İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Otobüse binemeyen yolcular ile şoförler tartıştı

İZMİR'de kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazla yolcu almayan otobüslere binemeyen bazı kişiler, şoförlerle tartıştı. Bu kişiler, belediyeye tepki gösterip, sefer sayılarının artırılmasını istedi.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında kapasitenin yüzde 50'sinden fazla yolcu alınmaması kararının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında 'yeşil koltuk' uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında belediye otobüsleri, vapurlar, metro ve tramvay vagonları, İZBAN trenleri, aktarma merkezleri, iskeleler, vagonlar ve duraklara uyarıcı yazılar asıldı. Toplu taşıma araçlarında ise güvenli oturma düzeni oluşturuldu. Vatandaşların birbirine temas etmemesi için toplu taşıma araçlarındaki koltukların yarısına yeşil noktalar yapıştırıldı. ESHOT otobüslerinde şoförler binen yolcuları tek tek sayarken, kapasitenin dolmasıyla beraber otobüs hareket ediliyor. Kapasite dolduğu için binemeyen vatandaşlar ise bir sonraki gelecek olan otobüse yönlendiriliyor. Yeşil koltuk uygulamasına büyük oranda uyulurken, otobüslere binemeyen bazı yolcular ise sefer sayılarının yetersiz olduğu gerekçesiyle belediyeye tepki gösterdi, şoförlerle tartıştı.

Otobüse binemeyenler, seferlerin artırılması için belediyeye çağrıda bulundu. Sefer sayısının yetersiz olduğunu söyleyen vatandaşlardan Tuncay Çakmak (29), "Sosyal mesafede 15-20 metre uzaklık olacak. Otobüsler kısıtlanmasın. Kuyruk oluyor. İki, üç saat bekliyoruz" dedi.

Oktay Canbolat (42) ise, "Bütün otobüsler aynı saatte hareket etmemeli. Kademeli olarak 5 ya da 10 dakika arayla kalkmalı. Burada tüm otobüslerin dolduğunu düşünün, 3 durak sonra binmek isteyen otobüse binemeyecek" dedi.

Ramazan pidesi ile 'Evde kalın' çağrısı yaptı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Gülnaz Kocaoğlu (50), evde ramazan pidesi yapıp üzerine çörek otuyla 'Evde kal Aydın. Evde hayat var' yazarak evde kalınması çağrısında bulundu.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı kişilerin sokağa çıkma yasağının sürdüğü ve hafta sonları sokağa çıkma yasağının devam ederken evlerde ekmek, pide ve börek gibi hamur işlerinin yapımında da artış yaşanmaya başladı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan ev kadını Gülnaz Kocaoğlu da yaklaşan ramazan ayı öncesinde evde pide yapmaya başladı. Evli, iki çocuk annesi Kocaoğlu, yaptığı ramazan pidesinin üzerine çörek otuyla 'Evde kal. Evde hayat var" yazarak, çağrısında bulundu. Evde kalınmadığı sürece virüsle mücadelenin uzayacağına dikkati çeken Kocaoğlu, "Evde kaldığımız sürece de stresimiz artacak. Bu nedenle de evde kalalım ve bir şeylerle meşgul olmak içinde ramazan idemizi kendimiz yapalım. Türk kadınları çok becerikli. İsterse her şeyi yapabilir. Evdeki ve eldeki imkanlarla ben de ramazan pidesi yaptım. Küçük somun ekmekleri yapıyorum. Bunları normal turbo fırında yapıyorum. Ekstra taş fırın gerekmiyor. Eldeki imkanlarla her şeyi yapabiliriz. Kadınların elinden her şey gelir. Dünya kadınlarla güzel. Bu salgını temizliğimiz ve el becerimizle biz atlatacağız" dedi.

3 SAATTE RAMAZAN İDESİ HAZIR

Kocaoğlu, ramazan pidesinin her evde kolaylıkla yapılabileceğini kaydetti. Un, yumurta, tuz, süt, zeytinyağı, su ve maya kullanarak yaptığı pidelerin üzerine susam serpip fırında pişirdiğini belirten Kocaoğlu, "Hamurun kabarması için beklenen süre de gözaltına alındığında 3 saat gibi bir sürede ramazan pidesi hazırlamak mümkün. Yaptığım pideler 4 gün boyunca 2 kişilik bir aileye yetiyor" dedi.

