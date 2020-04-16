İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

POLİSTEN, ANNESİ SAĞLIK ÇALIŞANI OLAN MEHMET'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

KIRIKKALE'de polis ekipleri, hastanede nöbette olan sağlık çalışanı Mehtap Varışlı'nın 7 yaşındaki oğlu Mehmet Fatih için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Kırıkkale Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksek İhtisas Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde çalışan Mehtap Varışlı'nın oğlu Mehmet Fatih'in yeni yaşını sürpriz doğum günü ile kutladı. Mehmet Fatih'in doğum günü olduğunu ve annesinin görevinden dolayı gün boyu eve gidemeyeceğini öğrenen ekipler, doğum günü pastası ve hediye alarak ailenin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evine gitti. Kapıda polisleri ve pastayı gören Mehmet Fatih, bir süre şaşkınlık yaşadı. Daha sonra pasta üzerindeki mumları söndüren Mehmet Fatih'in doğum günü kutlandı.

Baba Abdurrahman Varışlı, Kırıkkale Belediyesi'nde çalıştığını ve yüksek tansiyon hastası olduğu için dışarı çıkamadığını söyleyerek, "Oğlum doğum gününü kutlamayı çok istiyordu. Kendisini de polis olmak istiyor. Yunus polisi olup motorla gezmek istiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polislerin eve gelmesi

-Polislerin Mehmet ile konuşması

-Mehmet'in mumları söndürmesi

-Detay

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Çocuklarıyla taburcu olan aileler alkışlarla uğurlandı

ERZURUM Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) tedavileri tamamlanan aileler çocuklarıyla birlikte taburcu edildi.

Koronavirüs testleri pozitif çıktığı için Erzurum BEAH'ta tedavi altına alınan aileler sağlıklarına kavuştu. Son yapılan kovid-19 testleri pozitif çıkan aileler çocuklarıyla birlikte hastaneden taburcu edildi. Kucaklarında ya da ellerinden tuttukları çocuklarıyla hastaneden ayrılan vatandaşları sağlıkçılar alkışlarla uğurladı.

Bu arada Erzurum'da kovid-19 tedavisi görerek taburcu edilen vatandaş sayısı da 97'e ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sağlık çalışanlarının vatandaşları alkışlaması

-Kucaklarında çocuklarıyla taburcu olanlar

Haber-Kamera: ERZURUM,

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Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, yol ortasında kolbastı oynadılar

TRABZON'da yaklaşık 20 kişilik grup, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak, yol ortasında önce meşale yaktı, sonra kolbastı oynadı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrıları yapılırken, Trabzon 'un Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi'nde bir araya gelen 20 kişi, önlemleri hiçe saydı. Meşale yakan 20 kişi, daha sonra yüksek sesle müzik açtı ve kolbastı oynadı. Kalabalığın içinde sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı çocukların da olması dikkat çekti.

Otomobilin bagajına müzik sistemi yerleştiren gençlerin eğlencesi yaklaşık bir saat sürdü. Trabzonspor Marşı'nı söyleyip, meşale yakan gençler, ilerleyen saatlerde ise kolbastı oynadı. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan kalabalığa, çevre sakinleri de destek verdi. Gençlerin eğlencesini balkonlardan ve camlardan izleyen mahalle sakinleri ise 'bravo' diyerek, eğlenen geçleri alkışladı. Dakikalarca dans eden grup, daha sonra eğlenceye son verdi.