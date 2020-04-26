İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

ANTRENÖRÜ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ, O DA YENİ HAYATLARI DEĞİŞTİRMENİN PEŞİNDE

BURDUR merkez Çine köyünde yaşayan ve 4'üncü sınıfta atletizmle tanışan Yasemin Zengin'in (23), yaşamı 10 yıl önce tanıştığı antrenör Asım Yüz ile baştan aşağı değişti. Dağ koşusu branşında yarışmalara katılmaya başlayan Yasemin Zengin, 2016 yılında altın madalya kazandı. Şimdi okulunu bitirmek ve antrenör olmak için çalışan Yasemin Zengin, "Antrenör olup, kendim gibi başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum" dedi.

Burdur merkez Çine köyünde oturan, 3 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Yasemin Zengin, ilkokulu okuduğu Kayaaltı köyünde 4'üncü sınıfta atletizmle tanıştı. Okulunu temsilen ildeki yarışmalara katılan Yasemin Zengin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Asım Yüz'ün dikkatini çekti. Katıldığı yarışmalarda çeşitli dereceler elde eden Yasemin Zengin 2013 yılında ilk defa milli takıma seçildi. Milli formayla katıldığı yarışmalarda da çeşitli başarılar kazanan Yasemin Zengin, 2016 yılında 8'inci Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 4 bin 100 metre genç kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı. Şimdi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Yasemin Zengin, en büyük hedefinin antrenör olup, kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

2016'DA ALTIN MADALYA KAZANDI

2010 yılından itibaren Asım Yüz ile çalışmaya başlayan Yasemin Zengin, "Herkesin kaderini değiştiren bir öğretmen vardır. Benim kaderimi de Asım hocam değiştirdi. Asım hocayla tanıştıktan sonra beni kendi takımına aldı. Çeşitli Türkiye dereceleri yaptım. 2013 yılında ilk defa milli takıma seçildim. Fransa'nın Marsilya kentinde yapılan Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'nda bireysel olarak 9'uncu, milli takımla dünya şampiyonu olduk. 2015 yılında Romanya'nın Buşteni kentinde yapılan Genç Bayanlar 4800 metre Dağ Koşusu Balkan Şampiyonası'nda bireysel olarak 9'uncu, milli takımla ise ikincilik kürsüsüne çıktım. 2016 yılında Bulgaristan'ın Nova Zagora kentinde düzenlenen 8'inci Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 4 bin 100 metre genç kadınlar kategorisinde altın madalya kazandım" dedi.

'BAŞARILI SPORCULAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUM'

Her şeyin çok çalışmayla gerçekleştiğini kaydeden Yasemin Zengin, "MAKÜ Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Ben de antrenör olup, kendim gibi başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum. Yaşadığım köyde aileme 'Kız çocukları okumaz, neden koşturuyorsunuz' gibi sözler söylendi. Ailem bana destek oldu. Onların desteğiyle başarılar gelmeye başladı" diye konuştu.

'ANTRENÖRLÜK BELGESİNİ DE ALDI'

Yasemin Zengin'in antrenörü Asım Yüz de şöyle dedi:

"Yasemin'i ilkokul dördüncü sınıftayken, il yarışmalarında gördüm. Daha sonra kendi takımıma alarak, il karması ile müsabakalara götürmeye başladım. Gittiğimiz pist, yol koşusu, dağ koşusu gibi yarışmalarda başarı sağladı. İlk senesinde Adana 'da 2 bin metre yıldızlar kros müsabakasında Türkiye ikincisi oldu. 2013 yılında Denizli Çal 'da yapılan seçmelerde yıldızlar dağ koşusu milli takımına seçildi. Milli formayla ülkemizi 5 defa temsil etti. Bu yıl okulu bitiyor. Antrenörlük belgesini de aldı. İnşallah kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirirse, bizim mutluluğumuz bu olacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yasemin Zengin antrenman yaparken

Yasemin Zengin ile röportaj

Antrenör Asım Yüz ile röportaj

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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BOZCAADALILAR 'SAHUR BANDOSU' İLE UYANDIRILDI

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, ramazan dolayısıyla 5 gencin oluşturduğu 'sahur bandosu', ada sokaklarını gezerek, marşlar çalıp, maniler söyledi.

