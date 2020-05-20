İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Kars Barajı köyleri yuttu geriye minare kaldı

KARS'ta 47 bin 578 hektar tarım arazçisini sulayacak ve yılda 9,76 milyon kilovatsaat enerji üretecek Kars Barajı, tamamen doldu. Baraj suyu altında kalan Çamçavuş köyünden geriye sadece cami minaresi kaldı.

Kars, Akyaka, Arpaçay ve Susuz İlçelerinde 47 bin 578 hektar tarım arazisini sulamak ve enerji üretimi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında temeli atılan Kars Barajı, 2018 yılından itibaren su tutmaya başladı. 182 milyon metreküp su depolayarak yılda 9,76 milyon metreküp elektrik üretmesi planlanan Kars Barajı'nda geçtiğimiz yıl yüzde 93'lük doluluk oranına ulaşılınca kapaklar açıldı. Suyun büyük bir bölümünün tahliye edilden baraj gölünün altında kalan Boğazköy ve Çamçavuş köyleri görüldü.

Tahliye işlemi tamamlanan barajda baharla birlikte kapaklar yeniden kapatılarak su tutulmaya başlandı. Yağmur ve eriyen kar suları sebebiyle baraj gölünde bulunan Boğazköy ve Çamçavuş köyleri yeniden suya gömüldü. Suların hızla yükseldiği baraj gölünde Çamçavuş köyünden geriye cami minaresi kaldı. Suyun ortasında yükselen minare görenlerin ilgisini çekti. Fotoğrafçılar, göl içerisinde yükselen minarenin fotoğrafını çekmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kars Barajı

-Su içinde kalan minare

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Hastaneye götürülürken, ambulansta doğum yaptı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sancısı tutan Gülçin Kahraman, hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta doğum yaptı. Doğumu gerçekleştiren 112 Acil Servis ekibinden paramadik Sibel Şahan, ambulansta dünyaya gelen erkek bebeğin kendilerine güzel bir moral olduğunu ifade ederek, "Güzel bir duygu sonuçta bu bizim yaptığımız ilk doğum değil ama ekipçe çok başarılı bir doğum eylemi gerçekleştirdik. Burada bütün arkadaşlarımız zaten bunu yapıyor. Güzeldi bizim için heyecanlı bir andıö dedi.

Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çardaklı Mahallesi'nde oturan Gülçin Kahraman'ın önceki gün doğum sancısı başladı. Yakınları hemen 112 acil servisi arayarak yardım talep etti. Kısa sürede mahalleye ulaşan sağlık ekipleri Kahraman'ı ambulansa alarak muayenesini yaptı ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi 'ne ulaştırmak için yola çıktı. Bu sırada Gülçin Kahraman'ın doğumunun başladığını fark eden sağlık ekibinden paramedik Sibel Şahan, hastane yolunda doğumu gerçekleştirdi. Çok sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Gülçin Kahraman hastaneye ulaştırılarak yeni doğan servisine alındı. Hastanede 1 gece kalan Gülçin ve Sinan Kahraman , erkek bebeklerini de alarak Çardaklı Mahallesi'ndeki evlerine döndü. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'BİZİM İÇİN HEYECANLI BİR ANDI'

Gülçin Kahraman'a ambulansta doğum yaptıran paramadik Sibel Şahan, 10 yıldır paramadik olarak görev yaptığını ve 112 ekiplerinin bu gibi durumlara çok sık rastladığını söyledi. Anne ve bebeğinin sağlığının iyi olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Şahan, "Biz olay yerine gittiğimizde aile bizi bekliyordu. Annenin doğum sancıları başlamıştı, doğum eyleminin olduğunu anlayınca aracımıza aldık. Muayenesini yaptık. Ağrılı olunca normal bir şekilde doğum eylemini gerçekleştirdik. Sağ salim bebeğimizi annemizi hastaneye ulaştırdık. Güzel bir duygu sonuçta bu bizim yaptığımızı ilk doğum değil ama ekipçe çok başarılı bir doğum eylemi gerçekleştirdik. Burada bütün arkadaşlarımız zaten bunu yapıyor. Güzeldi bizim için heyecanlı bir andıö dedi.

Koronavirüs sürecinde ambulansta dünyaya gelen bebeğin kendilerine moral verdiğini belirten Şahan, "Sağlıklı bir bebek elimize alınca gayet mutlu olduk. Anne ve dünyaya gelen erkek bebek öğrendik gayet iyi ve sağlıklılar. Sürpriz bir bebek oldu ve nöbetimize renk kattı. Koronavirüs sürecinden sonra moral oldu bize açıkçası. Dün sabah diğer ekip arkadaşlarımızda doğum vakasına gittiklerinde doğum eylemi gerçekleşmişti. Anne ve bebeğini sağ salim hastaneye ulaştırmışlar. Bu aralar sonuçta herkes kendi imkanları ile çok rahat hastaneye gidemediği için birazcık 112 olarak bu doğum eylemlerine daha çok gitmekteyiz. Zaten ekibimiz bu konuda çok başarılıö diye konuştu. Gülçin ve Sinan Kahraman çifti de bebeklerini seyir halinde ambulans dünyaya getiren sağlık personeline teşekkür etti.

İKİNCİ DOĞUM EVDE BAŞLADI, AMBULANSTA TAMAMLANDI

Tavşanlı ilçesine bağlı Göbel köyünde oturan Çağla Akça 'nın doğumu ise evinde başladı. Dün sabah 112 acil servis ekiplerince ambulansa alınan Akça, doğumu seyir halindeyken araçta tamamladı. Anne Çağla ve İpek adını verdiği kız bebeği kısa sürede hastaneye yetiştirildi. Çağla ve Mustafa Akça çifti, sağlık personeline teşekkür ederken, Tavşanlı 112 sağlık ekibi, 2 günde 2 bebeğin doğumunu ambulansta gerçekleştirmiş oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hastane acil servis ve poliklinikler görüntüsü

-112 çalışanlarının görüntü

-Paramadik Sibel Şahan ile röportaj

-Genel görüntüler

-Ambulanstaki doğum sonrası fotoğrafları

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI(Kütahya),-

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Kısıtlamayı fırsat bilen oto hırsızları polisten 5 dakika kaçabildi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek otomobil çalan 3 şüpheli, 5 dakika sonra yakayı ele verdi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler 1 kilometrelik kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Olay, olay 21.15'de merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı 'nca 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa'nın da farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri Vatan mahallesi Vatan caddesi üzerinde bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü H.G.(23) yönetimindeki 16 SL 005 plakalı otomobille kaçmaya başladı. Millet Mahallesinde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheliler bir süre sonra yakalanacaklarını anlayınca Millet Mahallesi Varto sokak üzerinde aracı bırakıp koşarak uzaklaştı. Polisler, hırsızlık olayından 5 dakika sonra şüphelilerden H.G. ve S.A.(21)'yı inşaatta çimento çuvallarının arasında saklanırken, Y.A'yı ise sokak üzerinde bulunan bir apartmanda saklanırken kıskıvrak yakaladı. Polis ekiplerinden ancak 1 kilometre kaçabilen 3 kişiye trafiği tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamak gibi çeşitli suçlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymadıkları gerekçesiyle toplam 15 bin 450 lira ceza kesildi.

Şüphelilerin çaldığı araç sahibine teslim edilirken, H.G., S.A. ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.