İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Boş sokağa çiçeklerle; 'Evde kal anne' yazdı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, çiçekçilik yapan Salman Sertbaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kalan sokağa 'Evde kal anne' yazdı.

İçişleri Bakanlığının 'Anneler Günü' genelgesiyle yasakta muaf tutulan çiçekçiler, telefonla gelen siparişleri adreslerine gönderiyor. Garnizon Caddesinde 10 yıldır çiçekçilik yapan Salman Sertbaş, bu yıl koronavirüs tedbirlerine denk gelen Anneler Gününde işyerinin önündeki sokağa çiçeklerle 'Evde kal anne' yazdı.

Anneler Gününe dikkat çekmek için sokağa çiçeklerle yazı yazdığını anlatan Sertbaş, "Tatlı bir yoğunluk yaşıyoruz ama zor günlerde geçiyoruz. Bu zor süreçte annelerimizin yüzünü bir nebze de olsa güldürebilmek için her siparişi adresine ulaştırıyoruz. Boş kalan sokakta biz de annelerimizin gününü kutlamak için 'Evde kal anne' yazdık" dedi

Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs testi negatif çıktı

KONYA'da sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve cezaevinde koronavirüse yakalanan Kadir Şeker'in (20) ikinci testi negatif çıktı. Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Parktan geçen Kadir Şeker, olaya müdahale etti. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

12 yıl 6 aydan, 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlayan Şeker, 28 Nisan günü koronavinüse yakalandığı belirlendi. Test sonucu da pozitif çıkan Şeker, sağlık durumu iyi olduğu için cezaevine karantinaya alındı. Aynı gün ilk duruşması yapılan Şeker, davaya da cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Eldiven ve maske takan Şeker, savunmasında tahliyesini talep edip, sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtmişti. Şeker'in ikinci yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Köprüde helallik istediği görüntü çekti, ardından nehre atladı

SAMSUN'da, sevgilisinden ayrıldığı için bunalımda olduğu öne sürülen İlyas C. (26), Ali Fuat Başgil Köprüsü'ne gelerek helallik istediği anları kayda aldı. Görüntüleri gönderdiği arkadaşlarının yanına geldiği İlyas C., aniden Yeşilırmak Nehri'ne atladı. İlyas C.'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Çarşamba ilçesindeki Ali Fuat Başgil Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisinden ayrılan İlyas C., köprü üzerinde ağlayarak cep telefonu ile "Hakkını helal et yavrum, ben ölümü çok sevdim. Ben bu acıyla yaşayamıyorum. Ben bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum gülüm" ifadeleri ile kendini kayda aldı. İlyas C., ardından görüntüleri arkadaşlarına gönderdi. Kısa sürede arkadaşlarının geldiği köprüde İlyas C., aniden Yeşilırmak Nehri'ne altladı. Suda sürüklenen İlyas C. bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine nehir kıyısına gelen polis ve itfaiye ekipleri, İlyas C. için arama çalışması başlattı.

Annesine gidemedi, gökyüzünden tüm annelere gül bıraktı

KAHRMANMARAŞ'ta oturan annesini 10 Mayıs Anneler Günü'nde koronavirüs tedbirleri nedeniyle göremeyen Serdal Demirci, uçuş öğretmeni Fevzi Ak ile tüm annelerin gününü kutlamaya karar verdi. Demirci ve Ak, tek motorlu uçakla Bursa semalarında alçak uçuş yapıp, karanfil ve gül yaprağı döktü. İkili, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladıklarını söyledi.

Bursa'da, 3 yıldır sportif havacılıkla ilgilenen Serdal Demirci, 2018 yılında kurulan Yunuseli Sivil Havacılık Derneği'ne (YUHSAD) bağlı olarak tek motorlu uçakla uçuş yapmaya başladı. Sivil havacılığı herkese sevdirmek için çalıştıklarını anlatan Demirci, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 10 Mayıs Anneler Günü'nde, Kahramanmaraş'ta oturan annesini görmeye gidemedi. Anneler Günü'nü Bursa semalarında kutlama kararı alan Demirci, uçuş öğretmeni Fevzi Ak ile birlikte 2 tek motorlu uçakla havalandı. Şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladıklarını belirten Demirci ve Ak, alçak uçuş gerçekleştirerek Bursa semalarından karanfil ve gül yaprağı bıraktı.