Bozcaadalı 5 genç, bando enstrümanları ile 'sahur bandosu' oluşturarak, ramazanın 'sahura kaldırma' geleneğini sürdürmeye çalıştı. Bozcaada Kaymakamlığı'ndan sosyal mesafe ve maske kuralı şartıyla izin alan gençler, sahur vakti tüm ada sokaklarını marşlar çalıp, mani söyleyerek, gezdi. Adalılar ise gençlere, balkon ve pencerelerden alkışlarla destek verip, cep telefonlarının kameralarıyla çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Grup adına konuşan Mustafa Boruzan, "Adamızda son yıllarda bu gelenek kaybolmuştu. Ramazan ayının son yıllarda turizm dönemine denk gelmesi nedeniyle yapılamıyordu. Bu ramazan ayında ise koronavirüs nedeniyle turizm de yok. Ancak bu kez de adada ramazan davulcusu yok. Öyle olunca biz bu geleneği yaşatmak adına bir araya geldik. Zaten 5 arkadaşımız da lise yıllarında adada bando takımında çalmışlardı. Hem bando marşı çaldık hem de mani okuduk. Adalıların da çok hoşuna gitti ki herkes pencerelerden, balkonlardan alkış tutarak, destek verdi. Bu konuda bize izin veren Kaymakamımız İbrahim Gültekin'e teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sahur Bandosunun çalarak Bozcaada Sokaklarında gezmesi.

-Evinin camından el sallayan vatandaş görüntüsü.

Haber-Kamera: BOZCAADA (Çanakkale),

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1000 TL'LİK YARDIMI DAHA ÇOK İHTİYACI OLANLAR İÇİN ALMADI

MERSİN'de çiftçi Mithat İpli (48), koronavirüs salgını kapsamında devlet tarafından ödenen 1000 TL'lik yardımı "Benden daha fazla ihtiyacı olan insanlar vardır" diyerek kabul etmedi.

Bozyazı ilçesinin merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Kızılca Mahallesi Muhtarı Kadir Doğan , koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak 1000 TL'lik yardımın dağıtımını kendisine gönderilen liste üzerinde yapmaya başladı. Sıra, 2 çocuk babası Mithat İpli'ye geldi. Muhtar Doğan, İpli'nin adresine giderek yardım parasını teslim etmek istedi. Çitfçilikle uğraştığını ve günlük 130 TL ücretle çalıştığını belirten İpli yardımı almayı kabul etmeyerek "Çocuklarımın ve eşimin karnını doyurabiliyorum. Cumhurbaşkanımıza ve devletime teşekkür ediyorum. Parayı daha fazla ihtiyacı olan kişilere vermelerini istiyorum" diye konuştu. Muhtar Kadir Doğan ise İpl'iye duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mithat İpli ile röp

-Muhtar Kadir Döğan ile röp

-Mithat İpli'nin evinden görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),

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ÜÇÜZ KARDEŞLERDEN ÖĞRETMENLERİNE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

AMASYA'da ilkokul 2'inci sınıf öğrencisi Erdal, Erdem ve Elif Cört (7) adlı üçüzler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle öğretmenleri Sevgi Kirti'nin doğum gününü aldıkları pasta ile telefonla görüntülü arayarak kutladı.

Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlkokulunda okuyan 2'inci sınıf öğrencileri Erdal, Erdem ve Elif Cört adlı üçüzler, öğretmenleri Sevgi Kirti'ye sürpriz bir doğum günü hazırladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi ile dışarı çıkamayan üçüzler, pasta aldı, mumları yakarak, öğretmenlerini görüntülü aradı. Öğretmenlerinin doğum gününü kutlayan kardeşler, mumları kendileri söndürerek pastayı yedi. Mutlu olduğunu söyleyen öğretmen Sevgi Kirti, öğrencilerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Üçüzler ve pastadan detay

-Görüntülü konuşmadan detay

-Öğretmenden detay

-Röportaj

-Diğer detay

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

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YARALI KARACAYI SIRTLARINDA TAŞIDILAR

ORDU'nun Altınordu ilçesinde Kadir Tekin (32) ile Ercan Ateş (30), ormanda yaralı buldukları karaca yavrusunu omuzlarında taşıyarak tedaviye götürdü.

