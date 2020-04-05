İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ HİÇE SAYIP, YOL ORTASINDA HALAY ÇEKTİLER

ANKARA'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çekti. Koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe kuralarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.

Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde dün akşam bir grup kadın, yakınlarının evde yaptıkları nişana katıldı. Nişanın ardından çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 10 kişi, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmaya grup, el ele tutuşup, bir süre halay çekti.

Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı. Bu arada, mahalle muhtarının aileyi nişan öncesi uyardığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yol ortasında halay çekimi

Haber: ANKARA, -

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SAĞLIK ÇALIŞANLARI DANS ETTİ, SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

MALATYA'da, özel hastanenin yoğun bakımında görevli sağlık çalışanları, dans ederek, hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verdi. Sağlık personelinin dans ederek, kamera önüne geldiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs ile mücadele eden sağlıkçılar, hastalarıyla birlikte zor ve yoğun günler geçiriyor. Malatya'da özel hastanenin yoğun bakım servisinde görevli personel, hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verebilmek için dans etti. Yoğun bakım odasından tek tek sıra halinde dans ederek, koridordaki kameranın önüne, özel kıyafetleriyle gelen sağlıkçıların bu anları, Dr. Zercan Kalı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Video, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, tekrar tekrar paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sağlık çalışanlarının tek tek gelmesi

Dans etmeleri

Genel ve detay görüntüler

Haber Taha AYHAN- Kamera MALATYA-DHA

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YASAĞA RAĞMEN MASKE TAKMADILAR, MEYVE- SEBZEYİ SEÇEREK ALDILAR

ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında, maske takma zorunluluğuna bazı kişilerin uymadığı görüldü. Bazı vatandaşlar da yasağa rağmen meyve- sebzeyi seçerek aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı yeni kararlar kapsamında toplu alanlarda, market ve semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Bugün Adana'nın Beyazevler Semt Pazarı'nda alınan bu tedbir kararına rağmen bazı vatandaşların maske takmadan pazarda dolaşıp alışveriş yaptığı görüldü. Bazılarının ise meyve ve sebzeyi seçerek alması gözden kaçmadı.

Semt pazarlarının insanların yoğun olduğu bölgelerin başında geldiğini ve bu nedenle alınan tedbirlerin yerinde olduğunu söyleyen pazarcı Ali Cengiz, "Bu süreç, zamanla düzelecek diye inanıyorum. İnsanlar yavaş yavaş kurallara uymaya başladı. Tedbirler böyle devam etmelidir" dedi.

Maske takmadan pazara gelen Ayşe Yılmaz ise eczaneye maske siparişi verdiğini ve gelmesini beklediğini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Maske takmadan alışveriş yapanlardan detaylar

Pazar girişindeki uyarı tabelası

Elleriyle sebze meyve seçenler

Eliyle ürünleri seçen kadın

Balıkçıdan detaylar

Balıkçı ile röp.

Maskesiz alışveriş yapan kadın ile röp.

Pazardan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Can ÇELİK - Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,

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ÇALIŞMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKAN 11 YAŞINDAKİ YILMAZ'A BELEDİYE VE KAYMAKAMLIK SAHİP ÇIKTI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk gün sokağa tartıcılık yapmak için çıktığını söyleyen 11 yaşındaki Yılmaz Yayasit'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yaysit'in gözyaşları ile evine gittiği görüntülerin yayılması ile İlçe Kaymakamlığı ve Belediye küçük çocuğun ailesine yardım yolladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yayınlanan genelge ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkması geçici süre ile yasaklandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokakta tartıcılık yaparak evine katkıda bulunmak isteyen Yılmaz Yaysit ise yasaktan habersiz olarak dışarı çıktı. Bu sırada bir gazeteci Yaysit'e neden sokakta olduğunu sordu. Sokağa tartıcılık yapmak için çıktığını söyleyen küçük çocuk gözyaşları içinde evinin yolunu tuttu. Görüntüleri izleyen binlerce kişi telefona sarılarak küçük çocuğa ve ailesine ulaşmaya çalıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından İlçe Kaymakamlığı ve Belediye harekete geçerek Yaysit ailesine ulaştı. Aileyi gıda ve nakit para yardımında bulunulması talimatı veren Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın aileye yardım ederek küçük Yılmaz'ın tekrar sokakta çalışmaması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

