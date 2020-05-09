İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

DOĞU KARADENİZ'DE KAR SÜRPRİZİ

DOĞU Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimler yağan karla beyaza büründü.

Trabzon ile Gümüşhane sınırındaki Ziğana Dağı'nda dün öğlen saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı ile birlikte Ziğana Dağı beyaza büründü. Karayolundan araçlarıyla gelip geçen sürücüler, mayıs ayında yağan karla sürpriz yaşadı. Rize'nin İkizdere ilçesinin 2640 metre yükseklikteki Ovit Yaylasında kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile yaylaya çıkan yol ulaşıma kapandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kar detayları

Haber-Kamera: Sinan UÇAR/TRABZON,

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KÖYDE, 'JANDARMA KOMUTANIYIM' YALANIYLA 100 BİN TL'LİK DOLANDIRICILIK

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde Hüseyin (90) ve Kadriye Çakır (59) çiftinin evine gelen ve kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişi 100 bin TL'lik ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı.

Olay, ilçeye bağlı Yolkaya köyünde meydana geldi. İddiaya göre köye gelen bir kişi, Hüseyin Çakır yokken evine gitti. Evde bulunan Kadriye Çakır'a kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtan kişi, evde bulunan değerli eşyalar ve paraları istedi. Şüpheliye inanan Çakır, iddiaya göre evindeki 100 bin TL değerindeki 20 yarım altın , 6 bilezik ve bir miktar parayı teslim etti. Altınları ve parayı alan şüpheli evden ayrıldı. Çakır, daha sonra durumu eve dönen eşine anlattı. Dolandırıldıklarını anlayan Çakır çifti, durumu jandarmaya bildirdi. Kadriye Çakır'ın ifadesine başvuran jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ALTINLARI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Hüseyin ve Kadriye Çakır çiftinin evine gelen ve kendisini jandarma komutanı olarak tanıtarak 20 çeyrek altın, 8 bin TL ve 8 burma bileziği alıp, kaçan şüpheliyi yakalamak için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi 'nce (JASAT) başlatılan çalışmada, dolandırıcının kimliği belirlendi. Şüphelinin T.A. olduğunun belirlenmesinin ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Ekipler, görüntülerden şüphelinin bindiği aracın özelliklerini belirledi. Jandarma ekipleri çalışma sonucunda bu araca benzeyen 586 aracı taradı. Şüpheli araç tespit edilerek takibe alındı. Takibin ardından dolandırıcı T.A. ve ona yardım eden F.Y. altınları satmak için gittikleri Şarkışla ilçesinde yakalandı.

MAĞDURU TANIYAN ARKADAŞLARINDAN BİLGİ ALMIŞLAR

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheliler ilk ifadelerinde, Yıldızeli Yolkaya'daki çifti, cezaevinde hükümlü olarak bulunan ve mağduru tanıyan arkadaşlarının verdiği bilgiler doğrultusunda tespit ettiklerini anlattı. Şüpheliler, bu sayede çiftin evinde fazla miktarda altın ve para olduğunu öğrendiklerini itiraf etti. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin görüntüsü

-Kuyumcudaki güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: SİVAS,

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ELAZIĞ'DA KARGANIN ÇIKARDIĞI SES ŞAŞIRTTI

ELAZIĞ'da, bir binanın çatısına konan karganın çıkardığı ses dikkat çekti.

Ataşehir Mahallesi'nde bir binanın çatısına konan karganın ötüşü şaşırttı. Çıkardığı sesle yoldan geçen vatandaşların dikkatini çeken karganın o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.