'TÜM ANNELERE GÜL SAÇTIK'

Herkesin havacılıkla tanışması için yoğun çalışma içinde olduklarını söyleyen Serdal Demirci, "İnsanlara sportif havacılığı sevdirmek adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2021 yılı içinde ciddi çalışmalar elde edeceğiz. YUSAD diye bir havacılık derneği kurduk. Herkesin havacılıkla tanışmasını istiyoruz. Bugün anneler gününe özel bir uçuş gerçekleştirdik. Kendi annemiz burada olmadığı için annelerimize özel bir alçak uçuş gerçekleştirip uçağımızın kelebek camından tüm annelere hitaben, başta şehit anneleri olmak üzere güller saçtık. Herkesin Anneler Günü'nü kutluyoruz" dedi.

'SAĞLIK ÇALIŞANI ANNELERİN HİKAYELERİ YÜREĞİMİZE DOKUNUYOR'

Güzel bir organizasyona vesile olduklarını söyleyen uçuş öğretmeni Fevzi Ak, "Anneler Günü'nde ilk defa böyle değişik bir anneler günü kutladık. Annelerimizden uzak kaldık. Bir yandan da karantinadayız. Biz de tüm anneler için Bursa semalarına çıkarak gül fırlattık. Haberleri izledikçe sağlık çalışanı annelerin hikayeleri yüreğimize dokunuyor. Onlar inşallah bir an önce evlatlarına kavuşurlar. Bizler de onların özlemine bir çiçek gönderebildiysek ne ala. Böyle bir etkinlik yaptığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Dördüz annesi, sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşıyor

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde yaşayan Mustafa (27) ve Fatma Caymaz (23) çifti, 3 ay önce dördüz bebekleri olmasıyla büyük sevinç yaşadı. İlk hamileliğinde dördüz bebek sahibi olan çift, bir aydır bebeklerinin mama, bez ve ilaç masraflarını karşılayabilmek için çabalıyor.

Yıldırım Mahallesinde yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Mustafa Caymaz, bir yıl önce evlendiği eşi Fatma Caymaz'ı doğum sancıları artması üzerine Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. 7 aylık hamile olan anne Fatma Caymaz, burada isimlerini Mehmet, Yusuf, Nihat ve Abdurrahman koyduğu dördüzleri dünyaya getirdi. Büyük sevinç yaşayan çiftin, prematüre doğan bebekleri ise yaklaşık 2 ay kuvözde bakıma alındı. Taburcu edilmelerinin ardından dördüz bebekleriyle Suruç'a dönen Fatma Caymaz, bebeklerin ihtiyacına yetişemeyince Şanlıurfa'da oturan baba evine gitti. Hamileliği sırasında dördüz bebeği olduğunu öğrenince çok şaşırdığını belirten anne Fatma Caymaz, şimdi hem yalnız yetişememesi hem de ekonomik güçlük nedeniyle bebeklerin bakımı için kara kara düşünüyor.

Anneler Gününde sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşayan Fatma Caymaz, "Çünkü eşim işsiz ve ekonomik durumumuz iyi değil. Bebekler prematüre oldukları için bakımları çok zor. Dördüz annesi olacağımı ilk duyduğum zaman 'bakamam' diyordum. Çocuklara ilk hafta eşimle baktık. Kayınvalidem yaşlı olduğu için bütün yük benim üzerimde kaldı. Bu nedenle yardımcı olması için annemin yanına geldim. 1 aydır uyku uyuyamıyorum, 4 çocuğa aynı anda bakmak çok zor. Bazen dördü birden ağlıyor hangisine koşacağımı şaşırıyorum. Sabaha kadar uyuyamıyorum. Eve ilk getirdiğimizde çocukları karıştırıyorduk ama şimdi karıştırmıyoruzö diye konuştu.

