunun her anlamda daha iyi olduğunu belirten Bahar Oktay, "Biz bu işe ilk baştan beri Türk sporcularla çıktık. Türker Oktay ile birlikte bizim hedefimiz olimpiyat madalyaları, olimpiyat rekorları kırmak. Avrupa ikinciliğini Türk antrenör ve Türk sporcu ile yaptık. Dünya gençler rekortmenini Türk antrenör, Türk sporcu ile yaptık. Aynı bizim gibi Ümitcan Güreş Türk antrenör-Türk sporcu. Sonuç olarak orada bir yabancı Türk'ün halinden anlamıyor" dedi.

Guilherme'den Beşiktaş yanıtı: Malatya'da çok mutluyum

"Hayalim, Brezilya Milli Takımı'nda oynamak"

"Türkiye'nin kültürü, Brezilya kültürüne benziyor"

"Malatyaspor sürekli bir girişim içerisinde"

"Erol Bulut da, Sergen Yalçın da çok iyi hocalar"

"Transfer işlerini menajerime bırakıyorum"

"Taraftarın bize destek vermesi bize güç katıyor"

Taha AYHAN/MALATYA, -

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme Costa Marques, hayalinin Brezilya Milli Takımı'nda oynamak olduğunu söyledi. Guilherme, Türkiye'nin kültürünün Brezilya kültürüne benzediğini, Yeni Malatyaspor'un sürekli bir girişim içerisinde olduğunu belirtti. Guilherme ayrıca, Beşiktaş'a transfer olacağı söylentileriyle ilgili de, "Malatya'da çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e 2017- 2018 sezonunda yükselen BtcTurk Yeni Malatyaspor'a aynı sezon transfer olan Guilherme Costa Marques, Malatya'da oynadığı 58 maçta 12 gol atıp, 13 asist yaptı. Guilherme, geçen sezon UEFA Avrupa Lig'ine yükselen Yeni Malatyaspor'da 4 maça çıktı. Beşiktaş'a devre arası transfer olacağı gündeme gelen Guilherme, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN KÜLTÜRÜ, BREZİLYA KÜLTÜRÜNE BENZİYOR"

Türkiye kültürünün, Brezilya kültürüne çok benzediğini belirten Guilherme, "İnsanlar burada çok sıcak davrandı. Beni çok iyi karşıladı. İnsanlar paylaşmayı çok seviyor, aynı bizim gibi. Onun için hiçbir sıkıntı olmadı" dedi.

"MALATYASPOR SÜREKLİ BİR GİRİŞİM İÇERİSİNDE"

Guilherme, Yeni Malatyaspor'un ilk Süper Lig'e çıktığından beri kulübün sürekli bir girişim içerisinde olduğunu kaydederek, "Sürekli yeni oyuncular, kaliteli oyuncular geliyor. Malatyaspor ile bir Avrupa maceramız var. Başarımızı bu sene de tekrarlayıp devam ettirmek istiyoruz. Sonuçta kulüp çok pozitif bir şekilde ilerliyor. Başkanımızın projeleri olsun, tesisleşme, stat gibi konularda kulüp giderek iyiye gidiyor. Bu seviyeyi hep korumamız gerekiyor" diye konuştu.

"EROL BULUT VE SERGEN YALÇIN FARKI"

Guilherme, "Yeni Malatyaspor'da savunma ağırlıklı çalıştıran teknik direktör Erol Bulut ve şu anda hücum ağırlıklı çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın ile çalıştın. İki teknik adam da sana neler kattı? sorusuna, "İkisi de çok çok başarılı hocalar. Erol hocanın ilk tecrübesi burada Malatyaspor'da oldu geçen sene ve çok iyi işlere imza attı. İkisinin farklı stilleri var ama ikisi de stillerinde en iyi hocalar. Birisi daha defansif Erol hoca, Sergen hoca zaten tam tersi daha ofansif bir hoca ama ikisi de çok iyi teknik adamlar. İkisinden de çok şey öğrendim. İkisinin de futbolculara getireceği çok şey var. Onun için biz elimizden gelen her şeyi onları dinleyerek, bir futbolcunun alabileceği her şeyi almaya çalıştık" yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddialarla ilgili de, "Öncelikle ben Malatyaspor'un futbolcusuyum. Şu an böyle şeyleri söylemek doğru değil. Bu tarz sorularla uzun zamandır çalıştığım menajerim ilgileniyor. Benim şu an kafamda tek şey var; bizim çok önemli maçlarımız var. Diğer kalan bölümleri ben menajerime bırakıyorum. Şu an burada, Malatya'da çok mutluyum. Hem ailem de burada, ailem de çok mutlu. Böyle şeyleri şimdi konuşmak doğru olmaz. Menajerim var, bu konuları ona bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA MESAJ

