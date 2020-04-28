İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Rögara düşen inek kurtarıldı, bacaklarına masaj yapıldı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, kapağı açık olan rögara düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hareketsiz kalan hayvanın rahatlaması için bacaklarına masaj yapılırken, susuz kalan hayvana su verildi.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde D-100 Karayolu kenarındaki kapağı açık olan rögarın içerisine düşen ineği gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri geldi. İtfaiyeciler halatı ineğin vücuduna bağladı. Halat iş makinesine bağlanarak inek dışarı çıkarıldı. İneğin uzun süre rögarda hareketsiz kalması nedeniyle bacaklarına masaj yapıldı. Susuz kalan hayvana kovanın içerisinde su verildi. Vücudunda sürtünmeye bağlı küçük yaralar olan ineğin sahibinin bulunması için küpesi olup olmadığına bakıldı. Kulağında küpesi olmadığı görülen inek bulunduğu yerde bırakılırken, ahırın bulunduğu yere doğru yürüdüğü görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kurtarma çalışmalarından görüntü

İneğin iş makinesiyle kaldırılması

Bacaklarına masaj yapılması

Su verilmesi

HABER: KOCAELİ,

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Annesini ölüm yıl dönümünde, görüntülü aramayla andı

İZMİRden koronavirüs salgını nedeniyle annesini, ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarı başında anmaya gelemeyen Hanife Kaya, Konyaaltı Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye çalışanı, mezarlığa giderek görüntülü arama ile Kaya'nın anmasına aracı oldu.

İzmir'de yaşayan Hanife Kaya, 2016 yılında kaybettiği annesi Ayşe Kaya'yı her yıl ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarı başında andı. Ancak Hanife Kaya, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle seyahat yasağı getirilince Antalya'ya gelemedi. Kaya, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mezarlığı'nda yatan annesi için Konyaaltı Belediyesi'nden yardım istedi. Annesinin mezarını telefonla görüntülü görmek isteyen Hanife Kaya'nın bu istediğini belediye yerine getirdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Konyaaltı Belediyesi çalışanlarından Gül Ekici, Arapsuyu Mezarlığı'na giderek Hanife Kaya'yı görüntülü aradı. Ekici, Kaya'nın yönlendirmesi ile mezarı buldu. Annesinin mezarını gören Hanife Kaya, gözyaşlarını tutamadı. Hanife Kaya, bir süre annesi için dua etti.

BELEDİYE ÇALIŞANI DA DUYGULANDI

Kaya, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve belediye çalışanlarına bu isteğini yerine getirmesinden dolayı teşekkür etti. Hanife Kaya, "Her yıl annemin ölüm yıl dönümünde mezarı başında ziyaret ederdim. Bu yıl koronavirüs nedeniyle gelemedim. Çok üzgündüm. Konyaaltı Belediyesi'nden telefonla annemin mezarını göstermelerini istedim. Sağ olsunlar, beni kırmadılar. Çok teşekkür ederim. Yasak kalkınca ilk fırsatta annemin mezarını ziyarete geleceğim" dedi.

Konyaaltı Belediyesi çalışanı Gül Ekici, Ayşe Kaya'nın mezarını çiçek bırakarak, su döktü. Ekici, Hanife Kaya'nın bu isteğini yerine getirirken, çok duygulandığını ve mutlu olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mezarlıktan detay

Görüntülü görüşmeden detay

Belediye personelinin cep telefonuyla mezarlığı görüntülemesi

Mezarlıktaki çiçeklerin sulanması

Genel detaylar

HABER-KAMERA: ANTALYA,

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Gaziantep'te, PTT önlerinde yoğunluk

GAZİANTEP'te, PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Sırada bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görülürken, görevliler vatandaşları, aralarında mesafe bırakmaları için sık sık uyardı.

Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000'er liralık ödemelerin evlerine getirilmesini beklemeyen, e-devlet şifresi almak isteyen ve aynı zamanda faturalarını yatırmak isteyen vatandaşlar, PTT önlerinde yoğunluk oluşturdu. PTT şubeleri önünde metrelerce kuyruk oluştu. Görevliler, birbirlerine çok yakın olan vatandaşları, 'sosyal mesafe' kuralına uymaları konusunda sık sık uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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PTT önündeki insanlar

Oluşan kuyruk

İnsanların beklemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP

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Yunuslar, Tekirdağ sahilinde görüntülendi

MARMARA Denizi'nde Tekirdağ sahillerine gelen yunuslar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Tekirdağ'ın Değirmenaltı Mahallesi sahillerinde, yunusların sahile yakın kesimlerde dalıp çıkarken güzel görüntüler oluşturdu. Sahilde bulunan vatandaşlar, keyifle izledikleri yunusları cep telefonları ile görüntüledi. Bir grup yunus sahile yakın kesimde dalıp çıktıktan sonra açıklara giderek gözlerden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yunusların geçişi

-Yunusların dalıp çıkması

-Yunuslardan detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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99 yaşındaki Safiye Nine, koronayı yendi

ERZİNCAN'da koronavirüse yakalanan Safiye Dağdelen (99) 10 günlük tedavisi tamamlandıktan, Ercan Yalçın (44) ise yoğunbakım servisi ile birlikte 25 gün tedavi gördükten sonra alkışlar arasında taburcu edildi.

