İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Bahçede oynayan minik Bayram'ın jandarma aracını görüp, kaçışı gülümsetti

Antalya'nın Kemer ilçesinde hava almak için evinin bahçesine çıkan 3 yaşındaki Bayram Emir Karlı'nın devriye sırasında evinin önünden geçen jandarma aracını gördükten sonra koşarak içeri girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken, Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'nde bulunan ünlü Çıralı mevkisi Çıralı sokakta oturan Mehmet ve Seher Karlı çiftinin 3 yaşındaki oğlu Bayram Emir Karlı da evde kaldı. Evinde ve önündeki bahçede zamanını geçiren Bayram Emir Karlı, dün saat 12.30 sıralarında 5 aylık köpeği 'Lessi' ile evinin bahçesine hava almaya çıktı. Yanında getirdiği çocuk sandalyesine oturan Bayram Emir, köpeğiyle oynarken, evlerinin önüne doğru gelen Tekirova Jandarma Komutanlığı'na ait ekip otosunu görünce sandalyesini alarak hızla eve doğru koştu. Bayram Emir Karlı'nın köpeği de peşinden içeri girdi.

Minik Bayram'ın jandarma aracını görüp, içeri koştuğu gülümseten anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuk sandalyesine oturup bir süre köpeğiyle oynayan Bayram Emir Karlı, hemen evin önündeki caddeden görünen jandarma ekip aracını görünce sandalyesini de alarak hızla içeri koştuğu, köpeğinin de onu takip ettiği anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bayram Emir Karlı'nın güvenlik kamerası görüntüleri

HABER -KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Saklandığı camide yakalandı

Antalya'da yasağa rağmen sokağa çıkan ve devriye gezen polis ekibini görünce camiye saklanan vatandaş, çevredekilerin ihbarıyla yakalandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde bulunan Hacı Mehmet Camii'nde meydana geldi. Sokakta gezerken devriye gezen polis ekibini görün vatandaş, camiye saklandı. Çevredeki apartmanlarda oturan vatandaşlar, ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri, belirtilen adresteki cami içinde arama yaptı. Yapılan aramada saklanan vatandaş bulundu.

Maske taktırılan ve ismi açıklanmayan kişi, cami içinden alınarak ekip arabasına bindirildi. Vatandaşa 'sokağa çıkma yasağına uymamak' suçundan cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cami dış plan

Polis ekiplerinin cami önünde

Zanlının cami içinden çıkarılması

Detay

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Yaralı vaşağa 'Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen bize hırlıyorsun' diye çıkıştı

BAYBURT'ta tarlasını ekmeye giden Tepetarla Köyü Muhtarı Ali Kılıç (58), nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı ve bitkin halde vaşakla karşılaştı. Su ve yiyecek verdiği vaşağın kendisine hırlaması üzerine Kılıç, hayvana "Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen bize hırlıyorsun " diye çıkıştı.

Merkeze bağlı Tepetarla köyünde muhtar Ali Kılıç, tarlasında hareketsiz yatan bir hayvan olduğunu fark etti. Hayvanın nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak olduğunu anlayan Kılıç, yaralı ve bitkin haldeki hayvana su ve yiyecek verdi. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden Kılıç, kendisine hırlayan hayvana, "Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen bize hırlıyorsun" diye çıkıştı.

Kılıç'ın haber vermesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri vaşağı koruma altına aldı.