YASAKLARI BİLMİYORDUM

Öte yandan ülkede birçok sanatçı ve işadamının yardım yapmak istediği Yılmaz Yayasit ise, "Yasakları bilmiyordum ve sabah çıktım gazeteciler beni uyarınca çok üzülmüştüm. Çok gezmeden eve geldim ve bir daha çıkmadım çok üzülmüştüm. Ama şimdi çok mutlu oldum" dedi.

BABA: HABERİM YOKTU

İlçede çiftçilikle uğraşan baba Halit Yayasit ise, "Çocuğumun bugün çıktığından haberim yoktu sonradan öğrendim. Tarım işçisiyim ve 6 çocuğum var hepsi okuyor. Bizlere yardım gönderen ve sahip çıkan Siverek belediye başkanına ve diğer yardımseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çocuk ve babası

Yardım getiren belediye ekipleri

Yılmaz Yayasit'in konuşması

Baba Halit Yayasit'in konuşması

Mehmet Sezgin'in anonsu

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ SİVEREK(Şanlıurfa),

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PROF. DR. ÇEVİK: KÜLTÜREL GELENEKLER, SALGINLA YOK OLUYOR

AKDENİZ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nevzat Çevik, koronavirüs salgını nedeniyle kökü Antik Çağ'a dayanan tokalaşmanın ortadan kalktığını belirterek, "Binlerce yılda bile değiştiremeyeceğiniz kültürel geleneklerin, salgınla bir anda yok olduğunu görüyoruz. Salgın bittikten sonra bunun kültürel kalıcılığının ne kadar olduğunu zaman bize gösterecek" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, koronavirüs vakalarının artmasıyla yüzyıllardır alışkanlık halinde uygulanan tokalaşma ve sarılma gibi davranışların yok olmaya başladığını söyledi. Koronavirüs gibi birçok salgın hastalığın el yoluyla bulaşabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Çevik, tokalaşma alışkanlığının Antik Çağ'a kadar uzandığını anlattı. Binlerce yıl önce sözün olmadığı zamanlarda en çok vücut diliyle anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Nevzat Çevik, insanların birbirine sevgilerini, dostluklarını, barışlarını bu şekilde gösterdiğini aktardı. Eski dönemlerde en çok göz ve el hareketlerinin kullanıldığını anlatan Prof. Dr. Çevik, vücut ve el temasının, sevgi ve dostluğun en ileri göstergesi olduğunu söyledi.

İNSANLAR NEDEN TOKALAŞIR?

Prof. Dr. Nevzat Çevik, her ulusun kendi gelenekleri doğrultusunda tokalaştığını anlatarak, şunları söyledi:

"2 veya 3 kere öperek, alından, yanağından ya da dudağından öperek, geniş yelpazede insanlar binlerce yıldır dokunarak birbiriyle selamlaşıp sevgilerini göstermeye çalışmışlardır. Bu aynı zamanda bir barış göstergesi olmuştur. Çünkü elini size uzatıp tokalaşan birinin elinde silah olma ihtimali yoktur. Dolayısıyla barışın da iyi bir ifadesi olarak antik kaynaklarda ve arkeolojik belgelerde kendini göstermektedir. Taşlar, sterler, seramik ve pek çok ürün üzerinde tokalaşma sahnelerini görmekteyiz. Bunların en bilineni Nemrut Dağı'ndaki Arsemia'daki Kral Antiochos ile Herakles'in tokalaşma sahnesidir. Deksiosis dediğimiz bu sahnede aslında tokalaşan bir kral ve tanrıdan öte, doğu ve batı kültürlerinin anlaşarak kaynaşmasını ve barış içinde bir arada olmalarını gösteren simgesel bir kabartma olarak bilinir."