Fatma Caymaz, hamileliğinin hem kendisi hem de bebekleri açısından çok riskli geçtiğini ifade ederek, "Doktorum, hayati tehlike taşıyan dördüz gebeliğimin üçüncü ve dördüncü ayları arasında, benim için riskli aylar oldu. Bebeklerin düşük tehlikesi vardı. Çok şükür, sezaryenle dördüzlerim dünyaya geldi. Yaklaşık 2 ay boyunca kuvözde kaldılar. Sıkıntılı geçen günlerden sonra bebeklerimi ilk kez kucağıma aldığımda, her şeyi unuttum. Şimdi Anneler Günü benim için daha çok anlamlı oldu" dedi.

BAKIMLARI ÇOK ZOR

Eşinin işsiz olması nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçirdiklerini aktaran Caymaz, Bebeklerimiz, prematüre ve gelişimlerini tamamlayamadıkları için vitamin takviyesi gibi bazı ilaçlar kullandırmak zorundayız. Aylık masrafları 2 bin 500 lirayı buluyor. Yetkililerden bebeklerimin bakımı için destek talep ediyorum, eşim işsiz olduğu için 4 çocuğa bakmak çok zor. Bu yüzden kayınvalidemin evinden ayrılarak, babamın evine geçici olarak yerleştim" diye konuştu.

Dördüzlere bakımın zor olduğunu vurgulayan baba Mustafa Caymaz, maddi anlamda kendilerine büyük külfet getirdiğini aktardı. İşsiz olduğunu anlatan Caymaz, beklerin bez ve mama ihtiyacını karşılamak için borçlandığını belirterek destek istedi.

Korktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan daha çıktı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yılan korkusu yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan Ataş ailesinin, Bataklı köyündeki evinde belediye veteriner hekimleri tarafından ilaçlama çalışması yapıldı. Çalışmalarda sağ yakalanarak torbalara konulan 20 yılan yaşam alanına bırakıldı.

Yüksekova'ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmasışya korku dolu günler yaşamaya başladı. Geçen yıl MS hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ataş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Ataş ailesi, yılanlar yüzünden evlerini terk ederken, köye giden belediye veteriner hekimleri, evde ilaçlama çalışması yaptı. İlaçlamanın ardından evde yılan olup olmadığı kontrol edildi.Yapılan çalışmalarda evin toprak damında 20'e yakın yılan sağ çıkarılıp torbalara konuldu. Torba dolusu yılanlar, ekipler tarafından köyün dışındaki sazlıklara bırakıldı.

Yüksekova Belediyesi'nde veteriner olan Hekim Kaçan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacının talimatıyla köye geldiklerini belirterek,"Profesyonel ekiplerimizle birlikte evin içinde ve dışında onlarca yılan var. Ekiplerimiz evde ilaçlama yaptı. En kısa sürede evdeki yılanların dışaraya çıkmasını umut ediyoruz. Yılanlar genellikle su yılanları olup, zehirsiz yılanlardır. Köylülerle beraber topladığımız yılanları torbaya bırakıldıktan sonra köy dışında bulunan sazlığa doğal yaşamlarına bıraktık. İnşallah en kısa zamanda aileniz tekrardan evlerine dönerek yaşamlarına devam edeceklerdir"dedi.

85 yaşında ilk kez çiçek aldı

ERZURUM'da, Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yardıma muhtaç ve kimsesiz kadınların evlerine giderek Anneler Günü'nü kutladı. Ekibin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren 85 yaşındaki Pamuk Gullebi, "İlk defa biri anneler günümü kutladı ve yine ilk defa çiçek alıyorum" dedi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar tarafından oluşturulan 10 kişilik PALTİM ekibi, ilçede belirlediği kadınların kapısını çalıp, Anneler Günü nedeniyle kadınlara bir buket çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Yaklaşık 173 bin nüfusun yaşadığı ilçede herkesi yakından tanıyan PALTİM ekibi, Başkan Muhammet Sunar'ın isteği üzerine bu kez de unutulan annelerin kapısını çaldı. Kapıyı açtıklarında karşılarında elinde çiçek ve hediyelerle PALTİM ekibini gören anneler duygu dolu anlar yaşadı.

