İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Uyuşturucu almak için karantina bölgesine girmeye çalıştığı kanalizasyonda mahsur kaldı

ANTALYA'da uyuşturucu madde almak için karantina altındaki mahalleye kanalizasyondan ulaşmaya çalışan Aziz G., burada mahsur kaldı. Kurtarılan Aziz G.'ye 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 3834 Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı Aziz G., karantina altındaki mahalleye ulaşabilmek için kanalizasyona girdi. Aziz G., karantina bölgesine 500 metre kalan kanalizasyonda mahsur kaldı. Yardım isteyen Aziz G.'in sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aziz G., rögar kapağından merdiven yardımıyla çıkarıldı.

Uyuşturu madde krizi yaşadığı sırada kanalizasyona girdiğini, ancak nereden ve nasıl girdiğini hatırlamadığını söyleyen Aziz G., "Krize girince bütün kemiklerim kırılacak gibi acımaya başladı. Bir arkadaşımla karantina bölgesine girmek için kanalizasyona girdik. Ancak o beni bırakıp gitti. Ben yolumu şaşırınca burada mahsur kaldım" dedi. Aziz G., polisin nasıl girdiğine yönelik sorusuna ise "Uyuşturucu bağımlısının giremeyeceği yer yok" karşılığını verdi.

Aziz G.'ye, karantina bölgesine girmeye çalışmak suçundan 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

--------------

Kanalizasyondaki gencin yakın plan görüntüsü

Polis araçlarının görüntüsü

İtfaiyenin gelişi

Kurtarma çalışmasını izleyen mahalleliden görüntü

İtfaiye ekibinin kanalizasyona ait demiri açmaya çalışması

ASAT ekibinin gelişi

ASAT ekibinin demir logar kapağını açması

Aziz G.'nin kanalizasyondan çıkabilmesi için merdiven uzatılması

Aziz G. ile ekiplerin diyaloğu

Aziz G.'nin kanaldan çıkarılışı

Aziz G.'nin çıkışı

Aziz G. röportaj

HABER: Bülent TATOĞULLARI- Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

--------------

Polisin rögarın altındaki kişiyle konuşması

Ekiplerin görüntüsü

İtfaiyenin gelmesi

Polisin penseyle rögar kapağını sökmeye çalışması

İtfaiye ve AFAD ekiplerin özel aletle kapağı kaldırması

DHA Muhabiri Süleyman EKİN anons

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (3)

--------------

Rögar kapağının görüntüsü

Muhabir Aslı DURAN'ın anonsu

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

========================

Otomobilin lastiğini değiştirirken öldü

UŞAK'ta otomobilin lastiğini değiştirmek isteyen 66 yaşındaki Süleyman Pektaş, krikodan kayan aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün sabah merkeze bağlı Aybey Mahallesi Yunus Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde duran aracının lastiğinin patladığını fark eden Süleyman Pektaş, bagajındaki krikoyu aracının altına yerleştirerek kaldırdı. Lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada krikodan kayan otomobilin altında kalan Pektaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Pektaş'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden detay

Cenazenin çıkarılışından görüntü

Arabadan detay

Cesedin Cenaze arabasına binidirilmesinden görüntü

Süleyman Pektaş'ın yakınlarından görüntü

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

=====================

Evinde uyuşturucu bulundu, ağlayarak eşinden af diledi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma tarafından evine düzenlenen baskında uyuşturucu ile hassas terazi bulunan Sinan Yürük, arama sırasında evde olan eşine ağlayarak, "Aşkım beni affet. Büyük bir hata yaptım. Bundan sonra uzun bir süre görüşemeyebiliriz" dedi. Yürük, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Manavgat ilçesinin Side Mahallesi 'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda, Side Mahallesi'nde yaşayan Sinan Yürük'ün uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Jandarma ekipleri, geçen pazar günü Sinan Yürük'ün evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada hassas terazi, 5 gram kenevir tohumu, 10 gram esrar ile alüminyum folyo ve poşete sarılı 25 gram 'kristal' diye tabir edilen metamfetamin ele geçirildi.

