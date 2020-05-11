İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

6 saat önce

Pazarda kadının cüzdanını çaldı, 'Cüzdanı vermek için aldım ama yakaladılar' dediADANA'da bir semt pazarında fiyat sorma bahanesiyle tezgaha gelen Metin Y. (31), o sırada alışveriş yapan Sıdıka V.'nin (67) cebinden, içerisinde 5 TL bulunan cüzdanını çaldı.

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ, System.String[]

Pazarda kadının cüzdanını çaldı, 'Cüzdanı vermek için aldım ama yakaladılar' dedi

ADANA'da bir semt pazarında fiyat sorma bahanesiyle tezgaha gelen Metin Y. (31), o sırada alışveriş yapan Sıdıka V.'nin (67) cebinden, içerisinde 5 TL bulunan cüzdanını çaldı. Pazarcı esnafının yakalayıp bekçiye teslim ettiği şüpheli, emniyetteki sorgusunda, "Teyze cüzdanını yere düşürdü. Ona vermek için cüzdanı aldım ama beni yakaladılar" dedi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, Metin Y. fiyat sorma bahanesiyle, pazarda alışveriş yapan Sıdıka V.'nin bulunduğu tezgaha yaklaştı. Bu sırada Metin Y., Sıdıka V.'nin cebindeki cüzdanı alarak uzaklaştı. Durumu fark eden pazarcılar Metin Y.'yi yakalayıp, pazar yerinde bulunan bekçilere teslim etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Metin Y.'nin üzerinden bin TL çıkarken, çaldığı cüzdanın içerisinden 5 TL çıktı. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Metin Y.'nin, "Ben yapmadım. Teyze cüzdanını yere düşürdü. Ona yardımcı olmak için eğilip cüzdanı aldım. Kendisine verecektim ama beni yakaladılarö dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Metin Y.'nin 'yankesicilik' ve 'hırsızlık'tan suç kaydı olduğu da öğrenildi.

Görüntü  Dökümü

-----------------------

-Zanlının emniyetten çıkarılması

Emniyet müdürlüğü tabela

Haber: Ruşan Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

==========================

Berbere giden 16 yaşındaki Hüseyin, tıraş olamadı

ADANA'da koronavirüs salgını önlemleri kapsamında bir süredir faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları bugün tekrar kapılarını açtı. Bunun üzerine tıraş olmak için berbere giden Hüseyin Yıldırım (16) ise 20 yaş altı olduğu için tıraş olamadı.

Yeni tip koronavirüs salgının ülkede etkisini göstermeye başlamasının ardından İçişleri Bakanlığı, 21 Mart 2020 günü saat 18.00 itibariyle kuaför, güzellik salonu ve berberlerin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. 51 gün sonra bu işletmeler bugünden itibaren işbaşı yaptı. Adana'da ise sabah erken saatlerden itibaren iş yerlerinde hazırlık başladı. Berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleri ilk olarak iş yerlerini tamamen dezenfekte ettikten sonra tek kullanımlık araç-gereçlerini kullanıma hazır hale getirdi.

Uzun süredir tıraş olamayan vatandaşlar randevu saatlerine uygun bir şekilde berberlere gelerek tıraş oldu. İş yerleri girişinde müşterilerin ilk olarak ateş ölçümü yapıldı. Daha sonra maskesi olmayan müşterilere berberler tarafından maske verildikten sonra içeriye alındı. Sosyal mesafe kuralının ön planda tutulduğu berberlerde vatandaşlar maske ile tıraş oldu.

BİZİM İÇİN DE GEÇERLİ SANDIM

Seyhan ilçesindeki Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Hüseyin Yıldırım da tıraş olmak için bir berber dükkanına girdi. Berber Ömer Avşar ise Yıldırım'ın isteğini kısıtlama kapsamında olduğu için geri çevrildi. Yıldırım, "Ağabey ne yapalım? Sağlık olsun, kısmet değilmiş. Ben berberler açılınca bizim için de geçerli sandım ve eve en yakın berbere geldim. Fakat bize yasak devam ediyormuş. Şimdi eve dönüyorumö diye konuştu.

YOĞUNLUĞU ÖZLEDİK

Yıldırım'ın tıraş olma isteğini geri çeviren berber Ömer Avşar ise, "Kardeşimi üzülerek geri çevirdik. Kurallara uymamız şart. Her şey düzelince bizzat ben keseceğim saçlarınıö dedi. Uzun süre sonra iş yerini açtığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen berber Ömer Ahmet Tekakan, randevularının dolduğunu ve saat 21.00'e kadar hizmet vereceklerini söyledi. Tüm kurallara uyarak ve sosyal mesafeyi dikkate alarak çalıştıklarını belirten Tekakan, yoğunluğu özlediklerini belirtti.

2,5 aydır tıraş olmadığını ve yasağın kalkmasıyla birlikte soluğu berberde aldığını kaydeden Kanat Gedik ise "İnsanlar epey bunalmıştı. Açıldığı iyi oldu. Zaten çoğu dökülmüş olan saçlarımı da kesip kurtulacağımö dedi.