Palandöken ilçesinin Kazım Yurdalan Mahallesinde oturan 3 çocuk annesi Pamuk Golebi, ekibin uzattığı çiçek ve hediyeleri alarak duygulandı. Hayatında ilk kez anneler gününün kutlandığını, yine ilk kez çiçek ve hediye alındığını belirten Gullebi, "Eşim yıllar önce öldü. Bir kızım İzmit'te evli, oğlumun biri cezaevinde diğeri ise engelli benimle birlikte. Hiçbir gelirim yok. Bizi her zaman olduğu gibi bugünde de hatırlayan başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

Eşiyle birlikte Yenişehir Semtinde yaşayan Tülay Sucu ise "18 yıllık evliyim. Çocuğum olmadı. Bugün ilk kez biri benim anneler günümü kutlayıp ve çiçek verdi. Bu mutluluğu bana yaşatan başkanımıza ve PALTİM ekibine teşekkür ediyorum" dedi

Gün boyu, anneler gününü hatırlatan ziyaretlerde bulunan PALTİM ekibi, birçok aileye de ramazan paketi dağıttı.

Salgın döneminde annelik ağır bastı

İZMİR'de yaşayan İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) üyesi 3 anne, çocuklarına örnek olabilmek için çalışan anne olmayı tercih ediyor. Kendilerini hayata bağlayan rolün annelik olduğunu dile getiren 3 kadın, koronavirüs salgını nedeniyle işlerini evlerinden yürütürken, en kısa sürede çalışma hayatına dönecekleri günü bekliyor.

İzmir'de oturan Betül Sezgin (47), Aybige Çalık (37) ve Dilek Kalkan (42) bir yandan iş yaşamlarında kariyer basamaklarını hızla tırmanırken, bir yandan da çocuklarını yetiştiriyor. Erken yaşta evlenip ilk çocuklarını kucağına alan 3 anne, şimdi İZİKAD çatısı altında kadınların çalışma hayatındaki rolünü artırmayı amaçlıyor. Liseyi bitirdikten sonra 19 yaşındayken evlenen Betül Sezgin, kızları 25 yaşındaki Ceren Sezgin ve 19 yaşındaki Beril Sezgin'e en iyi rol model olmayı amaçlıyor. Kızlarından biri anaokuluna diğeri ilkokula giderken 31 yaşında üniversite sıralarına oturmaya başlayan Sezgin, bir iç mimar olarak hayalini gerçeğe dönüştürdü. Üç ay önce ise İZİKAD Yönetim Kurulu başkanlığı görevini üstlenen Sezgin, Covid-19 salgını nedeniyle iş hayatı değişime uğrasa da çalışmayı sürdürdüklerini belirtti. Dernek çalışmaları kapsamında iş yaşantısını güçlendirmekle birlikte sosyal sorumluluk projelerine devam ettirdiğini de anlatan Betül Sezgin, "Biz anneyiz. Ama çocukları olmasa dahi her kadının bu duyguyu yaşadığını biliyorum. Çocuklara yardım edenler, yeğenleriyle ilgilenenler bence bu duyguyu hissediyor. Biz kadının hem iş hem ev hayatında birlikte aktif olarak rol aldığını görüyoruz. Kadınlar iş hayatlarında ne kadar başarılı olursa ev hayatlarında da o kadar başarılı olabiliyor. Erkeklerde ise bunu başarmak biraz daha zor" dedi.

'SORUMLULUĞUN SADECE KADINDA OLMADIĞINI HERKES ANLADI'

Toplumsal cinsiyet eşitliğine önem verdiklerine dikkat çeken Sezgin, şöyle devam etti:

"Mümkün olduğu kadar kadınların evdeki hayatını dışarı çıkarıp onları çalışma hayatına çekiyoruz. Covid-19 günlerinde iş hayatımıza evlerimizden devam ediyoruz. Bu salgın toplum meselesidir. Evdeki iş paylaşımı, çocuk ve yaşlıların bakımı konusunda karşılıklı alışveriş yapılmalı. Eşlerimiz de bize destek oluyor. Sadece sorumluluğun kadında olmadığını herkes anlamaya başladı."

