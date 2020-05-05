İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

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13 dakika önce

Kapkaça uğrayan hemşire, şüphelilerin peşinden koşup, saklandıkları yeri polise göstermişKONYA'da hastaneden çıkıp evine giden hemşire A.P.'nin (21) kol çantasını zorla alıp kaçan K.S. (17) ve Suriyeli H.E.H. (15), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kapkaça uğrayan hemşire, şüphelilerin peşinden koşup, saklandıkları yeri polise göstermiş

KONYA'da hastaneden çıkıp evine giden hemşire A.P.'nin (21) kol çantasını zorla alıp kaçan K.S. (17) ve Suriyeli H.E.H. (15), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisteki ifadesi ortaya çıkan hemşire A.P.'nin, şüphelilerin peşinden bir süre koştuğu ve olay yerine gelen polislere şüphelilerin girdiği inşaat alanını gösterdiği öğrenildi.

Olay, geçen cuma günü saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Melihşah Mahallesi Fidanlı Sokak'ta meydana geldi. Özel bir hastanede çalışan hemşire A.P., iş yerinden çıkıp yürüyerek evine gittiği sırada arkadan gelen K.S. ve H.E.H., genç hemşirenin kolundaki çantayı alıp kaçtı. A.P.'nin ihbarının ardından verilen eşkal üzerinden çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu H.E.H.'yi olay yerine yaklaşık 500 metre ilerideki bir inşaatta saklandığı yerde çantayla birlikte yakaladı. H.E.H.'nin ifadesi doğrultusunda K.S. de evinde yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen iki şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüphelide 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan sevk edildikleri Konya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİSLERE ŞÜPHELİLERİN GİRDİĞİ İNŞAAT ALANINI GÖSTERMİŞ

Hemşire A.P., polisteki ifadesinde şüphelilerin peşinden bir süre koştuğunu ancak yakalayamadığını söyledi. A.P. ifadesinde, "Hemşire olarak çalıştığım özel hastaneden nöbetten çıkıp evime gidiyordum. Sokağa geldiğim sırada sağ omzumda asılı bulunan çantamı arkamdan tanımadığım bir kişi çekti. Çantamın kolu koptu. Önümde iki kişi koşuyordu. Uzun boylu olan çantamı çekip, alan kişiydi. Çantam uzun boylu olan kişinin elinde ikisi birlikte ara sokaklara doğru koştular. Bende peşlerinden koştum ancak yetişemedim. Sokak üzerinde inşaata girdiler. Polisi aradım. Polis gelince onlara şüphelilerin kaçtığı yeri gösterdim. Polisler şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheli çantamı alıp, kaçanlardan kısa boylu olanıydı. Bulunan çantamdan alınan bir şey yoktu. Kaçan uzun boylu şüphelinin sağ elinde dövme vardı."dedi.

A.P. daha sonra yakalanan her iki şüpheliyi de teşhis etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay günü 15 yaşındaki şüphelinin gözaltına alınması

Olay günü İnşaattan detay

Olay günü Hemşireden detay ve olayı polisle konuşması

Olay günü 17 yaşındaki şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Mehmet IŞIK/ KONYA

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Ege ve Akdeniz kıyıları için korkutan 'tsunami' uyarısı

YUNANİSTAN'ın Girit Adası'ndaki 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen mini tsunamiyi değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Geçmiş yıllarda baktığımızda kıyılarımızda tsunami olduğunu biliyoruz. Olası bir mega depremde kıyılarımızda tsunami yeniden görülebilir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Girit kıyılarında, en büyüğü 6.4 şiddetinde olmak üzere meydana gelen depremlerin ardından adada mini bir tsunami gerçekleştiği açıklanırken, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 7.0 şiddetini aşan depremlerde oluşacak olan tsunaminin, Türkiye kıyılarında da hissedileceğini söyledi. Sözbilir, "Bölgede, geçmişte 8.0 şiddetini geçen mega depremlerin tsunami yarattığını biliyoruz. Belki depremler Türkiye'nin dışında ancak tsunami bizi de etkileyecektir. 6.4 büyüklüğündeki bir deprem bizim kıyılarımızda tsunamiye neden olmasa bile 7.0'yi aşmaya başladığında tsunami tehlikesi olacaktır. 8.0 şiddetini geçen olası bir depremde, bizim Akdeniz ve Ege kıyılarının İzmir'e kadar olan kesimleri tsunamiden etkilenebilir" dedi.

'ÖNLEM ALINMALI'

Geçmiş yıllarda Türkiye kıyılarında da tsunaminin gerçekleştiğinin altını çizen Sözbilir, "Tarihsel kayıtlara baktığımızda güney ve batı kıyılarımız ile Marmara Denizi'nde 7.0 şiddetini geçen depremlerde tsunami olduğunu görüyoruz. Daha önce kıyılarımızda tsunami olması, 8.0 şiddetine yakın bir depremde bu kıyılarda yeniden tsunami olacağını bize gösteriyor. Tsunami etkisinden kurtulmak için modellemeler yapılıyor. Sanal ortamda oluşturulan depremlerle olası bir tsunaminin vereceği zarar ve denizin gideceği mesafe ölçülebiliyor. İnsanlar sahildeyken tsunami alarmı verildiğinde oluşturulan toplanma alanları, can kaybını en az seviyeye indirecektir. Riskli olan bölgelerimizde de bu tarz toplanma alanları yapılmasında fayda var" ifadelerini kullandı.

'HER AN YIKICI BİR DEPREMLE KARŞILAŞABİLİRİZ'

Türkiye'nin deprem bölgesi olması nedeniyle özellikle sokağa kısıtlaması olan günler için çalışmalar yapılması gerektiğine vurgu yapan Sözbilir, "Koronavirüs döneminde dışarıya çıkmamaya gayret ediyoruz ve hafta sonları da sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Ancak deprem olursa dışarı çıkmamız gerekiyor. Burada birbirinden oldukça zıt bir durum var. Deprem olduğunda ne yapacağımızın cevabını bilmiyoruz. O konuda çalışma yapılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın bünyesindeki Bilim Kurulu'nun bu konuda da çalışma yapmasının doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü deprem ülkesiyiz ve her an yıkıcı bir depremle karşılaşabiliriz. Evin içindeyken neler yapılması gerektiğiyle ilgili vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hasan Sözbilir röportaj

Hasan Sözbilir detay görüntü

Haritadan görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Onur ATIŞ/ İZMİR,

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Kumar baskınında yakalanmamak için ağaca çıktı

Bursa'da, polis, kumar oynanan 2 iş yerine baskın düzenledi. Baskında polise yakalanmamak için ağaca çıkan bir kişi, güçlükle aşağıya indirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 iş yerine baskın düzenledi.  Bakında 2 iş yerinde 8'i kumar oynayan 34 kişi yakalandı. Baskında kumar oynamak için hazırlanan çipler, iskambil kartları ve bir miktar para ele geçirildi.

34 kişiye İl Umumi Hıfzısıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150'şer liradan toplam 107 bin 100 lira para cezası uygulandı. Kumar oynayan 8 kişiye ayrıca toplam 9 bin 800 lira cezai işlem uyguladı.

İş yeri sahibi hakkında da 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan baskında polisten kaçmak isteyen bir kişi ağaca çıktı. Adı açıklanmayan kişi, polis ekiplerince güçlükle aşağıya indirildi.

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 02:59 Kaynak: DHA


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