Erzincan 'da yeni tip koronavirüs tespit edilen iki hasta daha sağlığına kavuştu. Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Safiye Dağdelen ve Ercan Yalçın koronavirüsü yendi. Safiye Dağdelen, 10 günlük tedavisi tamamlandıktan, entübe edilen Ercan Yalçın ise yoğunbakım servisi ile birlikte 25 gün tedavi gördükten sonra alkışlar arasında taburcu edildi. El sallayan Safiye Dağdelen'i görüntüleyen sağlık çalışanı, "99 yaşında olan hastamızı bugün taburcu ediyoruz. Resmi yaşı 99 gösteriyor ama 110 yaşında olduğunu söylüyor teyzemiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Safiye Nine ve doktorlar

-Safiye Nine'nin el sallaması

-Ercan Yalçın ve sağlık çalışanları

-Alkışlamaları

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

KONYA'da sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran'ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bugün saat 11.30'da yargılaması başlayacak olan Şeker, ilk kez SEGBİS ile hakim karşısına çıkacaktı.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen sevgililer Ayşe D. ve Özgür Duran arasında evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Yine iddiaya göre peşinden parka gelen Özgür Duran sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, Duran'a müdahale etmek istedi. Çıkan arbede sırasında, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu , olaydaki bıçağın Özgür Duran'ın kalbine 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiğini tespit etti. Bıçağın 6136 Sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu' kapsamında olduğu saptandı. Kadir Şeker'in kıyafetleri, sırt çantası, çantasındaki toprak ile parktan alınan toprağın kriminal incelemeye alındığı soruşturmada, görgü tanıkları ile Özgür Duran ve Ayşe D.'nin tartıştığı sırada yanlarında bulunan Bekir Duran 'ın ifadesine de başvuruldu. Ayrıca Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı.

19 YILA KADAR YARGILANACAK

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianameyi kabul eden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma için 29 Nisan Çarşamba gününü belirledi. Daha sonra ise duruşma bugün saat 11.30'a alındı.

SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILACAKTI

Duruşma SEGBİS yöntemiyle katılacak olan Kadir Şeker, bugün saban saatlerinde koronovirüs şüphesiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şeker'in ağabeyi Fatih Hidayet Şeker, "Kardeşim Kadir bugün sabah saatlerinde koronavirüs şüphesiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Test yapılacakmış. Cezaevinde pozitif bir kişi ile temasta bulunduğu için şüphe üzerine test yapılmak için hastaneye gönderildi. Kardeşimin can güvenliğinin olduğu bir durumda tutuklu olarak yargılanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. İyileştiği durumda bile tekrar cezaevine döndüğünde yine aynı kişilerle temasta bulunacak. Şu an test sonucu bekliyoruz"dedi.

Şeker'in avukatları ise bugün saat 11.30'daki davanın ertelenmesi gibi durumun olmayacağını ve davanın görülebileceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadir Şeker'in detay

Haber- Kamera: KONYA

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Metroda bayılan gencin raylara düşme anı kamerada

Bursa'da, metro istasyonunda yürürken bayılıp, rayların üzerine düşen Yusuf Kart (21), vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı metro istasyonunda dün öğle saatlerine meydana geldi. Evine gitmek için metro istasyonuna gelen Yusuf Kart, yürürken fenalaştı ve dengesini kaybetti. Bayılan Kart, bir anda raylara düştü. Gencin yardımına çevredekiler koştu. Kart, tren gelmeden yukarı çıkarıldı. Yusuf Kart çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kart'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şahsın raylara düşmesi

-Metro istasyonundan detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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'Dur' ihtarına uymayan kişinin ölümüne neden olan polis açığa alındı

ADANA'da polisin uygulama yaptığını görüp kaçan Suriyeli Ali Hemdan'ı (18), 'dur' ihtarına uymayınca vurarak ölümüne neden olan polis memuru açığa alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Ali Hemdan, otomobiliyle kaçmaya başladı. Ardından da otomobilden inip, ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına uymayan Ali Hemdan, havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etti. İkinci kez açılan ateşle göğsünden vurulan Ali Hemdan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Adana Valiliği , yaptığı yazılı açıklama ile Ali Hemdan'ı vuran polis memurunun açığa alındığını, başlatılan adli ve idari tahkikatin devam ettiğini bildirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"27.04.2020 günü saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü 'müze bağlı ekiplerimizin uygulama yaptığı esnada, uygulama noktasında 'dur' ikazına uymayarak kaçan Suriye uyruklu Ali Hemdan isimli şahıs, uyarı ateşi açılması esnasında kazaen yaralanmıştır. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Ali Hemdan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis memuru açığa alınmış olup, adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vurulan Suriyeliye kalp masajı yapılması

Sedyeye alınması

Ambulansa konulması

Haber-Kamera: ADANA,

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5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı kazada, araçta bulunan 3 kişinin yola savrulma anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kadirli-Adana Karayolu'nda meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 01 DGT 26 plakalı otomobil, Sumbas Yolu kavşağında S.G. yönetimindeki 80 LA 645 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü ile otomobillerde bulunan yolcular E.C.S., B.K. ve Z.M., yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden 5 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Bu sırada çarpma anında otomobilde bulunan 3 kişinin araçlarından fırlayarak yola savrulması, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.