TOKALAŞMA KÜLTÜRÜ SALGIN HASTALIKLARLA DEĞİŞİYOR

Günümüzdeki tokalaşmanın sevgi gösterisi olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Elin üzerinde mikrobun var olduğu tespit edildikten sonra tokalaşma biçim değiştirmiştir. Bugün yaşadığımız koronavirüs dünyasında artık insanların birbiriyle tokalaşmadığını, öpüşmediğini ve sarılmadığını görüyoruz. Çünkü insanlar kendilerini olası virüslerden korumaya çalışıyor. Dolayısıyla salgın hastalıkların kültürel değişimde ne kadar etkili olduğunu görmekteyiz. Binlerce yıl bile değiştiremeyeceğiniz kültürel geleneklerin, bir anda salgınla yok olduğunu görüyoruz. Yaşlılara karşı tavırlarımız, tokalaşma, sarılma adetlerimizin tamamının bir salgınla birlikte ne yazık ki yok olduğunu gördük. Salgın bittikten sonra bunun kültürel kalıcılığının ne kadar olduğunu zaman bize gösterecek. Belki de bu alışkanlıklar salgın bittikten sonra da hijyen açısından devam edecek biz kültürün bir kez daha değiştiğini göreceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Prof. Dr. Nevzat Çevik'in açıklamaları

HABER -KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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SANAYİ ESNAFI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN SABAH SPORU YAPIYOR

ANTALYA'da, sanayi sitesindeki esnaf, iş yerinde güvenli mesafede sabah sporu yapıyor. İşlerin durgun olduğunu söyleyen sanayi esnafı, zinde kalmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için yaptığı sabah sporunda, dambıl yerine araç parçaları ve inşaat demiri kullanıyor.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de de birçok önlem alınırken, vatandaşa hizmet için haftalık değişimlerle iş yerlerini açan işletmeler ise sağlıklı yaşam için çeşitli aktiviteler düzenliyor. Kemer'in Kuzdere Mahallesi'nde bulunan Kemer Küçük Sanayi Sitesi'ndeki kaportacı, boyacı, lastikçi tamirciler, iki haftadır sabah iş yerlerini açmadan spor yapıyor. İlk olarak güvenli mesafeyi ayarlayan sanayi esnafı, sabah sporuna ısınma hareketleriyle başlıyor. Ardından koşarak nefes açıp son olarak araç parçaları ve inşaat demirleriyle ağırlık çalışarak güç depoluyor. Sanayi esnafı, 15 ila 20 dakika süren sporlarının ardından işlerinin başına geçiyor.

Kemer Küçük Sanayi Sitesi esnafından Ragıp Şahin (57), "Herkes kendini korumak amacıyla evde kalıyor ama biz yolda kalan kardeşlerimizin, müşterilerimizin mağdur olmaması için sanayideyiz. Arkadaşlarımız, aralıklı olarak dükkanlarında bekliyor ve boş zamanlarımızda yine mesafemizi koruyarak 15- 20 dakika veya daha fazla sporumuzu da yaparak zamanımızı geçiriyoruz. Herkes evde kalsın, sağlıklı kalsın" dedi.

Sabah sporu ile işine başlayan sanayi esnafından Seçkin Durusoy (49), "Dünyada baş gösteren koronavirüs nedeniyle sağlıklı olabilmek için Gökhan hocamızın eşliğinde spor yapıyoruz. Siz lütfen evde kalın" dedi. Tayfun Acar (40) ise "Bu koronavirüsten dolayı sağlıklı kalmak için sosyal mesafeyi koruyarak hem sporumuzu yapıyoruz, hem de işimizin başındayız. Lütfen evde kalın" dedi.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SPOR

Sanayi esnafından Gökhan Şahin (35) şöyle konuştu:

"Şu anda gündemimizde olan koronavirüs nedeniyle sadece tüm Türkiye'ye değil, tüm dünyaya geçmiş olsun diyorum. Biz de kendi çapımızda sabah sporumuzu yapıyoruz, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için. Tabii haliyle şu anda işler durgun. Durgun olduğu için sanayi esnafımızla kararlaştırdık, sabah sporu yapalım, biraz daha zinde kalalım, bağışıklık sistemimizi güçlendirelim dedik. Bu şekilde günlük 15-20 dakika olarak sporumuzu yapıyoruz. Biz ilk olarak babam Ragıp Şahin ile sporumuzu yapmaya başladık. Bu şekilde diğer sanayi esnafımız, komşularımız da gördü. Her sabah önce koşu, jimnastik ve ardından ufak tefek araç parçaları aks, inşaat demiri gibi araç parçalarıyla ağırlık yaparak sporumuzu tamamlayıp herkes işinin başına gidiyor. Sadece hastalık için değil, vücudumuzun da zinde kalabilmesi için, sağlıklı yaşam için spor yapıyoruz."

Kemer Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Akın (43), "Kemer sanayimizde çalışan esnafımız, koronavirüs nedeniyle bir spor aktivitesi başlattı. İş yerlerimizi açmamızdaki amacımız, istihdamı devam ettirmek. Ülkemizin şu anda yaşamış olduğu krizin daha kötü bir enerjiye dönüşmemesi için iş yerlerimizdeyiz. Sağlıklı yaşayabilmemiz için aramızdaki mesafeyi koruyoruz. Sanayi sitemizde herhangi bir personelin işine son vermedik. Bundan dolayı iş olsa da olmasa da sabahları gelip iş yerimizi açıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sabah sporunda egzersiz hareketleri detayları

Ragıp Şahin röportaj

Sabah sporunda egzersiz hareketleri detay

Koşu detay

Seçkin Durusoy röportaj

Ağırlık olarak kullanılan demirler detay

Ağırlıklı spor detayları

Tayfun Acar iş yaparken detaylar

Tayfun Acar röportaj

Gökhan Şahin işini yaparken detaylar

Gökhan Şahin röportaj

Sanayi sitesi kooperatif başkanı Mehmet akın işinin başındayken detaylar

Mehmet Akın röportaj

HABER -KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), -

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KARANTİNA ALTINDAKİ BORÇKA'DA HALK, BALKON VE PENCERELERDE

TÜRKİYE'nin koronavirüse karşı aldığı tedbirler kapsamında Artvin'in karantinaya alınan tek ilçesi Borçka'da sessizlik hakim oldu. Giriş ve çıkışların demir bariyer ve iş makineleri ile kapatıldığı ilçede halk, evlerinin balkon ve pencerelerinden boş cadde ve sokakları seyrediyor.

Artvin Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca Borçka ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, 3 Nisan'da alınan kararla karantina uygulaması sürüyor. Giriş ve çıkışları, demir bariyer ve iş makineleri ile kapatılan ilçede polis, jandarma ve sağlık ekipleri giriş ve çıkışa izin vermiyor. Karantina uygulamasıyla ilçe sessizliğe büründü. İlçede halk, evlerinin balkon ve pencerelerinden boş cadde ve sokakları seyrediyor, acil ihtiyaçları dışında evlerinden çıkmıyor. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışması yürütüyor.

'BORÇKA HALKI BİLİNÇLENDİ'

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, koronavirüs konusunda ilçe halkının bilinçlendiğini belirterek, 'evde kal' çağrılarına uyulduğunu söyledi. Orhan, şunları söyledi:

"Bu bilinç doğrultusunda da insanlar kurallara riayet ediyorlar. Karantina süreci şu anda iyi gidiyor. Bizler de gerekli denetimleri yapıyoruz, uyarılarda bulunuyoruz. İnsan sağlığı her şeyin üstünde. Sonuçta bu sağlığımız için alınmış bir kural. Bir buçuk metreden fazla birbirimize yaklaşmayalım, hijyen kurallarına uyalım. Kısa sürede hem ilçemizde hem de ülkemizden bu virüsü defetmiş oluruz. İnsanlar bu karantinayı önce sokağa çıkma yasağı gibi algıladılar. Biz gerekli uyarılarda bulunduk, insanlar dışarıya çıkarak gerekli ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Normal hayat devam ediyor. Bu bir sokağa çıkma yasağı değil, biraz daha kısıtlı ve kontrollü bir şekilde yaşantımızda devam etmektir. Kurallara uyan hemşerilerime teşekkür ediyorum."