Uzun yıllardır erkek kuaförlüğü yaptığını ve böyle bir süreci ilk defa yaşadığını belirten berber Eser Ak ise ustura ile tıraş olmak isteyen müşterilerinin olduğunu ama onlara kibarca kuralları hatırlattıklarını ve evlerinde sakal tıraşı olmaları gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Berber Ömer Avşar'ın saç traşı yaparken görüntüsü

Traş olamayan 16 yaşındaki Hüseyin Yıldırım ile röp.

Berberin müşterisi ateşini ölçerek içeri alması

Saç traşından genel ve detaylar

Berberler ile röportajlar

Kadın kuaföründeki kadınlardan görüntüler

Kadınlar ile röportajlar

Kadın kuaförü ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

========================

Hırsızların kilolarca fiber optik kablo sırtlayıp, çalma anları kamerada

Bursa'da, internet altyapısı üzerine çalışan firmadan 25 gün arayla 2 kez hırsızlık yapıldı. Hırsızların kilolarca fiber optik kablo sırtlayarak, çaldıklarını belirten firma yöneticisi Murat Yazgı, yaklaşık 80 bin lira zararlarının olduğunu söyledi. Yazgı, "Bizim forkliftlerle taşıdığımız kabloları 4 dakikada, sırtlayıp, götürüyorlar. Önlemlerimizi almamıza rağmen baş edemiyoruz, taşınmayı düşünüyoruz" dedi.

Olay, çarşamba günü saat 03.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde internet altyapısı üzerine çalışan firmada meydana geldi. Firmayı yakın takibe alan hırsızlar, güvenlik görevlisi beklediği noktadan ayrıldığı sırada, demir telleri kırarak, içeri girdi. Kilolarca fiber optik kablo çalan hırsızlar, güvenlik görevlisinin geldiğini görünce kaçtı. Hırsızları kovalayan güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iş yerinde incelemelerde bulundu. Aynı iş yerinde 11 Nisan'da da hırsızlık olayı gerçekleştiği öğrenildi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızların firmadan kablo çaldığı anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülere göre, ilk hırsızlık olayında 2 şüpheli, binanın içine girerek, kablo çaldı. İkinci olayda ise önce demir çiti kesip, içeri giren hırsızlar, ardından kabloları çalmaya başlıyor. Kilolarca fiber optik kablo çalan hırsızlar, güvenlik görevlisinin kendilerini fark etmesi üzerine koşarak, kaçıyor.

'ARTIK TAŞINMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

25 gün önce yine aynı kişiler tarafından soyulduklarını dile getiren firma yöneticisi Murat Yazgı, "Bütün önlemlerimizi almamıza rağmen hiçbir şekilde baş edemiyoruz. Tel çit koyduk, güvenlik kameramız var, güvenlik görevlisi var ama 25 gün içinde bize 70-80 bin liralık zarar verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. Anlamıyorum, bu nasıl bitecek? Her taraf kapalı olduğu için malzemelerimizi stok yapıp, dışarı koymak durumundaydık. Artık buradan taşınmayı düşünüyoruz. Bu şekilde olmaz" diye konuştu.

'FORKLİFTLE TAŞIDIĞIMIZ KABLOLARI SIRTLAYIP GÖTÜRÜYORLAR'

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre iki hırsızlığın da aynı kişilerce yapıldığını iddia eden Yazgı, "İlk hırsızlığı ilk sokağa çıkma yasağının olduğu gün gerçekleştirdiler. Yasak olduğu için depoya da gelemedik. İkinci hırsızlık da 6 Mayıs'ta oldu. Bunların içeri girip, alıp, götürmesi 4 dakika sürüyor. Güvenlik görevlisi her zaman malzemelerin yanında olamayabilir. Güvenlik kameralarında araç gözükmüyor. Muhtemelen at arabasıyla geldiler. Aracı kameranın olmadığı yere çekiyorlar. İkinci soygunda kadın da vardı. Kadın dışarıda dolanıyor, içeride de 4 çocuk kabloları elden ele götürüyor. Bizim forkliftlerle taşıdığımız kabloları sırtlayıp, götürüyorlar. Tel çiti koparmışlar, alttan oradan girip, götürmüşler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yıldırım, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 03:15 Kaynak: DHA


Son Dakika

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti         
22:00
Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak         
21:51
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar         
21:36
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı         
21:24
Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda         
21:22
İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek         
21:15
Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak         
21:05
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor         
20:57
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi         
20:33
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu         
20:12
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor         
20:08
Bahçeli'den Akşener'in Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir         
20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu         
20:04
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu         
19:41
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi         
19:32
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:28
Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı         
19:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız         
19:11
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca sürprizi CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca sürprizi         
19:10
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
18:54
"Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı" iddialarına yanıt geldi         
18:54
DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber         
18:45
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
18:38
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü         
18:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı         
18:29
İstanbul'da trafik yoğunluğu koronavirüs öncesi döneme geri döndü İstanbul'da trafik yoğunluğu koronavirüs öncesi döneme geri döndü         
18:26
Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi         
18:22
Erkeklerin koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin nedeni kandaki bir enzim olabilir Erkeklerin koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin nedeni kandaki bir enzim olabilir         
18:17
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz         
18:07
Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 22:07:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]