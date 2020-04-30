İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Savcı ve polisin gözü önünde drift atan sürücüye 6 bin 429 lira ceza

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin gözü önünde otomobiliyle drift yaparak uzaklaşan Kemal Güneş'e, 6 bin 429 lira ceza uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan Güneş'in kullandığı otomobil de trafikten 60 gün men edildi.

Manavgat Sanayi Sitesi'nde geçen salı gecesi tamir için bekleyen kamyonetin içerisinde ölü bulunan Orhan Barut'un (53) cenazesinin cumhuriyet savcısı ve polisler tarafından incelendiği sırada, kırmızı renkli bir otomobilin sürücüsü drift yapmaya başladı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla uzaklaştı. Zübeyde Hanım Caddesi'ne çıkan otomobil, drift yaparak gittiği trafik ışıklarından 'U' dönüşü yapıp, çevre yolunda gözden kayboldu.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelemesinde 06 LCA 43 plakalı otomobilin, Kemal Güneş'e ait olduğu tespit edildi. Polis merkezine davet edilen Kemal Güneş, kendisinin o saatte evinde olduğunu, otomobile binmediğini ve drift yapmasının söz konusu olmadığını iddia etti. Görevlilerin güvenlik kamera görüntülerini izlettirmesinin ardından Kemal Güneş, suçunu kabul etti.

Kemal Güneş'e 'trafiği tehlikeye sokmak' suçundan 6 bin 141 TL, 'sürücü belgesini yanında bulundurmamak' suçundan 288 TL olmak üzere toplam 6 bin 429 TL ceza uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün el konulan Kemal Güneş'in kullandığı otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Otomobilin kavşaktan U dönüşü yapması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Bodrum 'da patlayan su borusu çevreyi göle çevirdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle Ortaköy yolu üzerinde çukur oluştu. Tonlarca suyun akması nedeniyle göle dönen cadde bir süre trafiğe kapandı.

Bitez Mahallesi Ortaköy yolu üzerinde öğle saatlerinde ana isale su boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çukur oluşurken akan tonlarca su nedeniyle, cadde göle döndü. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, suyu vanadan keserek çalışmalara başladı. Bir süre trafiğe kapanan caddede çalışmalar sonrası trafik tek şeritli olarak sağlandı. Caddenin göle dönen alt kısmında araçlar, güçlükle ilerledi. 17 Nisan'da da yine aynı bölgede ana isale hattında patlama meydana gelmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Su borusunun patladığı caddeden genel,detay

-Araçların ilerlemesi

-Patlama etkisiyle oluşan dev çukur

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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Yüzen adaları 'koronavirüs nedeniyle ziyaret eden kalmadı

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle piknikler yasaklanınca, yüzen adaları ziyaret eden kalmadı.

Çelikhan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında pikniklerin yasaklanmasıyla ilçenin simgesi olan yüzen adaları ziyaret eden kalmadı. Çat Barajı Petelik mevkiinde bulunan, oluşumu 3 bin yılda tamamlanan eşsiz manzarasıyla binlerce kişinin ziyaret ettiği boyları 3 ile 5 metre, genişlikleri ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen yüzen adaların, hayatın normale dönmesiyle turist akınına uğraması bekleniyor.

Birçok alanın ziyarete kapatılmasıyla Çelikhan'ın simgesi olan Çat Barajı üzerindeki yüzen adalar da yalnız kaldı. Kimsenin ziyaret etmediği yüzen adaların geçmiş yıllarda ilkbaharda hafta sonları binlerce kişiyi ağırladığını anlatan vatandaşlar, "Bu yıl insanlar evde kalınca, yüzen adalar da kimsesiz oldu. Şu anda yüzen adalar sessiz bir şekilde baraj gölünde yüzüyorlar. İnşallah salgın tez zamanda biter ve insanlar yeniden bir araya gelir ve yüzen adalar da kimsesiz kalmazö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çat barajı

Yüzen adalar

Adaların kıyıya yanaşması

Genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)

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Erçek Gölü yükseldi, kuş gözlem kuleleri su altında kaldı

VAN Gölü Havzasında bulunan çoğu nesli tükenme tehlikesinde olan kuşların yaşam alanı olan Erçek Gölü'nün su seviyesi yükseldi. Bu yıl kar yağışının fazla olması nedeniyle su seviyesinin yükseldiği gölde bulunan kuş gözlem kuleleri de sular altında kaldı.

