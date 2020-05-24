İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

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Marmaris plaj ve ana caddesinde şaşırtan görüntüMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sessiz yerleri tercih etmesi nedeniyle insanların görmeye pek alışkın olmadığı Ak balıkçıl kuşu görüldü.

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ, System.String[]

Marmaris plaj ve ana caddesinde şaşırtan görüntü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sessiz yerleri tercih etmesi nedeniyle insanların görmeye pek alışkın olmadığı Ak balıkçıl kuşu görüldü. Kısıtlamanın olduğu kentte yetişkin bir kara kaplumbağasının ana caddede ilerlemesi ise dikkat çekti.

Atatürk Caddesi'nde bulunan halk plajında beyaz rengi, uzun bacak ve gagasıyla bir kuşun kıyıda avlandığı görüldü. İlk defa halk plajında görünen kuşun, balıkçığiller kuş türlerinden olan 'Ak balıkçıl' olduğu öğrenildi. İnsanların bulunmadığı sessiz yerleri tercih eden bu türü görenler ilgiyle izledi. Sahilde dolaşarak avlanan Ak balıkçıl kuşu, bir süre sonra uçarak gözlerden kayboldu. Akbalıkçıl kuşun üç yıl önce şafak vakti yine aynı plajda kısa süre görüntülendiği ve sonra ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Bir ilginç görüntüde Atatürk Caddesi Abdi İpekçi Parkı önünde yaşandı. Yetişkin bir kara kaplumbağası ana caddede yürüyerek dolaştı. Sıcaktan etkilenen kaplumbağa park halindeki bir aracın altına girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Atatürk Caddesi yürüyüş yolu ve halk plajı boş genel görüntü

Atatürk Caddesi'ndeki halk plajında kıyıda dolaşan "Akbalıkçılö kuş türü genel-yakın çekim

Atatürk Caddesi'nde ana yolda dolaşan kaplumbağa genel görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Erzincan'da gülümseten sosyal mesafeli bayramlaşma

ERZİNCAN'da Özdemir ailesinin koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak bayramlaşması izleyenleri gülümsetti. Baba Hikmet Özdemir, bir sopanın ucuna bağladığı eldivenle çocukları ile bayramlaşıp, maşa yardımı ile harçlığı dağıttı.

Kent merkezinde oturan Özdemir ailesi, sosyal medyadan gördükleri bayramlaşma yöntemini kendi evlerinde uyguladı. 58 yaşındaki Hikmet Özdemir, oklavanın ucuna şişirerek bağladığı eldiveni sırasıyla aile üyelerine öptürdü, ardından metal maşa yardımı ile hazırladığı bayram harçlıklarını verdi. O anları cep telefonu ile kaydeden oğlu Bahattin Özdemir, bu görüntüleri sosyal medya da paylaşınca büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aile üyelerinin bayramlaşma görüntüsü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Kahramanmaraş'a kar yağdı, çocuklar kartopu oynadı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ve Göksun ilçelerinin yüksek kesimlerindeki mahallelerine kar yağdı. Mayıs ayında yağan kara sevinen çocuklar evlerinin bahçesinde kartopu oynadı.

Elbistan ve Göksunlular bayram sabahına kar ile uyandı. Her iki ilçenin yüksek kesimleri yağan kar ile beyaz örtüye büründü. Elbistan'da kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri olan Güblüce Mahallesi'nde de kar en çok çocukları sevindirdi. Adeta kendileri için bayram hediyesi olan karı gören çocuklar dışarı çıkıp kartopu oynadı. Sürücüler ise kar nedeniyle ilerlemekte güçlük yaşadı.

Göksun'un kayak merkezi olarak adlandırdığı Mürsel Mahallesi'nde kar yağışı ile birlikte sis de etkili oldu. Yine ilçenin yüksek kesimlerinden olan Soğukpınar Mahallesi'nde de kar yağışı etkili olurken, çiçeklerin üzerine düşen kar taneleri renkli görüntüler oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Elbistan'da çocukların kar topu oynaması

Aracın patinaj çekmesi

Göksun'a kar yağması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 551 MB

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ŞAMBALİ TATLISINA BAYRAM İLGİSİ

İZMİR'in geleneksel sokak lezzetlerinden şambali tatlısı, Ramazan Bayramı öncesinde tatlı hazırlığı yapanların da tercihi oluyor.