Sarı- siyahlı taraftarlara da çağrıda bulunan Guilherme, "Onların destek vermesi, onların bize inanması bizlere güç katıyor. Statları doldursunlar, bizi daha çok desteklesinler. Onlar statta olduğu zaman biz de farklı hissediyoruz, maça çıkınca biz de onların inancını kırmamaya çalışıyoruz. Bunun için hep böyle devam etsinler. Onlara mesajım; inanmaya devam etsinler, çünkü uzun bir sezon ve daha oynanacak çok maç var" şeklinde konuştu.

"HAYALİM; BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAMAK"

Guilherme her futbolcunun bir hedefinin olduğunu kaydederek, kendi hayallerini şöyle anlattı:

"Çocukluğumda Brezilya'da oynarken hep Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyip takip ederdim. Hayalimde bir Şampiyonlar Lig'i maçı oynamak vardı, oynadım da, gol de attım. Tabii ki Polonya'da 4 tane şampiyonluğum var, 3 tane kupam var. Kariyerimin çok güzel bölümleri oldu. 'Hedefe ulaştım' diyebilir miyim? Hedeflerimin arasında olan şeylere ulaştım ama Brezilya Milli Takımı'nda oynamak isterdim, kendi ülkem adına. Şampiyonlar Ligi hayalimdi ve nitekim gol de attım. Çalışmaya devam edeceğim. Şu an Malatyaspordayım, Malatyaspor için de elimden gelen her şeyi yapacağım."

Denizlispor'da Rodallega kalacak

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, -

SÜPER Lig'de sezonun ilk yarısını 22 puanla 11. sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor'da Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, golcü Hugo Rodallega hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ara transfer döneminde adı özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Kolombiyalı oyuncunun hiçbir yere gitmeyeceğini belirten Fırat, "Rodallega kendini ispat etmiş bir futbolcu. Onun sahada olması bize güç, rakibe korku veriyor. Sezon başında doğru transferler yaptığımızı düşünüyorum. Ayrılık ve transfer iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Rodallega takımda kalacak" dedi.

Dış transferde mali disiplini elden bırakmadan hareket ettiklerini belirten Fırat, "Transfer döneminde en az 3 futbolcuyu kadromuza katmak istiyoruz. Önceliğimiz bir stoper ve sol bek. Aramızdan ayrılan oyuncuların sayısına göre transfer sayımız da artacak. İlk on birde direkt forma giyebilecek 2 oyuncuyu takıma dahil edeceğiz. Diğer transferlerimiz ise kadro derinliği anlamında alternatif isimler olacak" diye konuştu.

Öte yandan Ege ekibi ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak. Antalya'da toplanacak Denizlispor 12 Ocak'a kadar burada kamp yapıp, hazırlık maçları oynayacak.

Antalyaspor, Kudryashov ile prensipte anlaştı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, -

ANTALYASPOR, defansın solunda görev yapan Rus futbolcu Fedor Kudryashov (33) ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı. Kırmızı beyazlı kulüp yeni teknik direktör olarak Hikmet Karaman ile görüşmelerini sürdürüyor.

Süper Lig'in ilk devresinde kötü günler geçiren Antalyaspor, transfer çalışmalarına başladı. İkinci devre kadro yapılanmasını planlayan kırmızı beyazlı kulüp, yeni teknik direktörün göreve başlamasıyla transfer edeceği ve yolların ayrılmasını planladığı futbolcuları belirleyecek. Teknik direktör arayışını sürdüren Antalyaspor, Hikmet Karaman ile görüştü. Karaman ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan kırmızı beyazlılar, sözleşmedeki bazı pürüzlerin giderilmesinin ardından imzayı atmayı planlıyor.