Türkiye'de bulunan 453 kuş türünden neredeyse yarısının yaşadığı Van'daki Erçek Gölü, yerli türlerin yanı sıra flamingolar gibi göçmen kuşların da önemli konaklama ve üreme alanını oluşturuyor. Havaların ısınmasıyla göç eden kuşların mola yeri olan Erçek Gölü'nde her yıl, 'Doğunun Kanatları Erçek Gölü Flamingo Festivali' düzenleniyor. En derin yerinin 40 metre olduğu Erçek Gölü, her yıl su seviyesindeki ani yükseliş ve düşüşlerden büyük ölçüde etkileniyor. Bu yıl bölgede kar yağışının fazla olması ve karın da erimesiyle birlikte Erçek Gölü'nün su seviyesinde büyük oranda yükselme oldu. Göl seviyesindeki artış ile birlikte kuş gözlem kuleleri de sular altında kaldı. Geçmiş dönemlerde meydana gelen su seviyesindeki artış nedeniyle yine geçmiş dönemlerde yapılan ve sular altında kalan bir camide dikkat çekti.

'BU DÖNEM YUMURTLAMA DÖNEMİ, SU YÜKSELİŞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Erçek Gölü'nde dönem dönem yaşanan su seviyesindeki artış ile ilgili açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu , Erçek Gölü'nün sığ ama havzası yani su toplama alanın oldukça geniş olduğunu söyledi. Kapalı havzalarda bazı yıllar yağış düşmediği zaman göl seviyelerinin bundan olumsuz etkilendiğini belirten Prof. Dr. Alaeddinoğlu, ancak yağışlı yıllarda da bunun tam tersinin yaşandığını söyledi. Göl çevresindeki yapıların ve doğal hayatın bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirten Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, "Çünkü orda yaşayan birçok kuş türü var. Bunların bir kısmı göçmen ama bir kısmı da sürekli orda yaşıyor. Şu anda onların tam yumurtlama dönemleri. Dolayısıyla göl seviyesindeki azalış ve artışlar aslında onların doğal yaşamını da olumsuz yönde etkiliyor" dedi.

ARTIŞ BİR METRENİN ÜSTÜNDE

Bu yıl bölgede çok ciddi kar yağışının olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Alaeddinoğlu, bu nedenle Erçek Gölü'nde de su seviyesinin arttığını belirterek şöyle konuştu:

"Erçek Gölü'nde bu sıklıkla karşılaştığımız bir olay. Başta kuş gözlem kuleleri olmak üzere köy alanının önemli bir kısmı sular altında kalmış. Seviye farkına baktığımızda ise bir metrenin çok üstünde. Oradaki seviye farklılıklarına baktığımız zaman Temmuz Ağustos aylarında özellikle Eylül 'e doğru seviye gittikçe düşer. Ama bahar aylarında da tam tersi olur. Bu durum bundan sonraki dönemlerde sıklıkla karşılaşacağımız bir durum. Erçek Gölü flamingolarıyla ön plana çıkan bir yer. Dünya üzerinde farklı kuşaklarda kuşların göç yolları vardır. O çok nadir yerlerden biriside burasıdır. Gelen kuşların özellikle üreme dönemlerinde sazlıkların sular altında kalması kuşların yuva yapmasına engel olabilir."