'KARANTİNA İLE VİRÜSTEN KURTULACAĞIZ'

İlçede esnaflık yapan Sinan Arslan karantina kararının doğru bir uygulama olduğunu belirterek, "Başka illerden insanlar geldi ve hastalık ne yazık ki yayılmaya başladı. Ben esnaf olarak bu uygulamadan asla şikayetçi değilim. Karantina ile virüsten kurtulacağız" diye konuştu.

Yalçın Gökçelik de "Bence şu anda Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağının gelmesi gerekiyor. Virüsün yayılmasını önüne ancak bu şekilde geçebiliriz. İşimden dolayı ben sokağa çıkıyorum, ama görüyorum ki insanlar korku içerisinde yaşıyorlar ve ben de korkuyorum" dedi.

'BU SIKINTILI GÜNLERİ AŞACAĞIZ'

Tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini söyleyen Yaşar Özdemir ise, "Her şey bizim için, sağlığımız için. Elbette bu sıkıntılı günleri aşacağız. İl dışına çıkmam gerekiyor bazı işlerim için, kaymakamlığa gideceğim o yüzden dışarıya çıktım. İşim olmadığı zaman asla sokağa çıkmıyorum, çok dikkatli davranıyorum" diye konuştu.

Bursa'ya gitmesi gerektiğini anlatan Turan Kanca da, "Kendi adımıza şu an sıkıntılı dönemde olmasak, karantina, hastalığın yayılmaması adına çok faydalı bir durum. Ancak ailemi Bursa'da bıraktım, burada da ulaşımla ilgili sıkıntılar yaşadığım için ne yapacağımı bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İlçe merkezinden detay

-Dezenfektan yapan görevli detay

-Balkondan bakan vatandaş detay

-Belediye başkanı röp.

-Muhabir anonsu (Arzu ERBAŞ)

HABER: Arzu ERBAŞ- KAMERA: Mehmet Can PEÇE BORÇKA/ARTVİN-DHA

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TAKSİ ŞOFÖRÜNDEN KORONAVİRÜSE KARŞI NAYLONLU ÖNLEM

KARS'ın Selim ilçesinde taksi şoförü Paşa Paşaoğlu, koronavirüse karşı aracının ön koltukla arka koltuğu arasına naylon çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan Bilim Kurulu'nun kararıyla ülke genelinde her gün yeni tedbirler uygulamaya konulurken, Selim ilçesinde taksicilik yapan Paşa Paşaoğlu da taksisinde naylon ile önlem aldı. Sosyal mesafe kuralına uymak için aracına sadece 2 yolcu alan Paşaoğlu, arka koltuk ile ön koltuk arasına naylon çekti.

Hem kendi, hem de yolcu sağlığı için böyle bir uygulama yaptığını söyleyen Paşaoğlu, "Taksici olarak halkımızla iç içeyiz. Bizden onlara, onlardan bize virüs bulaşmaması için böyle bir uygulama yaptım. Müşteri ile aramızdaki irtibatı kestik, muşamba ile aramızı kapattık. Zaten tedbirler kapsamında araca 2 kişiden fazla yolcu almak yasak olduğu için bu uygulama iyi oldu" dedi.

Müşteriler de Paşaoğlu'nun uygulamasından memnun olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Taksinin yolda ilerlemesi

-Taksinin içinden görüntü

-Naylon kaplanan bölümün görüntüsü

-Taksici Paşa Paşaoğlu'nun konuşması

-Naylonla kaplı arka bölüm

-Taksiye binen vatandaşın konuşması

-Taksinin trafikte seyretmesi

Haber-Kamera: Orhan Kemal OKTAY/ SELİM(Kars),

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YASAKLA BİRLİKTE DİYARBAKIR'IN GİRİŞİNDE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehre ve Zonguldak'a seyahatlerin koronavirüs önlemleri nedeniyle kısıtlanması kararının uygulanmaya başlanmasıyla, Diyarbakır'ın girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı. Şanlıurfa yönünden Diyarbakır'a giriş yapmak için kontrol noktalarına gelen sürücüler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Sürücüler, polis ekipleri tarafından seyahat izin belgeleri ve ateşleri kontrol edildikten sonra kente sokuldu.

