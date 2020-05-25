İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Yıldırım düşen direkteki yuvasında ölen yavrularının yanından ayrılmad

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği elektrik direğindeki yuvada bulunan leylek yavruları telef oldu. Bir süre sonra yuvasına gelen leylek, ölen yavrularının yanından ayrılmadı.

İlçede etkili olan sağanak ile birlikte bazı bölgelere yıldırım düştü. Kahta- Diyarbakır karayolunun 18'nci kilometresinde bir elektrik direğine yıldırım isabet etti. Hasar gören direkteki leylek yuvasında bulunan yavrular telef oldu. Dumanları görenler durumu itfaiye ve elektrik dağıtım firmasına bildirdi. Olay yerine gelen firma çalışanları elektriği kesti, itfaiye ekipleri de soğutma işlemi yaptı. Soğutma işlemi yapılırken yuvasına gelen leylek, dumana rağmen ölen yavrularının yanından ayrılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Yanan leylek yuvası

Yuvadan ayrılmayan leylek

İtfaiye ekipleri yangını söndürmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Murat KURT -ADIYAMAN-DHA)

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Ege'de 'balon balığı'ndan sonra şimdi de 'aslan balığı' tedirginliği

MUĞLA'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça açıklarında uzmanların zehirli ve istilacı türler olarak belirttiği balon balığından sonra aslan balığının da sıklıkla görülmesi tedirginlik yarattı. Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, "Marmaris kıyı ve açıklarında ciddi zehirli tür istilası var" dedi.

Hint Okyanusu kökenli, zehirli türler arasında gösterilen balon ve aslan balığı, son günlerde Güney Ege sahillerini işgal etmeye başladı. 3 yıl önce küresel ısınma etkisiyle Türkiye kıyılarına gelen balon ve aslan balığı; dalış eğitmenlerini, akademisyen, balıkçı ve çevrecileri endişelendirdi. Küçük balıkları ve yumurtalarını tüketen zehirli türler, deniz canlıların popülasyonunu etkilemeye başladı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Cemal Turan , "Aslan balıkları denizlerimizde 50 metreye kadar yaygındırlar ve 50 santimetreye kadar büyüyebilirler. Kıyısal ekosistemde bulunduğundan dolayı dalgıçlar açısından önemlidir. Bunlara fazla yaklaşılmaması gerekiyor. İstilacı bir türdür. Ekosistemde diğer balıklarla rekabet halinde olduklarında, diğer balıkların larvalarını, yumurtalarını ve küçük balıkları yemektedir. Aşırı tüketiminden dolayı denizlerimize büyük zararlar vermektedir. Avcıların mutlaka teşvik edilmesi gerekmektedir. Aslan balıkları balon balıklarına olan farkı, aslan balıklarının sadece yüzgeçleri zehirlidir, ancak balon balıklarının etleri de zehirlidir ve kesinlikle yenmemesi gerekmektedir. Akdeniz 'de ve Ege Denizi 'nde yaygın olarak bulunmaktadır. Aslan balıkları Akdeniz'e Süveyş Kanalı yoluyla giriş yapmıştır. Özellikle Kuzeydoğu Akdeniz'de yaygın olarak bulunmaktadır. Türkiye denizlerindeki ilk kaydı 2014 yılında İskenderun Körfezi'ndedir. Daha sonra Mersin Antalya Körfezi ve İzmir 'e kadar uzanarak yaygınlaşmış bulunmaktadır. Aslan balıklarının özellikle yüzgeçleri zehirlidir. Yüzgeçlerine dokunmamamız gerekiyor. Dokunduğumuz takdirde insanda alerjik rahatsızlıklar, büyük ağrılar ve farklı rahatsızlıklar oluşturabilir. Onun için çok dikkatli olunması gerekiyor. Bu balıkların denizdeki ekosisteme verdikleri zararlar yüksektir. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) birlikte yürüttüğü, denizel biyolojik çeşitlilik alanlarında istilacı türlerin belirlenmesi ile ilgili bir proje vardır. Bu proje aslan balıklarının tespiti, kontrolü ve yönetimi alanında çalışmalar yapmaktadır. Aslan balıkları ile mücadele yöntemleri daha da artırılmalı ve geliştirilmelidir" dedi.

Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin ise bu istilacı türler hakkında birçok üniversiteyle birlikte araştırma yaptıklarını belirterek, "Marmaris kıyıları, yat limanları altı ve çevre denizlerde çoğalmaları devam ediyor. Balon ve aslan balığı büyük değil küçük balıklara saldırmaktadır. Büyüme aşamasındaki balıklara saldıran bu türler nedeniyle popülasyonda azalma söz konusu. Marmaris kıyı ve açıklarında ciddi zehirli tür istilası var" dedi.

MARMARİS GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Marmaris denizi görüntü

-Aslan ve Balon Balığı dalgıçların deniz dibinde çektiği görüntüler

-Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin ile röportaj

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN- Davut CAN/ MARMARİS (Muğla)- İZMİR,

İZMİR GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Cemal Turan açıklama

Haber- Kamera: İZMİR, DHA)

ANTALYA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Balon balığının yakalamansından görüntü

-Balon balığının boyutunu gösteren görüntü

-Balon balığının tenekeyi yerken görüntüsü

-Balon balığının detay görüntüleri

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Tulum eşliğinde çay hasadı

TÜRKİYE genelinde 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çay üreticileri, Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde bahçelere girerek çay hasadını sürdürüyor. Rize'de üreticiler, bayramda da çay hasadına devam edip, tulumla moral buluyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi 'nde, 4 ilde yapılan yaş çay hasadı, 1 hafta önce başladı. Yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde edilen yaş çayda üreticiler, bahçelerine girerek, ilk hasadı gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ( Çaykur ), tarafından açıklanan 44 maddelik acil eylem planına uyan üreticiler, alınan tedbirler kapsamında çay hasadı yapıyor. Türkiye genelinde 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çay üreticileri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde bahçelere girerek çay hasadını sürdürüyor. Bazı bölgelerde yağmurlu havaya aldırış etmeyen üreticiler, çay bahçelerinde hasat yapıyor.

Rize'de geçen hafta başlayan yaş çay kampanyasında üreticiler, bahçeye inip, hasat çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasındanda muaf olan bazı çay üreticileri, bahçelerinde tulum eşliğinde çay toplayıp, moral buluyor.