'EVİMİZİN KULLANMADIĞIMIZ KÖŞESİ VARMIŞ'

Her pidenin ayrı bir lezzeti olduğuna vurgu yapan Kocaoğlu, "Önümüzde ramazan ayı var. Ramazan pidesinin evde yapılacağını göstermek için denedim ve çok da güzel oldu. Sosyal mesafeyi koruyarak gidi, fırından da alınabilir. Ancak ben evde yapılması taraftarıyım. Ramazan pidesiz olmaz bunu bende biliyorum. Ancak, evde yapılan da fırındaki pide ile birebir oluyor. Hiç gidip de pide kuyruğuna girerek bu salgını uzatmayalım. Dışarıda olduğumuz sürece bu salgın bitmeyecektir. Balkondan dışarıya baktığım zaman ne araç trafiği ne de insan trafiği bitiyor. Aslında bu bir sınav. Birbirimizi anlamak için belki bir fırsat. Hayatta o kadar çok kaçırdığımız şey olduğunu anladık. Evimizin kullanmadığımız köşesi varmış. Elimize almadığımız kitap ve malzememiz varmış. Evde, kalmak bunu bize gösterdi. Önceden, 'Hava güzel bir gezeyim' diyordum. Ancak, şimdi evde kalmanın da güzelliğini fark ettim. Sabırlı olursak dışarı çıkacağımız günlerde gelecek" diye konuştu.

Sivas'tan 16 ülkeye koronavirüse özel antibakteriyel tabut

SİVAS'ta faaliyet gösteren bir firmada, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için üretilen antibakteriyel tabutlar Amerika, Almanya İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor.

Dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını defin işlemleri için gerekli olan tabut ihtiyacını da artırdı. Sivas'ta faaliyet gösteren bir fabrika, koronavirüs ölümlerine özel tek kullanımlık antibakteriyel tabut üretimine başladı. Kurşun kaplama çelik kullanılarak üretilen antibakteriyel tabutun patentini alan firma, bu yönüyle Türkiye'de tek oldu. Fabrikada üretilen tabutlar, koronavirüs ölüm sayısının yüksek olduğu ülkeler olan İtalya, Amerika, İspanya ve Almanya olmak üzere 16 ülkeye gönderiliyor. Antibakteriyel tabutlar, cenaze ile birlikte gömüldüğünde virüsün toprağa geçmesini engelliyor.

'TAŞIYANLARI DA KORUYOR'

Şu ana kadar bine yakın tabutu yurt dışına gönderdiklerini söyleyen firma sahibi Volkan Yılmaz, "Covid-19 nedeniyle dünyaya yayılan salgın sonrası antibakteriyel kurşun kaplama tabutlar ürettik. Tabutlarımızın özelliği antibakteriyel olmasının yanı sıra sızdırmazdır. Tamamen bakteri ve virüs geçirmemektedir. Tamamen kurşun kaplama ve tek kullanımlıktır. Cenazeyi koyduğumuz zaman taşıyanlara virüs geçirmeden defini sağlanmaktadır. Biz firma olarak daha önce bir alt yapımız olduğu için dünya genelinde tüm adli tıp kurumlarıyla çalışıyoruz. Başta Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve son zamanlarda aktif olarak İtalya'ya gönderiyoruz. Normalde ise satışını yaptığımız 16 ülke var. Yoğunlukta ise 4 ülkeye gönderiyoruz. Türkiye'de ise sektörde tek ve lideriz" dedi.

Sahibi tedaviye alınan köpek, hastane önünde bekliyor

BARTIN Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne tedavi için getirilen Önder S.'nin bulunduğu ambulansı takip eden köpeği, 6 gündür bina önünde de bekliyor. Hastane personeli ve büfe işletmecisi, sahibini bekleyen köpeği besliyor.

Kentte pazar günü rahatsızlanan Önder S., 112 Acil Servis ekibi tarafından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Bu sırada Golden Retriever cinsi köpeği de ambulansı takip ederek, hastanenin önüne geldi. Önder S., yoğun bakım servisinde tedaviye alınırken, köpeği de 6 gündür hastanenin önünde bekliyor. Hastane personeli ve büfe işletmecisi Mehmet Çetin (45) ise kapı önünde duran köpeği besliyor. Çetin, "Köpeğin, pazar günü buraya yoğun bakıma yatan bir hastanın olduğunu öğrendik. Hastane bahçesinden hiç ayrılmıyor. Biz de hastane personeli ile birlikte onun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gece gündüz buradan hiç ayrılmıyor. Bu bize güzel bir örnek, tüm insanlığa ders olması gereken bir davranıştırö dedi.