Ruhsatsız av tüfeğinin de bulunduğu evdeki arama sırasında ağlamaya başlayan Sinan Yürük, adı açıklanmayan eşine, "Aşkım beni affet. Büyük bir hata yaptım. Bundan sonra uzun bir süre görüşemeyebiliriz" dedi.

Gözaltına alınan Yürük, jandarmada işlemlerinin ardından dün Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Manavgat Adliyesi'nden görüntü

Sinan Yürük'ün adliyeye getirilmesi

Jandarma aracı

Manavgat Adliyesi detay

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

==============================

Bariyerleri aşıp karantina bölgesinden kaçan 2 kişi yakalandı

ANTALYA'da, karantina bölgesinde, bariyerlerin üzerinden atlayarak kaçmaya çalışan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan Yeşildere ve Gebizli mahallelerinin bazı bölümlerine giriş çıkış yasaklandı. Dün akşam saatlerinde mahalleyi çevreleyen Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bariyerler üzerinden atlayan 2 kişi, koşarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kaçan kişileri fark etmesi üzerine kovalamaca başladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halindeki bir polis aracını yol ortasında durduran polisler, kaçan kişileri kovalamaya başladı. Polisler, yakalanan 2 kişiye yere yatmalarını söyledi. Bu sırada yakalanan kişilerden birisi, "Terörist miyiz, torbacı mıyız" diyerek ayakkabılarını fırlattı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

2 kişiye, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. 2 kişi daha sonra karantina bölgesine geri götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Karantina bölgesinde tellerden atlayanlar detay

Polislerin atlayanları yakalaması detay

Polisin yere yatırması detay

Kaçan kişinin polis tepki vermesi detay

Genel detaylar

HABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

==============================

Minik Kuzey'in kök hücre nakline saatler kaldı

ADANA'da, lösemi hastası 3 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer için Yunanistanlı Andreas'tan alınan kök hücreler, yarın saat 06.00'da nakledilmeye başlanacak. Kuzey Deniz'in doktoru, Prof. Dr. Bülent Antmen, nakil işleminin öğle saatlerinde bitmesini planladıklarını söyledi.

Adana 'da Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz, geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Minik Kuzey'in Akut Lenfoblastik Lösemi'ye yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti, kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas'ın iliğinin Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline sebep oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası'nın girişimleri sonucu Andreas. karayoluyla İstanbul'a getirildi. İstanbul'da 14 gün süreyle karantinaya tutulduktan sonra bağışçı Andreas'tan alınan ilik, Adana'ya getirildi.

NAKİL YARIN SABAH YAPILACAK

Kuzey Deniz Şengezer'in doktoru, Çocuk Hemotolojisi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, transplantasyona hazır olan minik Kuzey'e, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 06.00'da Giritli gençten alınan ve -170 derecenin altında dondurulan kök hücrelerin verilmeye başlanacağını söyledi. Prof. Dr. Antmen, nakil işleminin öğle saatlerinde tamamlanmasının planlandığı belirterek, kök hücrelerin vücutta kabul edilmesiyle ilgili 14 ila 21 günlük sürecin başlayacağını, haziran ayının ortalarında mutlu haberi vermeyi dilediklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

***ARŞİV***

Kuzey Deniz ve annesinden genel ve detaylar

Kuzey Deniz ile röp.

Doktor ile röp.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

========================

Paraşütçüler 19 Mayıs için semada Türk bayrağı açtı

MANİSA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sade bir törenle kutlandı. Şehrin semalarında ise paraşütçüler, Türk bayrağı açarak kutlamalara renk kattı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün Samsun 'a çıkışının 101'inci yıldönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşti. Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı 'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine; Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Aydoğan , Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan katıldı. Törene katılanlar maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, anıta çelenk sundu. Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sonrasında 20'ye yakın paraşütçü, Manisa semalarında Türk bayrağı açtı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise vatandaşlara; 5 bin Türk bayrağı dağıttı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de Atatürk'ün Nutuk'unu dağıttı. Bazı vatandaşlarda balkonlardan Türk bayraklarıyla kutlamalara destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Paraşütçülerin görüntüsü

Atatürk Anıtı önüne çelenk konulması

İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun okunması

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ (MANİSA),

=====================

Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalandı, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti

ANTALYA'da karantina bölgesine girmeye çalışan Bülent G. (29), polis tarafından yakalandı. Ağlayarak polise bölgeye girmeye çalışmadığını söyleyen Bülent G.'ye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Akşam saatlerinde Gazi Bulvarı üzerindeki bariyerlerden atlayarak mahalleye girmeye çalıştığı iddia edilen Bülent G. ise polis tarafından yakalandı.