Van Gölü 'nde geçtiğimiz sonbaharda ciddi bir çekilmenin olduğunu da belirten Prof. Dr. Alaeddinoğlu, kış aylarında yoğun kar yağışının Van Gölü'ne önemli katkı sunduğunu ve göl seviyesinin arttığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van'daki Erçek Gölü'nden drone ile genel görüntüler

-Kuş gözlem kuleleri ve yerleşim alanlarının sular altında kalması

-Yerleşim alanlarının sükselen göl suları altında kalması

-Kuş gözlem kulelerinden drone ile görüntüler

-Kuş gözlem kulelerinden detaylar

-Göl kıyısındaki kuşlardan detaylar

-Sular altında kalan kuş gözlem kuleleri

-Sular altında kalan eski bir cami

-Eski cami ve kuş gözlem kulelerinden detaylar

-Drone ile sular altında kalan yerleşim yeri ve kuş gözlem kuleleri

-Muhabir anonsu

-Sulak alan içerisinde bulunan kuş türlerinden tetaylar

-Muhabir anonsu

-Drone ile kuş gözlem kuleleri ve yerleşim alanları

-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu ile röportaj

-Drone ile yerleşim alanından genel görüntüler

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN -

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Koronavirüs günlerini barajları gezerek değerlendiriyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bisiklet tamiri yapan Mustafa İlhan (50), koronavirüs günlerini her akşam baraj ve göletlerin etrafında yürüyüş yaparak değerlendiriyor.

Sandıklı'da bisiklet tamirciliği yapan Mustafa İlhan, koronavirüs günlerini değerlendirmek ve stres atıp, kilo vermek stresi yenmek için doğa yürüyüşüne başladı. Doğa yürüyüşü için ilçeye son yıllarda yapılan baraj ve göletlerin etrafını seçen Mustafa İlhan, her gün bir baraj veya gölet etrafında yürüyüş yapmaya başladı. Her gün 9 ila 14 kilometre yürüyüş yaptığını belirten Mustafa İlhan, barajların doluluk oranının bu yıl yüksek olduğunu dolayısıyla meydana gelen manzaranın kendisine dinginlik verdiğini söyledi.

Mustafa İlhan, "Koronavirüs günlerinde dışarı çıkamıyoruz. Dükkanda işlerimiz kesat. Akşamları 16.00'dan sonra dükkanımı kapatıyorum. İlçemizde 17- 18 baraj yapıldı. Merak da ediyordum. Gitmek de istiyordum. Bu günleri fırsat edindim. Barajların kenarına kadar geliyorum. Barajın çevresini dolaşıyorum. Yürüyerek Sandıklı'ya kadar gidiyorum. Şimdiye kadar gezdiğim 12'nci barajım, 12'si de dolmuş. Allah yapanlardan razı olsun. Ben de 'hem barajlarımı göreyim hem stresten uzaklaşayım hem de biraz kilo vereyim' dedim. Günde 9 kilometre ile 14 kilometre arası yürüyorum. Akşam 4'e kadar dükkanımda biraz iş dökülür diye bekliyorum. Ama o da olmuyor. Bu günler de geçecek onu da biliyorum. Akşam 4'den sonra da kapatıyorum dükkanımı baraj kenarı oksijen inan olsun dinçlik geliyor. 6-7 baraj daha var, onları da gezeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mustafa ilhan barajlar etrafında yürüyüş yaparken değişik açılardan görüntüler

RÖP: Mustafa İlhan

Mustafa ilhan barajdan sonra Sandıklı merkeze doğru yürürken görüntü

274 MB/// 02.28"

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,

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Sarıgazel Tabiat Parkı, sarıya büründü

SAMSUN'da, Sarıgazel Tabiat Parkı, ilkbaharın gelişiyle açan düğün çiçekleriyle birlikte sarıya büründü.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi sınırları içerisinde yer alan, dişbudak ve sahil çamı gibi ağaçların bulunduğu Sarıgazel Tabiat Parkı'nda, ilkbaharın gelişiyle güzel manzaralar ortaya çıktı. Yılın her dönemi binlerce kişinin ziyaret ettiği tabiat parkı, açan yabani düğün çiçekleriyle birlikte seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Sarı ve yeşilin bütün tonlarının görülebileceği ve kuş cıvıltılarının yankılandığı tabiat parkı, koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında ziyarete kapatıldı. Çadır kamp, tabiat yürüyüşü, bisiklet turu gibi aktivitelerin de yapıldığı tabiat parkında koronavirüsten dolayı sessizlik hakim. Kent merkezinde ve orman içerisinde yer alması sebebiyle piknikçiler tarafından da sıklıkla tercih edilen park, girişine şerit çekilerek, ziyarete kapalı tutuluyor.