Avcılar ve Atıcılar Derneği üyesi Kadir Tekin ile Ercan Ateş ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi İnören Sokak'taki evlerinde boya yaparken karaca sesi duydu. Boya yapmayı bırakarak sesin olduğu ormanlık alana giden Tekin ile Ateş, köpeklerin saldırdığı yaralı ve hamile olan bir karacayla karşılaştı. Tekin, arkadaşlarının da yardımıyla tampon uygulayıp kanamasını durdurduğu karacayı omzuna alıp yaklaşık 200 metre taşıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karaca, tedavi altına alındı.

'KÖPEKLERİN SESİNE GİTTİĞİMDE BULDUM'

Yaralı karacayı köpeklerden kurtaran Ercan Ateş, "Ben evin yanındaydım. Köpeklerin sesini duydum. Köpek seslerinin geldiği tarafa doğru yürümeye başladım. Irmağın kenarına inince köpek karacayı boğazından yakaladı. Ben de hemen ırmağın kenarına koşarak, köpeğe taş, odun attım. Köpek korkunca kaçıp gitti. Hayvan hamile olduğu için orada öylece kaldı. Daha hareket etmedi. Daha sonra yanıma gelen Kadir Tekin ile ırmağın karşısına geçtik. Hayvanı yaralı bir şekilde aldık. Sırtımızda getirerek arabaya koyduk. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünü aradık. Gelen ekipler yaralı karacayı alarak götürdülerö dedi.

'BU BİZİM GÖREVİMİZ'

Yaralı karacayı 200 metre omuzunda taşıyan Kadir Tekin ise, "Bu bizim görevimiz. Biz de avcılık yapıyoruz. Avcılık daima doğayı korumaktır. Yaralı gördüğümüz hayvanı ölüme terk edemezdik. Çünkü yürüyemiyordu ve hamileydi. Omzuma aldım ve taşıdım. O da bizim için ayrı bir gurur ve hoşgörü oldu. 200 metre kadar omzumda taşıdım ama karşıya geçirmek zor oldu. Irmakta çok su vardı ve hava soğuktu. Ercan Ateş ile karşıya geçirmek için çok uğraştıkö diye konuştu.

'HERKES KÖPEĞİNE SAHİP ÇIKSIN'

Vatandaşlara da seslenen Tekin, "Bu köpekler zaten başıboş geziyor buralarda. Kaç defa uyarmamıza rağmen kimse sahip çıkmıyor. Bu olayların tekrar yaşanmaması için herkesin kendi köpeğine sahip çıkmasını istiyoruz. Bazı insanların bunları sokaklara başıboş salmamasını istiyoruzö ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karacanın omuzda taşınma görüntüsü

-Karacayı köpeklerden kurtaran Ercan Ateş ile röportaj

-Karacayı omuzunda taşıyan Kadir Tekin ile röportaj

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/ORDU,

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EMNİYETTEN İZİN ALDI, İŞ YERİNDEKİ BALIKLARINA YEM VERDİ

TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden dışarı çıkamayan Hasan Yazıcı, iş yerindeki akvaryumda bulunan balıklarını beslemek için İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından izin istedi. Talebine olumlu yanıt alan ve balıklarına yem verip besleyen Yazıcı, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde Trabzon 'da da vatandaşlar evlerinde kaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çukurçayır Mahallesi'ndeki evinde oturan Hasan Yazıcı, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden, kentte Yenicuma Mahallesi'ndeki iş yerinde yer alan akvaryumda bulunan balıkları yemlemek için izin talep eden paylaşımda bulundu. Yazıcı; "İş yerimde akvaryumum var, içinde balıklar var ve 2 gündür açlar. Evim Çukurçayır'da, iş yerim Yenicuma'da, 1 kilometre mesafe. Balıklarımızın ölmelerini hele de açlıktan ölmelerini istemiyoruz ve çok üzülüyoruz. Biz sadece 20 dakikalığına izin istiyoruz" şeklindeki paylaşımına, kısa süre sonra olumlu yanıt aldı.

