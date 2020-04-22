İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

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6 saat önce

Av yasağı, balık fiyatlarını artırmadıMERSİN'de av yasağına rağmen balık fiyatlarının artış göstermemesi sevindirdi.

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Av yasağı, balık fiyatlarını artırmadı

MERSİN'de av yasağına rağmen balık fiyatlarının artış göstermemesi sevindirdi.

1 Eylül'de av açılan av sezonu 15 Nisan'da son buldu. Yasakla birlikte gümüş, karides, barbun, kalamar gibi balıklar artık denizden az miktarda çıkarken, 12 milden sonraki uluslararası karasularda devam eden avcılık nedeniyle tezgahlarda balık eksik olmuyor. Yasağın ardından balık fiyatlarında artış yaşanmaması da memnuniyet yarattı. Av sezonunun kapanmasına rağmen 15 Temmuz'a kadar Akdeniz'de uluslararası avcılığın serbest olduğunu belirten Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, sezonun tam anlamıyla kapanmadığını söyledi. Çeşitlerde azalma olduğunu, ancak tezgahlarda günlük taze balığın yer aldığını aktaran Polat, "Sardalyamız zaten yılın 12 ayı mevcuttur. Balık Omega 3, Omega 6 açısından çok zengin bir yiyecektir. Halkımızı koronavirüs salgınında balık yemeye çağırıyoruz. Çünkü balık bağışıklık sistemini güçlendiren bir besindir. Balık vitaminler, mineraller açısından iyidir. Doğal bir yiyecektir. Tuzlu suda yetiştiği için de mikrop tutmaz. Balık yemeyi bir kültür haline getirelim. Bu dönemde zengine, fakire bütün insanlara sardalyayı öneriyoruz. Çünkü sardalya Omega 3 açısından en yüksek balıktır. Sardalya 10 lira, çupra-levrek 25-30, mercan 15-20, istavrit 10-15, mezgit 20-25, barbun 20-25 lira arasında değişiyor. Fiyatlarımız şu anda çok uygun. Biz herhangi bir artış yapmadık" dedi.

Balığa olan talebin iyi olduğunu belirten Polat, herkesi balık tüketmeye davet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Balık pazarından genel görüntü

-Balık tezgahlarından görüntü

-Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat ile röp

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Fabrikada halaylı doğum günü kutlayan 15 kişiye para cezası

DÜZCE'de bulunan bir tekstil fabrikasında, işçiler patronlarının doğum gününü halay çekerek kutladı. Fotoğrafların sosyal medyada yayınlanması üzerine işçilere koronavirüs tedbirlerine aykırı davrandıkları için 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Gölyaka Sapağı'nda bulunan tekstil fabrikasında çalışan işçiler, patronları Serkan Ö. için doğum günü partisi düzenlendi. Fabrikanın üretim sahasında gerçekleştirilen partide, işçiler halay çekip, oyun havası eşliğinde oynadı. Çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadaki fotoğraflar üzerine harekete geçerek partiye katılan 15 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında Düzce İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlara aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fabrikanın üretim sahasından yapılan kutlamadan görüntü

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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12 aracın lastikleri kesici aletle patlatıldı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki 12 aracın lastiği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından delici aletlerle patlatıldı. Sabah  araçlarının başına gittiğinde lastiklerinin patlamış olduğunu gören sürücüler şaşkınlık yaşarken, polis gelen şikayetler üzerine şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesi 3521 Sokak'taki park halindeki 12 aracın ön lastikleri kesici alet ile delinerek patlatıldı. Sabah araçlarının başına gittiklerinde durumu fark eden araç sahipleri, şaşkınlık yaşadı. Ardından da polisi arayıp, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, olay yerine gelip, tek tek tutanak tuttu. Ardından da görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, araçların lastiklerini patlatan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, sokak ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Araç sahipleri, patlak lastikleri kendi imkanları ile değiştirdi.

'İNŞALLAH YAPAN EN KISA SÜREDE BULUNUR'

Topçuasım Mahallesi'nde yaşayan, mağdur araç sahiplerinden Batuhan Kuyucugil (21), "Unuttuğum bir şeyi almak için tesadüfen aracımın başına geldiğimde durumu fark ettim. Etraftaki diğer araçları baktığımda onlarında lastiklerinin patlak olduğunu gördüm. Dikkatli baktığımda kesici aletle patlatıldığını anladım ve polise şikayetçi oldum. İnşallah bunu yapan en kısa sürede bulunur" dedi.

Görgü tanıklarından İlhan Kasnak (61) "Dün gece sabaha karşı yatmıştım. Evimin karşısındaki sokağın içerisinde bir kişiyi eğilip, kalkarken gördüm. Karşı apartmanımdan birisi balkona çıkıp, o gördüğüm kişiye bağırdı. O ara bende çıktım bağırdım. Arkasından gördüm. Siyah giyimli birisiydi. Karanlıkta başkaları var mıydı göremedim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Lastikleri patlayan araçlardan görüntüler

-Vatandaşların lastiklerini değiştirmesinden görüntü

-Araç sahiplerinden Batuhan Kuyucugil röp.

-Görgü tanığı İlhan Kasnak ile röp.

-Polis ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANISA

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Fındık bahçesinde saç tıraşı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Emine Özcüre (52), koronavirüs tedbirleri kapsamında berberlerin kapalı olması nedeniyle eşi Ahmet Özcüre'nin (50) saçını, fındık bahçesinde tıraş etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle berberler kapatılınca halk da tıraş için farklı yöntemler geliştirdi. Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Emine Özcüre, 28 yıllık eşi Ahmet Özcüre'nin saçlarını fındık bahçesinde tıraş etti. Eşini çok sevdiğini söyleyen Ahmet Özcüre, "Nikah masasına oturduğumuzda imzamızı 'iyi günde ve kötü günde' diye attık. Koronavirüs nedeniyle berberler kapalı olduğu için artık eşim beni tıraş ediyor. Böyle bir eşe sahip olduğum için çok mutluyum" dedi.

Herkesin zor günler geçirdiğini belirten Emine Özcüre de "Tabi ki eşimin bu zor zamanında yanında olacağım. İnşallah bugünler geçecek, normal hayatımıza döneceğiz" diye konuştu.

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:38 Kaynak: DHA

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