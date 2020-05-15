İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olmuştu; testi negatif çıktı

TRABZON'da, koronavirüs nedeniyle karantinada tutulduğu hastanenin 3'üncü katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak, kaçmaya çalışan Gürcistan uyruklu Konstantn Kıaruaklıev'in (31) 'Covid-19' testi negatif çıktı. Gürcü hasta, Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, dün akşam, Kanuni, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'ne meydana geldi. Koronavirüs ile ilgili bazı semptomlar göstermesi üzerine yaklaşık 13 gündür karantina altında tutulan, Gürcistan uyruklu Konstantn Kıaruaklıev, virüs şüphelerinin devam etmesi üzerine teste tabi tutulmak istendi. Gürcü hasta, iddiaya göre, test yapılacağı sırada, hastanenin 3'üncü katında gözlem odasına geçti. Pencereden çarşafları birbirine bağlayan Kıaruaklıev, zemine inip, kaçmayı planladı. Bağladığı çarşafları camdan sarkıtıp, tutunarak, inmeye çalışan hasta, zemine kadar ulaşmayınca 1'inci kat hizasında mahsur kaldı. Havada asılı kalan hastayı fark edenler, hastane yönetimine bilgi verdi. Harekete geçen güvenlik ekipleri, hastanenin arka bahçesinden kaçmaya çalışan kişiyi, bulunduğu yerden kurtardı.

O ANLAR KAMERADA

Konstantn Kıaruaklıev'in hastaneden kaçmaya teşebbüs ettiği anları, çevredeki poliklinikte tedavi gören hasta yakınları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, yabancı uyruklu kişinin, hastanenin 3'üncü kat penceresinden birbirine bağlayıp, aşağı sarkıttığı çarşafla zemine inmeye çalıştığı, 1'inci katta mahsur kalınca da çevredekilerin 'Beyefendi, ne yapmaya çalışıyorsunuz. Düşeceksiniz' diyerek uyarılarda bulunduğu anlar yer alıyor.

TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Öte yandan Konstantn Kıaruaklıev, kendisine yapılan 'Covid-19' testinin negatif çıkması üzerine, Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Gürcü Kıaruaklıev'in, hastanenin psikiyatri bölümünde, olası kaçma girişimine karşı korunaklı odada tedavisine devam edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÜN GEÇİLMİŞTİ

Haber Kodu : 200514249

TRABZON

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Olay basına yansıyınca parasını aldı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, av bayisi Hasan Turan Çalışkan (23), Kütahya'da bir galericiye 71 bin liraya sattığı otomobilinin ödenmeyen 21 bin lirasını, olay basına yansıyınca aldı.

Sandıklı'da av bayisi Hasan Turan Çalışkan, otomobilini satmak için internette ilan yayımladı. Çalışkan'ın aracına Kütahya'dan galericilik yaptığını söyleyen bir kişi talip oldu ve aracı Kütahya'ya getirmesini istedi. Çalışkan bunun üzerine aracı 7 Nisan'da Kütahya'ya götürdü. Hasan Turan Çalışkan, galeri işleten kişi ile anlaşarak 71 bin liraya aracını sattı. Noterde satış işlemleri yapılırken, galericilik yaptığını iddia eden kişi ve oğlu, Hasan Turan Çalışkan'a 17 bin 500 lira elden ödedi, 32 bin 500 lira havale ve 21 bin lira da EFT yaptı. Satış işlemleri sırasında Hasan Turan Çalışkan, 21 bin liralık EFT'nin iptal edildiğini fark etti. Bunun üzerine Hasan Turan Çalışkan, olay yerine polis çağırarak şikayetçi oldu. Hasan Turan Çalışkan'ın şikayetini sürdürmesi ve olayı basına yansıtması üzerine aracı alan Kütahya'daki kişi, Hasan Turan Çalışkan'a parasını ödedi. Paranın ödenmesinin ardından Çalışkan da polisteki şikayetini geri çekti.

Hasan Turan Çalışkan, "İnternet aracılığıyla aracımızı Kütahya'da bir galeriye satmıştık. Bununla ilgili 21 bin lira alacağımız kalmıştı. EFT yapmışlardı bu parayı, daha sonra geri çekmişlerdi. Bu şahıslardan ve galericilerden şikayetçi olmuştuk. Bu konuyu basına yansıtmıştık. Haberler çıktı. Bunlar da bize birilerini gönderdi. Arabulucu gibi. Onlar da bize orta yolu bulmak istediklerini söyledi. Biz de paramızı alırsak şikayetimizi çekeceğimizi söyledik. Daha sonra emniyete gittik. Orada paramızı anlaşacak şekilde aldık. Şikayetimizden vazgeçtik. Ama tabi kamu davası devam ediyor" diye konuştu.