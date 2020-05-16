İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

TOKAT'TA SICAK HAVA ASFALTI ERİTTİ

TOKAT'ta kentteki yüksek hava sıcaklığı nedeniyle Sivas karayolu üzerinde yer yer asfalt erimeleri görüldü.

Hava sıcaklığının gün içerisinde 31 dereceye ulaştığı Tokat'ta, asfalt eridi. Tokat-Sivas Karayolu arasındaki Kızıliniş mevkinde yolun büyük bölümünde sıvılaşan asfalt, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri tarafından belirli aralıklarla erime olan bölgelere mıcır tozu atıldı.Sürücüler ise şimdiden bu durumun yaşanması durumunda yaz aylarında daha büyük sıkıntı yaşanabileceğini belirterek önlem alınmasını istedi.