İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Boğasıyla kampa girdi, salgının bitmesini bekliyor

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Fatih Yılmaz, koronavirüs salgını nedeniyle kentte iptal edilen boğa güreşlerinin yeninden yapılacağı günü heyecanla bekliyor. 1 tonluk 'Poyraz' adlı boğasıyla kapma girip, her gün düzenli olarak antrenman yapan Yılmaz, "İnşaallah bu salgın biter ve boğa güreşleri başlar" dedi.

Artvin'de valilik ve festival komitesi tarafından, kent merkezi ve ilçelerinde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen 12 farklı boğa güreşi organizasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Kararla birlikte, bölgede boğa yetiştiricileri, güreş etkinliklerine ara verdi.

Yusufeli ilçesinde yaşayan Fatih Yılmaz da salgının bitip, iptal edilen güreşlerin yeninden yapılacağı günü iple çekiyor. Yılmaz, ilçenin Kazımkarabekir Mahallesi'nde, 1 tonluk 'Poyraz' adlı boğasıyla birlikte her gün düzenli olarak koşu antrenmanı yapıyor. Daha önceki yarışmalarda başarı elde eden boğasıyla kamp sürecine giren Yılmaz, özenle beslediği hayvanıyla güreşlere hazırlanıyor.

'HEYECANLA BEKLİYORUZ'

İptal olan boğa güreşlerinin başlamasını beklediklerini anlatan Yılmaz, "Boğamızla çalışmalarımız sürüyor. Salgının biterek, güreşlerin yeniden başlamasını heyecanla bekliyoruz. Koronavirüsün ülkemizi terk edip, bir an önce festivallere başlamak istiyoruz. Bu bizim için babadan, deden gelen bir miras. Bu mirası koruyup, yaşatmaya çalışıyoruz. 6 tane boğam var; bunları özenle besliyoruz. İnşallah yine birinci olacağız. Çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Boğa görüntüleri

Boğa ile köprüden koşma

Röportaj

-Boğa güreşleri arşiv detayları

HABER KAMERA: Nusret DURUR/ARTVİN-DHA

Haber Kodu : 200420044

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400 yıllık tarihi çarşıda çekiç sesleri ilk kez salgın nedeniyle sustu

GAZİANTEP'te, 4 asırdır bakır işlemenin yapıldığı ve çekiç seslerinin hiç susmadığı tarihi Bakırcılar Çarşısı, koronavirüs salgını nedeniyle kapandı. Çekiç seslerinin susmasıyla 400 yıllık tarihi çarşı ilk defa sessizliğe büründü.

Gaziantep'te; ahşap kaplamalı dükkanları, taş döşenmiş sokakları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan ve yüzyıllardır hiç boş kalmayan tarihi Bakırcılar çarşısı, 400 yıl sonra sessizliğe büründü. Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, esnafın salgın riskine karşı çarşı iş yerini kapatma kararı aldığını belirterek, "Asırlardır ilk defa çekiç sesleri burada susmuş durumda. Koronavirüs salgınından dolayı biz de kendi tedbirlerimizi aldık ve esnafımız iş yerlerini kapattı" dedi.

Kentin simgeleri arasında yerini alan ve turistlerin ilgi odağı olan çarşının 400 yıllık geçmişe sahip olduğunu anlatan Celal Açık, "Burası dünyanın en güzel tarihi çarşılarından birisidir. Buranın 400 yılın üzerinde bir tarihi var. Bu çarşıda tarihte hiç böyle çekiç seslerinin sustuğu görülmemiştir. Ben 43 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk kez bu çarşı sessizliğe büründü. Eski ustalarımız ile konuştuğumuz zaman onlar da aynı şeyi söylüyor" diye konuştu.

'ESNAFIN DÜKKANI KAPALI, GÖNLÜ ZENGİN'

Çarşı esnafının kapatma zorunluluğu olmamasına rağmen virüs tedbirleri kapsamında kepenk indirdiğini ifade eden Açık, "Tüm dünyadaki bu salgına karşı tedbirleri arttırmamız lazım. En önemli şey sağlık. Sağlık olmazsa, iş de olmaz. Bakın bizde kapatma zorunluluğu yok ama neredeyse tüm dükkanlar kapalı. Türkiye'de en fedakar kesimlerden birisi de esnaf kesimidir. Şu süreçte parası yok, ama fedakarlığı çok. Şu an esnafımız zarar ediyor ama kendisi ve toplumun sağlığı için bu duruma katlanıyor. Bizim esnafımızın dükkanı kapalı ama gönlü zengin" dedi.