BALIKLARINA YEM VERDİ, TEŞEKKÜR ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin; "Balıklarınıza yem verip dönebilirsiniz. Alınan tedbirler bizlerin sağlığı için. İyi günler dileriz" cevabı üzerine, iş yerine giden Yazıcı, akvaryumdaki balıklarına yem verip, tekrar evine döndü.

Akvaryumdaki balıkları beslediği anları cep telefonu kamerası tarafından kaydederek sosyal medyada paylaşan Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve emniyet teşkilatına teşekkürlerini iletti. Yazıcı'nın paylaşımı pek çok takipçi tarafından ilgiyle izlenip, beğenisini kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Balıklara yem verme görüntüsü

Haber: Fatih TURAN/TRABZON,

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KARS'TA KARANTİNAYA ALINAN İKİ KİŞİYE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

İRLANDA ve Malta'dan Kars'a getirilerek Gençlik Spor İl Müdürlüğü yurdunda karantinaya alınan Ahmet Kızıloluk ile Veysel Deniz'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

İrlanda'dan ve Malta'dan Kars'a getirilen Türk vatandaşları Gençlik Spor İl Müdürlüğü yurduna yerleştirildi. Yurt binasında karantinaya alınan vatandaşlardan Veysel Deniz ve Ahmet Kızılok'a Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli gençlik liderleri doğum günü kutlaması yaptı. Özel kıyafetleriyle Deniz ve Kızılok'un bulunduğu odaların önüne gelen gençlik liderleri pastayı ve mumları hazırladı.

Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Yüreğir pastanın üzerindeki mumları yakarak kapıyı çaldı. Kapıyı açınca karşısında özel kıyafetli görevlileri ve ellerindeki pastayı gören Veysel deniz ve Ahmet Kızılok, büyük şaşkınlık yaşadı. Görevlilere teşekkür ederek sürpriz doğum günü kutlamasını unutmayacaklarını söylediler.

Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Yüreğir, "Bu sıkıntılı günlerde bir nebze de olsa karantina altında olan vatandaşların yüzlerini güldürmek istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Pasta hazırlığı

-Kapının çalınması

-Doğum günü pastasının sunulması

-Veysel Deniz'in konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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EVDEN ÇIKAMADI, ÇATIDA SAATLERCE UÇURTMA UÇURDU

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan Yüksel Avşar (32), çareyi yaşadığı apartmanın çatısını çıkıp, uçurtma uçurmakta buldu. Avşar, uçurtmasını saatlerce uçurarak keyifli zaman geçirdi.

Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki dairesinde yaşayan beyaz eşya tamircisi Yüksel Avşar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamıyor. Bütün zamanını evde geçiren Avşar, canı sıkılınca zamanı geçirmek için yeğenine uçurtma yaptı. Uçurtmayı denemek için ise, apartmanın çatısına çıktı. Güneşli havada rüzgarı yakalayan Avşar, yeğeni için yaptığı uçurtmayı apartmanın çatısında metrelerce havaya uçurdu. Kendisi sokağa çıkmaya kısıtlı olan Avşar, uçurtmasını özgürce saatlerce çocuklar gibi çuurdu.

Yüksel Avşar, zamanı uçurtma uçurarak geçirdiğini ifade ederek, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamıyoruz. Ben de yeğenime uçurtma yaptım. Onu denemek için çatıya çıktım. Hava da gayet güzel, uçurtma uçurarak keyif yapıyorum. Ben kısıtlıyım ama uçurtmam özgürce uçuyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uçurtma uçuran Yüksel Avşar'dan detay

-Çatılardan detay

-Yüksel Avşar'ın uçurtma uçurması

-Yüksel Avşar'ın konuşması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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RAMAZAN DAVULCUSUNDAN KORANAVİRÜS MANİSi