Bülent G., idari para cezası uygulayan polislere ağlayarak, bölgeye girmeye çalışmadığını söyleyip, itirazda bulundu. Çabaları sonuçsuz kalan gence karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Evrak imzaladığı sırada gazetecilere dönen Bülent G., "Bu Ramazan ayında yapmadığım halde bana bu cezayı yazdılar. Allah biliyor" dedi.

Bülent G., işlemlerin ardından bölgeden yürüyerek ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Karantina bölgesine girmeye çalışan kişi detay

Polisler detay

Polis ile karantina bölgesine giren kişi arasında diyaloglar

Karantina bölgesine girmeye çalışan kişi ağlaması detay

Genel detaylar

HABER: Semih ERSÖZLER - KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

========================

Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlardan 1 saatte 40 bin liralık vurgun

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek 1 saatte 5 farklı iş yerine giren hırsızlar 8 sadaka kutusu, yaklaşık 10 bin liralık para ve toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 10 Mayıs gecesi saat 3.30'da Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek 1 saatte 5 farklı iş yerine giren hırsızlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre iş yerinin önüne gelen 2 kişi çevreyi kontrol etti. Ardından 2 kişi iş yerinin cam kapısını sıcak suyla gevşeterek içeri girdi. Şüpheliler 1 dakika içerisinde iş yerinde bulunan sadaka kutusu ve bir miktar parayı çaldı. Kasadan aldıkları anahtarla iş yerinin önünde bulunan 2 motosikleti çalarak kayıplara karışan şüphelilerin hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından iş yerinin kapısının açık olduğunu gören bekçi ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede aynı kişilerin 1 saat içinde 5 farklı iş yerine girerek toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet, 8 sadaka kutusu ve yaklaşık 10 bin liralık para çaldığı tespit edilirken, güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin iiş yerinin önüne gelmesi ve evreyi kontrol etmesi güvenlik kamerası

-Şüphelilerin iş yerine girmesi sadaka kutusu ve paraları alarak iş yerinden ayrılması güvenlik kamerası

-İş yerinin önünden detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

========================

Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı başladı

DOĞU Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretimi bugün başladı. Çay bahçelerine giren üreticiler, koronavirüs tedbirleri ile ilk çay hasadını yaptı. Büyükşehirlerden gelecek sayıları 20 bini aşan çay üreticileri de bu gece yarısından itibaren kente girmeye başlayacak.

Doğu Karadeniz Bölgesi 'nde 4 ilde yapılan yaş çay hasadı bugün başladı. Yıllık 1 milyon 100 bin ila 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde edilen yaş çayda üreticiler bahçelerine girerek ilk hasadı gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 44 maddelik acil eylem planı oluşturdu. Plan kapsamında, çay hasadından satışına, nakliyesinden üretim aşamalarına kadar tedbirler alındı. Üretici ve çalışanların sorunsuz hasat dönemi geçirmelerinin amaçlandığı plan, çay eksperleri tarafından üreticilere anlatıldı. Bu yıl koronavirüs nedeniyle sınır kapılarının kapatılması ile 40 bin dolayında yabancı işçinin bölgeye gelememesi ile üreticiler, ailece bahçelere girerek çay hasadını gerçekleştiriyor.

'AİLECE TARLAYA GİRDİK'

Çay üreticisi Suzan Şamlı 'çayı nasıl toplayacağız' diye dert edindiklerini ancak kendilerinin ailece bahçeye girerek hasat yapmaya başladıklarını söyledi. Şamlı, "Hastalıklarım dolayısıyla bahçeye giremiyordum, işçiye toplatıyorduk ama bu yıl işçi gelmeyince yeniden bahçedeyiz, yavaş yavaş toplayacağız, bitireceğizö dedi.