Tarihi çarşının koronavirüs salgını bittikten sonra eski canlılığına kavuşacağını ve çekiç seslerini dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin tekrar duyacağını dile getiren Celal Açık, "Gaziantep'e gelenlerin yüzde 90'ı bu çarşıya uğrar. Umarım bu kötü günler geride kalır ve çarşımızda eski canlılığına kavuşur" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakırcılar Çarşısı

Kapalı işyerleri

Çarşının sakinliği

Celal Açık ile röp.

Çarşının eski görüntüleri

Bakır işleme görüntüleri

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

Haber Kodu : 200420034

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Doğubayazıt'ta çocuklar ilk kez doğum günü kutladı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde yardım organizasyonu kuran 6 genç, köyde yaşayan ve bugüne kadar doğum günü kutlanmayan 15 çocuğa, sürpriz kutlama düzenledi.

Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Ömer Paşayiğit, 5 arkadaşıyla birlikte hiç doğum günü kutlanmayan çocuklara yönelik proje hazırladı. İlçeye bağlı 7 köyü gezen Paşayiğit ve arkadaşları, ilk olarak Tutumlu köyündeki çocuklara sürpriz yaptı. Köyde yaşları 6 ile 10 arasındaki 15 çocuğun hiç doğum günü kutlamadığını belirleyen Paşayiğit ve arkadaşları, harekete geçti. Hayırseverlerin de yardımıyla ilçe merkezinden aldıkları pastalarla Tutumlu köyüne giden gençler, çocukları sosyal mesafe gözeterek bahçede topladı. Paşayiğit ve arkadaşlarının dağıttıkları pastaları yiyen çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

HASTA YATAĞINDA DOĞUM GÜNÜ KUTLADI

Ömer Paşayiğit ve arkadaşları Yanoba köyünde yaşayan Ömer-Ayşe Uçar çiftinin üç çocuğundan biri olan Şahide Uçar için de doğum günü kutlaması düzenledi. Omirilik rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Şahide'yi evinde ziyaret eden yardımsever gençler, üzerinde Şahide ile birlikte kardeşleri Derya ve Şahin'in de isimleri yer alan pastaya yerleştirdikleri mumları Şahide'nin üfleyerek söndürmesini istedi. İlk kez doğum günü kutlayarak mumları söndüren Şahide büyük sevinç yaşadı.

Hayırseverlerden aldıkları desteklerle köylerde yaşayan çocuklara pasta ikram ettiklerini söyleyen Ömer Paşayiğit, ilçenin tüm köylerini dolaşarak çocuklara doğum günü kutlaması yapmayı hedeflediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çocukların bahçede belirli aralıklarla oturması

-Çocuklara pastalarının dağıtılması

-Çocukların pastaları yemeleri

-Çocukların beğendiklerini söylemesi

-Hasta yatağındaki çocuğa doğum günü kutlaması

-Çocuğun mumları üfleyerek söndürmesi

-Çocuğun pastayı yemesi

Haber-Kamera: Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT (Ağrı),

Haber Kodu : 200420030

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Kardelenlerin renk cümbüşü

KARS'ta uzun ve çetin geçen kış mevsiminin ardından doğayı canlandıran kardelenler, renk cümbüşü oluşturdu.