Bursa'da sahurda davul çalarak ramazan geleneğini yaşatan Yıldıray Palabıyık (44), mahalleliyi koronavirüs ile ilgili yazdığı manilerle uyandırıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ramazan ayında, sokağa çıkma yasağına rağmen davulcu geleneği bozulmadı. Ramazan davulcusu Yıldıray Palabıyık, sokak sokak gezerek vatandaşları manilerle sahura kaldırdı. Oğlunun kullandığı kamyonetin arkasına binerek davul çalan Palabıyık, manilerine koronavirüsü ekledi. "Aldanma sağa sola, gidelim hak yola, güzel oruç tutup, evde kalanın, koronası hayrolaö koronavirüs konulu manilerle vatandaşlara seslenen Palabıyık, mahalle halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

"HEP BİRLİKTE KORONAVİRÜSÜ YENECEĞİZ"

Mahalleye yetişemediği için kamyonette davul çaldığını belirten Palabıyık, "Oğlum direksiyona geçiyor, ben de kamyonetin kasasında sokak sokak gezerek vatandaşları uyandırıyoruz. Böylelikle vatandaşları mağdur etmiyoruz. Davul çalmak ramazanın geleneği. Geleneğimizi yaşatmazsak, yarınlara hiçbir şey bırakamayız. Gece 02.00'de çıkıyorum göreve, saaT 03.30'a kadar işimi tamamlıyorum. Her sene bir önceki yılı aratıyor. Bu sene koronavirüs diye bir hastalık çıktı. İnsanlar evine hapsoldu. Evlerinde oruç tutuyorlar. Bu sene ramazan ayının bence tadı tuzu yok. İnşallah hep birlikte Allah'ın izni ile koronavirüsü yeneceğiz. Önümüzde daha güzel günler olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yıldıray Palabıyık'ın davul çalmasından görüntüler

-Palabıyık'ın koronavirüsle ilgili maniler söylemesinden görüntüler

-Ramazan davulcusu Palabıyık ile röp

-Detaylar

Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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FIRTINA DERESİNDE MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Fırtına Deresi'nde suyun yükselmesi sonucu bir taşın üstünde mahsur kalan köpek, suya giren zabıta görevlisi tarafından kurtarıldı.

Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi'nde suyun yükselmesi sonucu bir sokak köpeği taşın üstünde mahsur kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Çamlıhemşin Belediyesi zabıta ekipleri dere kenarına ulaştı. Dereye giren zabıta personeli Akif Yılmaz, köpeği kucağına alarak kıyıya çıkardı. Veterinere götürülen köpek, daha sonra bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Derede bekleyen köpek

Zabıta personelinin köpeği kucağına alması

-Köpeğin kıyıya çıkarılması

HABER: Arzu ERBAŞ/RİZE-DHA

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MARDİN'DE EVDE KALANLAR İÇİN 3 DİLDE İLAHİ DİNLETİSİ

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan Mardinliler, gezi otobüsünden seslendirilen 3 dilde ilahi dinletisiyle moral buluyor.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayanlar için ramazan ayının başlamasıyla Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahi dinletisi düzenliyor.

Meridin Müzik Topluluğu sanatçılarından oluşan ekip, üstü açık gezi otobüsünde merkez Artuklu ilçesi cadde ve sokaklarında gezerek Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler seslendirdi. Vatandaşlar pencere ve balkonlarına çıkarak ilahi ziyafetine eşlik etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayanlara moral desteği sağladıklarını ifade ederek, "Hemşehrilerimizin gerek temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz gerekse de morallerini yüksek tutmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi konservatuar sanatçılarından oluşan ekibimiz, ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan hemşehrilerimizin moralini yüksek tutmak için üstü açık tur aracıyla ramazan ayı boyunca ekibimiz ilahiler seslendirecek. Tüm hemşehrilerimin mübarek ramazan ayını tebrik eder, inşallah, hemşehrilerimizle bu zor zamanları hep birlikte aşacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Üstü açık araçtan görüntü

-Sanatçıların ilahi okuması

-Vatandaşların balkonlardan eşlik etmesi

-Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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ÇAYELİ'NDEN ÖTEYE TÜRKÜSÜ KORONAVİRÜSE UYARLANDI

RİZE yöresine ait ünlü 'Çayeli'nden öteye' türküsü koronavirüse uyarlanarak bestelendi. Esnaf, sağlıkçı, memur gibi meslek sahiplerinin seslendirdiği türküye klip çekilerek 'evde kal' çağrısı yapıldı.