Kadir Şamlı da "Girdik artık bahçeye, bundan sonra sıkıntı olmaz inşallah. Maskemizi de taktık, önlemlerimizi aldık, dikkatli davranarak hasadı tamamlayacağız. Önceleri yabancı işçiye toplatıyorduk, bu yıl işler böyle bolunca mecbur kaldık bahçeye girdik. Artık eskiye dönüş oldu, aile tarımı olan çay kendini bulduö diye konuştu.

Berk Şamlı ise "Anne babama yardım etmek hem de çayımıza sahip çıkmak için bu yıl bende çay bahçesine girdim. Bölgenin geleceği çay ve bu tarımı hep birlikte yaparak sürdüreceğizö ifadelerini kullandı.

BU YIL YABANCI İŞÇİ GELEMEDİ

Çay tarımında koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başlamıştı. İçişleri, sağlık ile tarım ve orman bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

20 BİN ÜRETİCİ GELİYOR

Çay üreticileri, İçişleri Bakanlığı 'na başvurarak izin belgelerini almaya başladı. Sayıları 20 bini aşan çay üreticisinin 20 Mayıs günü giriş yapmaya başlayacağı Rize'de alarm verildi. Rize-Trabzon il sınırında geniş güvenlik önlemleri alınacak, takviye polis, jandarma ve sağlık ekipleri görevlendirilecek. İl Pandemi Kurulu'nca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak. Evlerinde kalanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacak. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 3 günde 20 bin dolayında gelmesi beklenen üreticilere günlük 1700 dolayında koronavirüs testi yapacak.

YAŞ ÇAY ÜRETİMİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde ediliyor. Üretilen yaş çayın 151'i özel sektör, 46'sı Çaykur 'a ait fabrikalarda işlenerek, yılda ortalama 230 ile 250 bin ton arasında kuru çay elde ediliyor. Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı 'Dünya Çay Raporu' sonuçlarına göre, yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3,5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer alıyor. Dünya çay üretiminde ise 2 milyon 270 bin ton ile Çin birinci, 1 milyon 210 bin ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 250 bin ton ile Türkiye beşinci sırada yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çay bahçesi detaylar

-Çay toplayan üreticiler

-Röportajlar

-Muhabir Anonsu (Arzu ERBAŞ )

=========================

Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, normalleşme sürecinde açılan berberleri denetleyen ekipte yer aldığı belirtilen bir doktorun covid-19 testi pozitif çıktı. Görevlinin denetlemelere katıldığı ilçedeki 50 berber ve çalışanları koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük ev karantinasına alındı.

Tavşanlı ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine kapatılan berber ve kuaförler geçen hafta normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılarak hizmet vermeye başladı. İlçedeki berberleri denetleyen ekipteki bir doktora yapılan covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı görevlilerce yapılan filyasyon çalışmasında 100 iş yeri bulunan ilçede, testi pozitif çıkan doktorun 50 kadar berber denetlemesine katıldığı belirlendi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 50 berber ve çalışanı 14 günlük ev karantinasına alınarak test yapıldı.

ODA BAŞKANI DA KARANTİNADA

Kurul kararınca karantinaya alınanlar arasında yer alan Tavşanlı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Onur Düvenli, berber ve çalışanlara covid-19 testi yapıldığını ve sonuçlarının beklendiğini ifade ederek, "Salonlarımızı denetlemek için gelen doktorun test sonuçları pozitif çıktığından dolayı ilçemizde denetlenen 50 berber kuaför salonu kapatılıp, salon sahiplerine test yapıldı. Sonuçlar bekliyoruz, 50 iş yeri sahibi arkadaşımız elemanlarıyla birlikte 14 gün evlerinde karantina da kalacak" dedi.

Testi pozitif çıkan doktorun ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki pandemi servisinde tedaviye alındığı belirtildi.