Antalyaspor yönetimi, transfer çalışmalarında Rus futbolcu Fedor Kudryashov ile prensipte anlaştı. Kırmızı beyazlılar, ara transfer döneminin başlamasıyla Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllığına sözleşme imzalamayı planlıyor. Fedor Kudryashov, geçen sezonun ikinci yarısı Medipol Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 8 maçta 720 dakika oyunda kaldı ve 1 gol attı. Fedor Kudryashov, Süper Lig'deki tek golünü de Medipol Başakşehir formasıyla 18 Şubat 2019'daki ilk resmi maçında Antalyaspor'a attı.

Dalış rekortmeni Erken, Sakaryabaşı'nın eşsiz manzarasında nefes tuttu

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,-

SERBEST dalış dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Eskişehir'de doğa harikası olan ve Sakarya nehrinin doğduğu Sakaryabaşı'nda dalış yaparak nefes tuttu.

Dünya rekortmeni Birgül Erken, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunan ve Sakarya nehrinin doğduğu Sakaryabaşı'nda dalış yaptı. Serbest Dalış branşında bir çok rekor kıran milli sporcu Birgül Erken, ödüllü fotoğrafçı Erkan Balk ve Çifteler belediyesi spor dalış kulübü sorumlusu Derya Türk ile birlikte Sakarya Nehri'nin doğduğu benzersiz sualtı güzellikleri arasında suya daldı. Aynı zamanda sualtı fotoğrafçılığı yapan Erken, Bozkırın ortasında 'mucize' olarak tanımladığı Sakaryabaşı'nda dalış müthiş bir heyecan verdiğini söyledi.

Sakarya nehrinin doğru noktadaki dalışın hiçbir yerle kıyaslanmayacak güzellikte olduğunu ifade eden serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, "Bozkırın ortasında mucize gibi bir doğa ile karşılaştım. Dünyanın birçok dalış noktasında dalış yaptım, ama burası hiçbir yer ile kıyaslanamayacak kadar güzel bir yer. Benim için en kıymetli olan milli formayı giyerek ülkemi temsil edebilmenin gururu ve şerefini göğsümde taşımak. Yeni yılda önce milli forma aşkı, sonra özel rekorlar için çalışmalarım devam edeceğim. Müthiş bir ekiple harika bir sezona başlıyoruz. 2020'de birçok sürprizi yaşayacağımızı düşünüyorum. Bunun için heyecan doluyum. Sezon uzun ve güçlü başlayacak. Pozitif enerjiler biriktirmek gerek. Ay yıldızlı Türk Bayrağını en yüksek noktalara taşımayı ve başarılarımı dünya arenasında sürdürme kararlıyım" dedi.

ESKİŞEHİR'DE MORAL DEPOLADI

Sualtının muhteşem doğası Sakaryabaşı'nda özel bir dalış gerçekleştiren milli sporcu yeni sezon için moral depoladığını söyledi. Erken "Ekibimizle birlikte bizi farklı boyutlara taşıyacak bir bilinmeze doğru dalarak yol aldık. Bu gizemli doğayı adeta hücrelerimizden geçen bir heyecan içinde keşfettik. Berrak doğal bir havuz gibi olan Sakaryabaşı'nda cam gibi berrak tatlı ve sıcak suyun içindeki canlılar adeta akvaryumda gibi bir görsel şölen yaratıyor. Burası bir doğal cennet, bazı noktalarda yaptığımız çekimler benzersiz bir film sahnesi gibi büyüleyiciydi" diye konuştu.

Kızılırmak ve Fırat'tan sonra Türkiye'nin üçüncü büyük nehri olan Sakarya nehri, Eskişehir Çifteler Bölgesi'ndeki Sakaryabaşı'ndan doğuyor.

Trabzonspor ikinci devreye yeni teknik direktörü Çimşir ile hazırlanacak

Tolga SAĞLAM/ TRABZON, - Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir ile yola devam etme kararı alan Trabzonspor, sezonun ikinci yarısına yeni teknik direktörü yönetiminde 5 Ocak'ta Antalya'da yapacağı kamp çalışmalarıyla başlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 3'üncü sırada tamamlayan ve zirve yarışında iddialı konumda yer alan Trabzonspor, ikinci yarıya yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile hazırlanacak. Ligde ilk yarının sona ermesiyle birlikte teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran ve yardımcısı Hüseyin Çimşir ile yola devam etme kararı alan bordo-mavililerde, Hüseyin Çimşir için de bir ilk yaşanacak. Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan ve teknik direktörlük kariyerinde de bordo-mavili takımda ilk kez Ünal Karaman ile birlikte yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörlük görevinin ardından ilk kez Trabzonspor'un başında teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

5 OCAK'TA BAŞLIYOR

Trabzonspor'da önemli bir göreve soyunan teknik direktör Hüseyin Çimşir, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da gerçekleştirilecek olan hazırlık kampıyla görevine başlayacak. Bordo-mavililer, 4 Ocak'ta Antalya'da toplanacak ve ardından teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 5 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Trabzonspor'da teknik ekipte yaşanan ayrılıkların ardından oluşan boşluklar nedeniyle teknik ekibe yeni takviyelerin de yapılacağı belirtildi.