İstanbul'dan gelip memleketi Batman'a gitmek isteyen sürücülerden Bilal Akkoyun, yol boyu kontrol noktalarındaki sıkı denetimlerin olduğunu söyledi. Akkoyun: "İstanbul'dan geliyorum Batman'a gidiyorum. Kontrol noktaları çok iyiydi. Herkesi tek tek kontrol ettiler. Ateşlerini ölçüyorlardı. Maskelerini kontrol ediyorlardı. Denetimleri olumlu görüyorum. Tek problem 8 şeridi 2 şeride düşürmeleriydi. Trafik çok yoğundu. Normalde 4 saat önce burada olmamız gerekiyordu. Maalesef daha yeni geliyoruz. İkametimiz burada, iş için oradaydık. Ülkemizdeki vatandaşlar iyi olsun da gerisi önemli değil" dedi.

Bir başka sürücü Hatip Batmaz ise, görevli olarak geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Mersin'den geliyorum. Adana'da bizim hidroelektrik santrallerine süpervizörlük yapıyorum. Şu an görev gereği seyahat ediyorum. Başka bir santrale bakmak için. Halkımızın kurallara uyması gerekiyor. Nihayetinde bunun kontrol altına alınabilmesi iyi bir faktör. İşi olmayan bizim gibi mecburi hizmet işi olmayanların dışarı çıkmamasını tavsiye deriz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu

Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu

Uzun araç kuyuruğu

Trafik ekiplerinin seyahat izin belgesi ve ateş kontrolü

Sürücülerle röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

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ANTALYA'DA YASAĞA RAĞMEN MERDİVENALTINDA TIRAŞ

ANTALYA'da bir berber yasak olmasına rağmen merdivenaltında bir kişiyi tıraş ederken görüntülendi.

Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatılmıştı. İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye'de birçok ilde bazı berberler yasak olmasına rağmen evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya devam ediyor.

Antalya'nın Duraliler Mahallesi'nde dün öğleden sonra çekilen görüntülerde bir berber, müstakil iki katlı evin bahçesindeki merdivenaltında bir kişiyi tıraş etti. Komşulara aldırış etmeyen berber, yanındaki çantada getirdiği malzemelerle ev sahibinin saç tıraşını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Traş eden şahıs detay

Genel detaylar

Haber-Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA,

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SELFİE ÇEKMEK İSTERKEN KAYALIKLARDAN YUVARLANDI

KAYSERİ'de, Derevenk Viyadüğü'nde selfie çekmek isteyen Yunus Vicdanlıer (30), dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan yuvarlandı. Yaralanan Vicdanlıer, ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasıyla kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Talas ilçesinde bulunan Dereven Viyadüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Derevenk Vadisi'ni gezen Yunus Vicdanlıer, kayalıkların bulunduğu bölgede selfie çekmek istedi. Telefonuyla selfie çektiği sırada dengesini kaybeden Vicdanlıer, yaklaşık 20 metrelik kayalıklardan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Vidanlıer'i kurtarmak için çalışma başlattı. Vicdanlıer, yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın ardından halatlarla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekipler ardından yaklaşık 200 metre sedye ile Vicdanlıer'i taşıyarak, ambulansa bindirdi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan gencin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,

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MORAL ORKESTRASI VATANDAŞI EĞLENDİRDİ

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 3 mahalle muhtarı birleşip, davul ve klarnetten oluşan orkestra tuttu. Kamyonetle sokakları dolaşan orkestra, başta evlerinden çıkamayan 60 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar olmak üzere balkonlara çıkan vatandaşı eğlendirdi.