Çayeli Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, koronavirüs ile mücadelede evde kalmanın önemine dikkat çekmek amacıyla türkü bestelendi, klip hazırlandı. Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yahya Kesici'nin Rize yöresine ait ünlü 'Çayeli'nden öteye' türküsü koronavirüse uyarlandı. Esnaf, sağlıkçı, memur gibi meslek sahiplerinin seslendirdiği türküye müzik öğretmeni Oğuzhan Bektaşoğlu'nun yönetmenliği ile klip çekilerek 'evde kal' çağrısı yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan klip ilgi gördü.

Koronavirüse uyarlanan 'Çayeli'nden öteye' türküsünün sözleri şöyle:

"Çayeli'nden öteye/ Giderdik yalı yalı/ Vuhan'dan virüs geldi/ Hasta oldu ahali.

Evinde kal evinde/ Evimiz bize yeter/ Hastaneye düşenin/ Hali ölümden beter.

Çıkma dışarı çıkma/ Sevdiğinle evde kal/ Sokaklar koronalı/ Nefesini evde al"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Klibin görüntüsü

Haber: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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KORONAVİRÜSÜNDEN KORUNMAK İÇİN YAYLADA KALIYORLAR

TRABZON'un Tonya ilçesinde 8 arkadaş, koronavirüsten korunmak için Kumanada Yaylası'na çıktı. 1 aydır yaylada yaşayan arkadaşlar, elektriği olmayan ahşap evde gaz lambalarıyla doğal bir yaşam sürüyor.

Trabzon'da koronavirüs salgını nedeniyle şehirden uzaklaşan 8 arkadaş, Kumanada Yaylasına çıktı. Ladin ormanlarının arasında yer alan ve yıllar önce inşa edilen doğayla uyumlu ahşap evde kalan 8 kişi, teknolojiden uzak bir yaşam sürüyor. Elektrik ve telefon hattı bulunmayan, cep telefonlarının da çekmediği yaylada gaz lambaları ile aydınlattıkları ahşap evde kalan 8 arkadaş, koronavirüs salgını geçene kadar yaylada kalmayı planlıyor.

'KİTAP OKUYARAK ZAMAN GEÇİRİYORUZ'

Türkiye'de koronavirüs salgını çıkınca yaylaya geldiklerini anlatan Turgay Bostan, "8 arkadaşımızla birlikte yiyeceklerimizi alıp yaylaya geldik. Burada zaman geçiyoruz. Elektriğimiz yok, kimseyle hiçbir şekilde irtibatımız yok, dışarıda kar yağıyor. Zamanımızı kitap okuyarak geçiyoruz. Doğal bir yaşam sürüyoruz ve organik besleniyoruz. Elektrik olmadığı için geceleri evimizi gaz lambasıyla aydınlatıyoruzö dedi.

'KÖYDEN GELECEK HABERİ BEKLİYORUZ'

Koronavirüs salgını başladığı günlerde arkadaşlarıyla birlikte yaylaya çıktığını ifade eden Doğan Bostan ise, "Yaklaşık bir aydır yayladayız. Televizyon yok, telefon çekmiyor. Dünya ile bağlantımızı tamamen kestik. Koronavirüs salgını bitti diye bir haber gelirse o zaman köye ineceğizö diye konuştu.