Doğu'da uzun ve sert geçen geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte doğa da canlanmaya başladı. Doğa yavaş yavaş yeşil renge bürünürken, kardelenler de çeşitli renklerde boy göstermeye başladı. Kağızman yolu üzerinde arazideki kardelenler; yoldan gelip geçenler ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Altunoğlu, kışın sona ermesiyle genellikle çiçeklenmede ilk görülen bitkinin kardelen olduğunu söyledi. Nergisgillerden bir bitki olan kardelenlerin, galantus cinsine bağlı olarak bilindiğini belirten Altunğlu, "Galantus'un cins bazında 14 türü var ve bunlar nadir bitkiler arasındadır. Bir dönem bunların bazı türleri uzun dönemden beri toplanmış ve Hollanda'ya süs bitkisi olarak gönderilmiş. Günümüzde ise bunların toplanması yasak. Bunlar koruma altına alınmış bitkilerden" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Kemal Altunoğlu ayrıca, "Baharın gelmesiyle birlikte karlar erimeye başladığında karın içinden çıktığı için isim olarak da kardelen olarak bilinmekteler. Oldukça önemli bir bitki türüdür ve tıbbi amaçlı da kullanılmakta. Süs bitkisi olarak da kullanıldığını biliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kardelenlerden genel ve detaylar

-Prof. Dr. Mustafa Kemal Altunoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

Haber Kodu : 200420026

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Kısıtlamanın kalkmasıyla soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldılar

KORONOVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalmasından dakikalar sonra kendini sokağa atan Adanalılar, soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Adana'nın da dahil olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 ve 19 Nisan günlerinde sokağa çıkmayı kısıtlamasıyla kent adeta sessizliğe büründü. Gece yarısı kısıtlamanın kalkmasıyla Adanalılar, kendini sokağa attı. Gece saatlerinde birçok caddede araç yoğunluğu yaşanırken, Adanalılar soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYGUN KUYRUK

Kebap ve şırdan aşkı herkes tarafından bilinen Adanalılar, iş yerleri önünde sosyal mesafe kuralına uygun olarak sıraya girip, siparişlerini aldı. Bazı vatandaşlar kebap ve şırdan dolmalarını ayak üstü yerken, bazı vatandaşlar ise siparişlerini eve götürmeyi tercih etti.

"SAAT 00.00'DA AÇTIK"

Müşterilerin yoğun talebiyle karşılaştıklarını belirten kebap salonu işletmecisi İsmail Çalıkıran, işyerini saat 00.00 sıralarında açtıklarını söyledi. Yasağın bittiği dakikalarda siparişlerin gelmeye başladığını, gelmeye de devam ettiğini aktaran Çalıkıran, "Adana'nın kebap aşkı bitmez diye düşünüyoruz. Biz de bu görevi kendimize kutsal olarak yakıştırdık. Adanalılara hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Adanalı olduğu ancak İstanbul'dan geldiğini anlatan müzisyen Sefa Toprak, kebabı çok sevdiğini, herkesin de tatması gerektiğini ifade etti. Sokağa çıkma kısıtlamanın olduğu iki gün evde kebap yediklerini kaydeden Toprak, kısıtlamanın bitmesiyle kebapçıya geldiğini dile getirdi.

İki gündür dışarıya çıkamadığı için et, Adana kebap ve dürüm yemeyi özlediğini belirten Muhammet Mahmut Sarıgüney ise kısıtlamanın kalmasıyla soluğu kebapçıda aldığını anlattı.

'YASAK BİTER, YEMEK İÇİN SOKAKLARA ÇIKARIZ'

İki gündür şırdan yemediğini, kısıtlama bitince de koşa koşa şırdancıya geldiğini aktaran kentin sosyal medya fenomenlerinden Gökhan Kaya, şunları söyledi:

"Biz Adanalılar, yemeyi seviyoruz. Yasak biter, yemek için sokaklara çıkarız. Ne yaptık; şırdan yemeye geldik gördüğünüz gibi. Her ne kadar 'hayat eve sığar' desek de açız, mecburiyetten dolayı dışarıya çıktık. Ama yine de evlerinizde kalın. Tüm mekanlar paket servisi yapmakta, gel al servisleri devam etmekte. Hayat eve sığar diyoruz, evlerde kalın, sağlıklı kalın."

'ADANALI ŞIRDANSIZ YAPAMIYOR'

Kısıtlama süresince iki gün işyerini kapalı tuttuğunu anlatan şırdancı Kadir Çıray, "Adanalı şırdansız yapamıyor. Biz de dükkanımızı yoğun istek üzerine açtık, baya talep oldu. Şu an maşallah yetiştiremiyoruz" dedi.