Akhisarspor'a transfer şoku

Ergin KARATAŞ/ İZMİR, -

TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısında zirve hedefini tutturamayıp beşinci sırada kalan Akhisarspor, ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmeye çalışırken, transfer yasağıyla sarsıldı. Akhisar'a Süper Lig dönemindeki eski yabancı futbolcularına olan 2 milyon Euro civarında borcu nedeniyle transfer yasağı geldiği öğrenildi. Yasak ve alacaklı futbolcular konusunda açıklama yapmayan yeşil-siyahlı yönetim, borcu kapatarak transfer yapmanın yollarını arıyor.

Süper Lig'de 7 yıl boyunca mali olarak en istikrarlı kulüplerden olmayı başaran, geçen sezon başında Türkiye Kupası şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'nden dev gelir elde eden Akhisarspor, bu sezona başlarken Josue, Dany gibi yabancılarıyla yollarını sorunlu ayırmıştı. Devre arasında mevcut kadrosundan yalnız Eray'la yollarını ayıran, diğer futbolcuları takımda tutmayı planlayan Akhisar'ın 12 Ocak'a kadar sürücek Antalya kampı yarın başlayacak.

Çaykur Rizespor'un en istikrarlısı Melnjak oldu

Aytekin KALENDER/ RİZE, - Çaykur Rizespor'da Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçların tamamında 90 dakika süre alan Dario Melnjak, takımının en istikrarlı futbolcusu oldu.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk yarısını Çaykur Rizespor 20 puanla 12'nci sırada tamamladı. Karadeniz temsilcisinde Hırvat sol bek Dario Melnjak, ilk yarıda oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika görev alarak takımının en istikrarlı futbolcusu oldu. Toplam bin 530 dakika süren alan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asist yaparak takımına skor anlamında da önemli katkı sağladı.

Melnjak'ın ardından en fazla süre alan futbolcular; bin 440 dakika ile Mohammed Abarhoun ve bin 231 dakika ile Fernando Boldrin oldu. Çaykur Rizespor'da yerli futbolcular arasında bin 226 dakika ile en fazla görev alan futbolcu milli kaleci Gökhan Akkan oldu. Oğulcan Çağlayan 962 dakika, Abdullah Durak 764 dakika ve Orhan Ovacıklı ise 404 dakika sahada kaldı.

7 FUTBOLCU İLK YARIDA ŞANS BULAMADI

Çaykur Rizespor'un kadrosunda yer alan 7 isim ligin ilk yarısında şans bulamadı. Burak Albayrak, Yusuf Acer, Emirhan Topçu, Muhammet Çelik, Boğaçhan Korkmaz, Eren Karadağ ve Berkay Sandıkçı teknik direktör İsmail Kartal tarafından lig maçlarında tercih edilmedi.

EN GOLCÜ İSİM BOLDRIN OLDU

Çaykur Rizespor'da ilk yarının en üretken ismi Fernando Boldrin oldu. Brezilyalı futbolcu ilk yarıda rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Oğulcan Çağlayan, Braian Samudio 3, Mohamed Abarhoun, Dario Melnjak, Umar Aminu 2 ve Yan Sasse de 1 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın devre arası Antalya kampı kadrosu belli oldu. Orkan Çınar, Muhayer Oktay ve Ajdin Hasic kamp kadrosuna alınmadı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın Antalya Gloria Sports Arena'da yapacağı antrenmanla başlayacak.

10 Ocak Cuma gününe kadar sürecek kamp çalışması için yarın saat 14.10'da özel uçakla Antalya'ya gidecek olan Siyah-beyazlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Antalya kampı kadrosuna çağırdı 31 futbolcu şöyle;

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Emre Yıldız, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Ahmet Gülay, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Mertcan Açıkgöz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby."