Pamukkale ilçesinde Zeytinköy mahalle muhtarı Serkan Kar, Zümrüt Mahalle Muhtarı Recep Aksoy ve Gökpınar Mahalle Muhtarı Kadir Özen, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları eğlendirmek ve moral vermek için orkestra tuttu. İki davul, klarnet ve borazandan oluşan 4 kişilik orkestra, açık kasa bir kamyonete binerek mahalle aralarında dolaşarak eğlenceli vakit geçirilmesini sağlıyor. Üç mahallede tüm sokakları gezen orkestrayı görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. Sokağa çıkma yasağı bulunan 60 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp, alkış tutup oynadı. Üç muhtar orkestranın bulunduğu kamyonetin yan kısımlarına da 'Evde kal Pamukkale' yazarak, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara mesaj verdi.

Zeytinköy Mahalle Muhtarı Serkan Kar, amaçlarının mahalle halkına moral vermek olduğunu belirterek, "Üç mahalle muhtarı birleşip, böyle bir etkinlik yapmak istedik. Orkestrayla sokak aralarında gezerek evden çıkamayan vatandaşlara moral veriyoruz. Yüksek ve eğlenceli müzik sesini duyanlar balkonlarına çıkarak eğleniyor. Bizde onları böyle görünce mutlu olduk" dedi.

Orkestradan Hakan Eğitmenoğlu, uzun yıllardır müzik yaptığını, düğünlerde ve etkinliklerde çaldıklarını söyleyerek, "Orkestra olarak çeşitli yerlerde çalıyoruz ancak bu çok farklı. Evden çıkamayan vatandaşlara moral verdik onları eğlendirdik. Bizi görünce duygusal anlar yaşan vatandaşlar da oldu" dedi.

Mahalle halkından Firdevs Keskin, müzik sesini duyunca balkona koştuğunu ifade ederek, "Evde yaşlı babamla otururken, sesi duydum hemen balkona çıktım. Babamı da balkona getirdim. O ve bizde sıkılmıştık. Farklı bir gün yaşadık ve moral bulduk" dedi. Sokağa çıkma yasağı bulunan 60 yaşındaki Kemal Er ise, "Bizlere moral veren muhtarlara teşekkür ediyoruz. Kısa bir süre olsa da moral bulduk eğlendik. Bende uzun süre balkondan alkış tuttum, çok mutlu oldum" dedi. 75 yaşındaki Perihan Külüç, "Evden günlerdir çıkamıyoruz. Müziği duyunca balkona çıktım. Kamyonette müzik çaldıkları görünce şaşırdım. En son düğünlerde müzik sesi vardı, onlarda virüs salgını nedeniyle yapılmıyor. Balkondan da olsa eğlenip, moral bulduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Orkestradan detay

-Kamyonet kasasında müzik çalmalarından detay

-Kamyonetteki yazıdan detay

-Orkestranın sokaklarda gezmesi

-Vatandaşların balkondan eğlenip, oynaması

-Muhtar Serkan Kar ile röportaj

Orkestra şefi Hakan Eğitmenoğlu ile röportaj

Mahalle halkı Firdevs Keskin, Kemal Er ve Perihan Külüç ile röportaj

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ,

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KÖPEĞİNİ, YENİ DOĞUM YAPMIŞ KEDİ VE YAVRULARININ ÜSTÜNE SALDI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, köpeğini henüz yeni doğum yapmış kedi ile yavrularının üzerine saldı. O anlar ise, bir işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Turgutlu'nun Cumhuriyet Mahallesi Yedi Eylül Yolu üzerinde meydana gelen olay, tepki çekti. İsmi öğrenilemeyen bir erkek, köpeğini yeni doğum yapmış kedi ve yavrularını üzerine saldı. Bir işyerinin güvenlik kamerası o anları görüntüledi. Anne kedinin kendini ve yavrularını korumaya çalıştığı görüldü. O anlarda, köpeğin sahibi ise kedinin bulunduğu yuvayı tekmeledi. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, bu kişinin bulunması için polise şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),