'ATATÜRK'ÜN DEDİKLERİNİ HAYATIMA FELSEFE EDİNDİM'

2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'nden mezun olduktan sonra serbest olarak avukatlık mesleğini sürdürdüğünü söyleyen biri 12, diğeri 6 yaşında 2 çocuk annesi Aybige Çalık da meslek hayatında 10 yılı tamamladıktan sonra sivil toplum kuruluşlarında görev almaya başladığını belirtti. İZİKAD'ın ikinci ailesi gibi olduğunu anlatan Çalık, "Erken anne olunca kendimi ispat etmek için çok çaba sarf ettim. Çalışan bir anne olarak Atatürk'ün bir sözünü hayatıma felsefe edindim. Atatürk diyor ki, 'Bir kadının gerekli özellikleri taşıyan evlat yetiştirmesi günümüzde çok daha zor. Bunun için kadınlarımızın çok daha aydın ve çalışkan olması gerekiyor'. Ben de çocuklarıma yaşamımla örnek olabilmek için çalışan bir anneyim. Onlara başarılı bir kadın rol modeli olmak istiyorum" diye konuştu.

'ANNELİĞİN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ'

Yaklaşık 16 yıldır kendi işinin patronu olan insan kaynakları uzmanı Dilek Kalkan da 31 yaşında anne oldu. 11 yaşında bir kızı, 7 yaşında bir oğlu olduğunu söyleyen Kalkan, şunları anlattı:

"Yaşamımda beni en mutlu eden ve hayata bağlayan rol anne olmaktı. Anne olmanın getirdiği sorumluluklar beni ve çocuklarımıza bizi birbirimize daha çok bağlıyor. Yaşamımda hiçbir şeyden vazgeçmedim. Bu dönemde ise salgın nedeniyle bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kaldık. Ama işimizi evimizde yürütüyoruz. Anneliğin keyfini çıkarıyoruz. Aynı zamanda iyi bir eğitmen olduk. "

Dilek Kalkan'ın 5'inci sınıf öğrencisi kızı Irmak Kalkan ise salgın nedeniyle evde olduğunu belirterek, "Okulum ve arkadaşlarımdan ayrı kalmak zor geliyor. Evde sıkılsam da ailemle daha fazla birlikte geçirme şansım olduğu için mutluyum. Ama keşke virüs olmasaydı. Ben anneme hediyesini dün verdim. Pazar günü ailece evdeyiz. Annemi daha çok mutlu etmeye çalışacağım" diye konuştu.

Türkiye'nin ilk kadın trafik polisi: Bir anne olarak çok gururluyum

MERSİN'de oturan Türkiye'nin ilk kadın trafik polisi 71 yaşındaki Fikriye Yavuz, mesleğine başladığı zamanı gülümseyerek anlatıp, "Bir kadın ve anne olarak çok gururluyum" dedi.

Merkez Yenişehir ilçesinde oturan 2 çocuk ve 3 torun sahibi Fikriye Yavuz, 40 yıllık meslek hayatını anlattı. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için, bir anne olarak mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Yavuz, o günlerden gülümseyerek bahsetti. Tarsus ilçesinde otururken 1968 yılında liseyi bitirdikten sonra, komşularının önerisiyle bir gazetedeki ilanı görerek başvuru yapan Yavuz, henüz 18 yaşındayken hayaline ulaştı. Ağabeyinin desteği ile meslek hayatına başladı. Babasının ilk başlarda karşı olduğunu söyleyen Yavuz, o günleri şöyle anlattı:

"Trafik polisi komşumuz Hilmi bey vardı, trafik polisi olmamı teklif etti. Gazetedeki ilanı gördükten sonra kadın polis alınıp alınmadığıyla ilgili telgraf çekmiştim. Merakla yanıtı beklerken, telgrafıma yanıt gelmiş ancak babam telgrafı saklamış. Ağabeyim gülerek, 'Telgrafın cevabı geldi, babamı bir yokla' dedi. O an çok heyecanlandım. Babamla konuştuktan sonra, kıramadı ben, telgrafı verdi. Telgrafıma olumlu yanıt gelmişti. Bunun üzerine Tarsus İlçe Emniyet Amirliği'ne başvurdum. Müracaatımı İstanbul olarak yaptım. Tayinim çok istediğim İstanbul'a çıktı. Abimle beraber İstanbul yolcuğumuza başladı. 2 aylık eğitime başladım. 1968'de resmi kıyafeti giyerek göreve başladım.