Yalnızca irmik, süt ve şekerden yapılan İzmir'in geleneksel sokak lezzetlerinden şambalinin satışları Ramazan Bayramının yaklaşması ile arttı. Kaymak ve tarçın eklenerek sunuma hazırlanan bu tatlının sadesi 4, kaymaklısı ise 5 lira olarak satılıyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 10 senedir 80 yıllık şambali dükkanının işletmeciliğini yapan Serhat Tekin (32), tüm Türkiye'ye şambali gönderdiklerini belirterek, "Ramazan ayında paket olarak çok satıldı. Bayram için ise bizi arayıp sipariş verenler var. Kargo ile tüm Türkiye'ye şambali gönderiyoruz. Bu konuda yoğun bir talep var. Biz kara fırında yapıyoruz, içinde yağ ve yumurta yok. Bir ay boyunca dolaba koymadan tazeliğini korur" dedi.

'BAYRAMDA YEMEK İÇİN ŞAMBALİ ALMAYA GELDİM'

Bayram öncesi baklavanın yanı sıra şambali de satın aldığını söyleyen Cennet Yağsız (48), "Bayramda yemek için şambali almaya geldim. Şambaliyi seviyorum. Bayramda tatlı için şambali yanında baklava da aldık" şeklinde konuştu.Şambali almaya gelen müşterilerden Hasan Avcı (42) da, "Henüz bayram için tatlı alışveriş yapmadım ancak bayram için şambali almayı düşünebilirim. Evde eşimle birlikte yemek için şambali almaya geldim" diye konuştu. Tarçınlı ve kaymaklı şambaliyi tercih ettiğini aktaran Serkan Yamak (40) ise, "Paket yaptırıp evde yemek için şambali almaya geldik. Tarçınlı ve kaymaklıyı özellikle tavsiye ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şambaliden görüntü

Müşterilerin şambali satın almasından görüntü

Şambalinin sunuma hazırlanmasından görüntü

Şambali satıcısı Serhat Tekin ile röportaj

Şambali satın almaya gelen müşteriler ile röportaj

Genel görüntü ve detaylar

Haber: Ahmet Turhan ALTAY - Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR, DHA

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EMNİYET MÜDÜRÜ'NÜN 'AKÜLÜ BİSİKLET' HEDİYE ETTİĞİ AZAT'IN BÜYÜK SEVİNCİ

IĞDIR'da, engelli Azat Torzuk (24), İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin bayram hediyesi olarak gönderdiği akülü bisikleti görünce büyük sevinç yaşadı.

Iğdır'da, Merkez 14 Kasım Mahallesi'nde oturan bedensel engelli Azat Torzuk ile geçen günlerde tanışan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, gence akülü bisiklet sözü verdi. Göllüce, Azat'a verdiği bisiklet sözünü dün yerine getirdi. Polis memurları, Emniyet Müdürü Göllüce'nin bayram hediyesi olarak aldığı akülü bisikleti Azat'ın yaşadığı mahalleye götürerek teslim etti.

Çekici üzerinde getirilen akülü bisikletin kendisine ait olduğunu öğrenen Azat, büyük sevinç yaşadı. Sevinçten evine koşan Azat'ı polis memuru sakinleştirmeye çalıştı. Çekiciden indirilen bisikletine binen Azat, Emniyet Müdürü Göllüce'ye teşekkürlerini ileterek ardından caddede tur attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis memurunun Azat'la konuşması

-Bisikletin hediye olduğunu söylemesi

-Azat'ın sevinip çığlık atması ve koşması

-Azat'ın bisikletle tur atması

Haber: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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ORGANLARIYLA 7 HASTAYA UMUT OLDU

NEVŞEHİR'de geçirdiği kafa travması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Mehmet Ç.'nin (24) organları, bağış bekleyen 7 hastaya umut oldu.

Nevşehir'de geçen hafta kavga sırasında düşerek başına yere vurduğu için yaralanan 24 yaşındaki Mehmet Ç., Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahaleye rağmen dün Mehmet Ç.'nin beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, Mehmet Ç.'nin yakınlarıyla görüşerek organ bağışı yapılmasını önerdi. Ailenin olumlu yanıt vermesinin ardından, organ bağış merkeziyle irtibata geçilerek uygun donörler bulundu. Ankara'daki çeşitli hastanelerden gelen transplantasyon ekiplerince yapılan ve 6 saat süren operasyonda, Mehmet Ç.'nin akciğeri, karaciğeri, iki böbreği, korneası, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.

Marmaris, Göllüce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 03:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

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