Türkiye'de mevsimin ilk patates hasadı Datça'da yapıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Türkiye'de mevsimin ilk patates hasadı yapıldı. Hasada katılan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Evde kal Türkiye, biz sizin için üretiyoruz. Sizin için tarladayız" dedi.

Kırsal Kızlan Mahallesi'nde, Niğdeli üretici Mehmet Eren 'in (43) tarlasında gerçekleştirilen patates söküm etkinliğine, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Datça Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Şatır katıldı. Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçilerinin koronavirüs tehdidi nedeniyle sosyal mesafeyi gözeterek, maske ve eldivenle topladıkları mevsimin ilk ürünü 20 ton patates, kamyonlarla Denizli 'ye gönderildi. Tarlada kilosu 3 TL'den alıcı bulan mevsimin ilk patatesi kalitesi ile dikkat çekti.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Türkiye'nin ilk patates hasadının Datça'da yapıldığını söyledi. Saylak, "Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bundan gurur duyuyoruz. Üreticimiz burada tarla başında, mevsimin ilk ürünlerini topluyoruz. Bütün Türkiye evde kalırken, üreticimiz Türkiye'nin ilk hasadını yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Evde kal Türkiye, biz sizin için üretiyoruz. Sizin için tarladayız" dedi.

'KORONAVİRÜS TEHDİDİNE RAĞMEN ÜRETİM DEVAM EDİYOR'

Datça'da yedi yıldır patates üreticiliği yapan Niğdeli üretici 43 yaşındaki Mehmet Eren, "Datça'da 7 yıl önce, Ar-Ge çalışmalarının ardından patates üretimine başladım. Bu yıl, koronavirüs tehdidine rağmen, üretime devam ediyoruz. Çünkü ülkemizin, insanlarımızın gıdaya ihtiyacı var. Bu ihtiyacı karşılamak için işbaşındayız. İnsanlarımız müsterih olsun. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah'ın izniyle, Türkiye'nin ilk patates hasadını Datça'da gerçekleştiriyoruz. Patates çok kaliteli, tonajı da iyi. Ülkemizde gıda sıkıntımız yok. İnsanımızı ürünsüz bırakmayacağız" diye konuştu.

'PATATES, DATÇA'NIN İKLİMİNE UYGUN'

Datça'da daha önce bu mevsimde tarlaların boş kaldığını ifade eden Eren, "Datça'ya yedi yıl önce ilk kez geldiğimde, bu mevsimde üretim yapılmadığını görünce araştırma yaptım. Patates buranın iklimi için çok uygun. İlçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Şimdi birçok yerde patates üretimi yapılıyor. Öncülük yaptığım için mutluyum. Datça'da, aralık ayında patates ekimi yapılıyor. Nisan ayında ise ürünü topluyoruz" diye konuştu.

'EVDE KAL TÜRKİYE, BİZ SİZÇİN İÇİN ÜRETİYORUZ'

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak daha sonra, mevsimlik tarım işçileri ile tarlaya girip, bir süre patates topladı. Saylak, öğle paydosunda ise tarım işçileriyle, 'Evde kal Türkiye, biz sizin için üretiyoruz' diyerek ellerindeki sepetleri havaya atarak kutlama yaptı.

Temsili Nasreddin Hoca'dan 'evde kal' çağrısı

KONYA'da, temsili Nasreddin Hoca, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için 'evde kal' çağrısında bulundu.

Akşehir Belediyesi, Nasreddin Hoca'nın mezarının ilçelerinde bulunması nedeniyle koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için temsili Nasreddin Hoca ile 'evde kal' çağrısı yaptı. Belediyeye bağlı 'Sıra Yarenler' ekibinden Rıdvan Sağlam 'ın canlandırdığı temsili Nasreddin Hoca, ilçenin tarihi ve kültür bölgelerinde evde kalınması yönünde çağrılarda bulundu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hortu köyünde, 1208 yılında doğan Nasreddin Hoca, burada medrese eğitimi gördükten sonra babasının ölümü üzerine köy imamlığı yapmaya başladı. Konya'nın Akşehir ilçesine 1236 yılında yerleşen Nasreddin Hoca'nın, medresede ders verdiği ve kadılık yaptığı biliniyor. 'Ya tutarsa' dediği Akşehir Gölü'ne maya çalma fıkrasıyla umut aşılayan, fıkra ve hikayeleriyle güldürürken, düşündüren mizah ustası Nasreddin Hoca, 1284 yılında yaşamını yitirerek, bugün Akşehir'de türbesinin bulunduğu mezarlığa defnedildi.