Doğal bir yaylada kaldıklarını ifade eden Hayri Bostan da "Yaylamızın yolu yok, elektriğimiz yok, telefon ile bir irtibatımız yok. Koronavirüs ülkemizde etkisini gösterdiği günden beri bu yaylada yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-8 arkadaştan detaylar

-Kitap okuyan ve sohbet eden arkadaşlardan detaylar

-Turgay Bostan'ın röportajı

-Detaylar

-Odun kırılmasından detaylar

-Doğan Bostan'ın röportajı

-Hayri Bostan'ın röportajı

-Drone detayı

Haber-Kamera: İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon),

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SAĞLIKÇILARDAN, ŞAİR ABDURRAHMAN DELEN'E ŞİİR TEŞEKKÜRÜ

BALIKESİR'de, koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları, kendileri adına şiir yazıp, seslendiren şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen'e teşekkür için videolar çekip, paylaştı.

Çin'in Vuhan kentinden başlayıp, dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı mücadelede en ön saflarda yer alan sağlıkçılara teşekkür etmek ve moral vermek amacıyla şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen, bir şiir kaleme alarak seslendirdi. Daha önce de koronavirüs fırsatçılarına tepkisini, yazdiği bir şiiri besteleyip, çektiği klip ile dile getiren Delen, "Ülke olarak zor dönemler geçirdiğimiz bu günlerde elbette en büyük fedakarlığı sağlık çalışanlarımız üstleniyor. Koronavirüse karşı canları pahasına korkusuzca mücadele veren temizlik görevlisinden teknisyenine, hemşiresinden doktoruna tüm sağlık çalışanlarımıza bildiğiniz üzere, Türkiye'nin dört bir yanından destek yağıyor. Ben de bu yönde destek olmak istedimö dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN TEŞEKKÜR

Delen'in sosyal medya hesaplarından paylaştığı şiir kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeni alırken yerel ve ulusal haberlere de yansıdı. Salgın hastalığa karşı ön cephede mücadele veren sağlık çalışanları da, Delen'e teşekkür için videolar çekip, paylaştı. Çok sayıda teşekkür mesajı aldığını söyleyen Delen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " Karantina günlerinde, haber kanallarında tüm dünyayı etkisi altına alan ve maalesef ülkemize de sıçrayan bu salgınla ön saflarda canları pahasına yer alan sağılık çalışanlarının, anne-baba ve çocuklarına duydukları özlemi gördükten sonra çok etkilenmiş ve o an böyle bir şiir yazıp seslendirmiştim. Bu çalışmanın sağlıkçılarımızı gündeme getirmesi beni daha çok mutlu etti. Hele ki sağlık çalışanlarımızdan gelen teşekkür videolarını izlediğimde yaşadığım o güzel duyguları sizlere tarif edemem. Birçok sağlık çalışanı görev başındayken bu farkındalık çalışmasına, teşekkür videoları çekip sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmış. Ayrıca çok sayıda teşekkür mesajı ve videosu aldım. Temennim bir an önce bu zor günleri atlatabilmemizdirö dedi.

Delen'ın sağlık çalışanları için yazdığı şiir şöyle:

Size selam size saygı

Sağlıkçılar sağlıkçılar

Siz var iken olmaz kaygı

Sağlıkçılar sağlıkçılar

Zengin fakir ayırmadan

Hiç kimseyi kayırmadan

Hizmet verir hiç durmadan

Sağlıkçılar sağlıkçılar

Hastalar emanet size

Virüs mikrop gelir dize

Minnettarız hepinize

Sağlıkçılar sağlıkçılar

Hastadan hastaya koşar

Bütün engelleri aşar

Çalışmaktan yorgun düşer

Sağlıkçılar sağlıkçılar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sağlıkçılar tarafından Abdurrahman Delen için hazırlanan teşekkür videoları

-Abdurrahman Delen'in açıklaması ve sağlık çalışanları için yazdığı şiir

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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FIRTINA DERESİNDE MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Fırtına Deresi'nde suyun yükselmesi sonucu bir taşın üstünde mahsur kalan köpek, suya giren zabıta görevlisi tarafından kurtarıldı.

Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi'nde suyun yükselmesi sonucu bir sokak köpeği taşın üstünde mahsur kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Çamlıhemşin Belediyesi zabıta ekipleri dere kenarına ulaştı. Dereye giren zabıta personeli Akif Yılmaz, köpeği kucağına alarak kıyıya çıkardı. Veterinere götürülen köpek, daha sonra bırakıldı.