ŞAŞKIN BAKIŞLAR ARASINDA KADIN TRAFİK POLİSİ

Vatandaşların kendisini meraklı gözlerle izlediğini, şaşırdıklarını dile getiren Fikriye Yavuz, "Zıvana denilen varillerin içinde görev yaptım. 4 yıl sonra polis akademisine çağrıldım. Oradaki eğitimden sonra komiser yardımcısı olarak mezun oldum. Evliydim ve bir çocuğum vardı. Sonrasında çeşitli illerde çalıştım. Terfi ederek birinci sınıfa kadar yükseldim. 2009'da Adana polis baş müfettişi olarak emekli oldum. Çok mutluyum, gururluyum. Çok güzel bir duygu. Çocuklarıma da onu aşıladım. Okumanın önemini vurguladım" dedi.

Başhemşireden Anneler Günü mesajı: Koronavirüsten daha güçlüyüz

DİYARBAKIR'da koronavirüsle mücadelenin sürdüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nin başhekimi 3 çocuk annesi Rahime Alp (40), Anneler Günü mesajında, "Hemşire demek zaten anne demektir. Bu süreçte hemşirelerimiz çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Kimisi yurtta, kimisi misafirhanelerde kaldı. Görevlerini tamamladıktan ve izolasyon süreleri de bittikten sonra ailelerine kavuştular. Koronavirüsten daha güçlüyüz" dedi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde koronavirüsle mücadele kapsamında kurulan Pandemi Hastanesi'nde görev yapan kadın hemşireler, Anneler Günü'nde de mesailerini sürdürdü. Koronavirüs tedavisinde özveriyle çalışan hemşirelerin Anneler Günü mesajı ise, 'Koronavirüsten daha güçlüyüz' oldu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nin başhekimi Rahime Alp, koronavirüs salgını ortaya çıktığı anda hastanede güçlü bir hemşire kadrosunu kurduklarını ifade ederek, salgınla mücadelede hemşirelerin ön saflarda yer aldığını söyledi.

'KİMİSİ YURTTA KİMİSİ MİSAFİRHANELERDE KALDI'

Hemşirelerin özveriyle çalıştıklarını anlatan Alp, birçoğu evlerine gidemediği için yurt ve misafirhanelerde kaldıklarını söyleyerek, "Bu süreçte görevlendirmeler yapmak bizim için çok zordu. Sadece çalışanlar açısından değil idareciler açısından da bu süreci yönetmek çok zordu. Görevlendirdiğimiz herkesin arkasında aileleri vardı, çocukları vardı. Süt emziren annelerimiz vardı. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak uygun kişileri görevlendirmeye çalıştık. Bu süreçte hemşirelerimiz çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Kimisi yurtta, kimisi misafirhanelerde kaldı. Görevlerini tamamladıktan ve izolasyon süreleri de bittikten sonra ailelerine kavuştular" dedi.

'HEMŞİRE DEMEK ZATEN ANNE DEMEKTİR'

Tüm hemşireler olarak koronavürsten daha güçlü olduklarını ifade eden Atlı, "Çok iyi bir ekibiz. Hemşire demek zaten anne demektir. Literatüre baktığımız zaman zaten hemşirenin anlamı kız kardeş ve anne olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreçte hem tüm hemşirelerimizin hem de annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum ve herkese çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Benim de 3 çocuğum var. Çocuklarımı görebiliyorum, eşim de çalışıyor. Çocuklarımıza eve girişteki o sarılma anlarımız yok. Onlara sarılamıyoruz. Mesafemizi koruyarak giriyoruz eve. Bütün hijyeni sağladıktan sonra onlarla ancak irtibata geçebiliyoruz" diye konuştu.

'HEMŞİRELER SAĞLIĞIN DİNAMOSU'

Pandemi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Fesih Aktar, hemşirelerin sağlığın dinamosu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu sistemin yürütülmesini sağlayan güvenlikçisinden temizlik elemanlarına, ambulans şoföründen morg görevlisine kadar çok büyük bir özveriyle bu süreci yürüttüler. Sürdürmeye de devam ediyorlar. Bilim Kurulumuz, il pandemi kurullarımız, valiliğimiz, rektörlüğümüz, başhekimliğimizle gerçekten büyük bir hizmet içerisinde bu süreci yürütmeye çalıştık. Annem başta olmak üzere, anne olan sağlık çalışanları, onların anneleri ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlar ellerinden öperim."