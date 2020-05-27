İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Kadın muhtarın kovboy kıyafetiyle gezdiği atı öldürdüler

NİĞDE'de, mahalle muhtarı Tuğba Somkaya'nın kovboy kıyafeti giyerek gezdiği gebe at, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Merkez İnönü Mahallesi'nde Onur Küçük'e ait dişi at, yayılması için açık araziye bırakıldı. İddiaya göre, Onur Küçük kontrol için gittiği arazide atı yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede gebe olan atın av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Onur Küçük atı öldürenlerin bulanarak cezalandırılması için şikayetçi oldu.

Öldürülen at ile kovboy kıyafeti giyerek gezen İnönü Mahallesi muhtarı Tuğba Somkaya da hayvanın ölüm haberine çok üzüldüğünü, vuranların mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Görüntü dökümü

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-Ölü atın görüntüsü

-Muhtar ve at sahibinin atın başında beklemesi

-Muhtar Tuba Somkaya ile röp.

-Atın sahibi ile röp.

-Detay görüntüler

-Polisin gelmesi ve inceleme yapması

-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Koronavirüsün ayırdığı anne ve çocukları, 3 ay sonra buluştu

ANTALYA'da yaşayan Şermin Demiral (40), koronavirüs nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi nedeniyle şehir dışındaki babalarının yanına gönderdiği çocuklarına 3 ay sonra kavuşabildi. Bu süreçte yalnızca görüntülü konuşarak, hasret giderebilen anne ve çocuklarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan, 2 çocuk annesi Şermin Demiral, bir süre önce boşandı. Demiral, velayeti kendisinde olan çocukları Suğra (13) ve Süleyman'ı (9) mart ayında koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar uzaktan eğitime geçince babalarını görmeleri için 1 haftalığına Adapazarı'na gönderdi. Çocuklar babalarının yanındayken, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ve 31 ile giriş- çıkış kısıtlaması getirilimce Demiral, yaklaşık 3 ay çocuklarını göremedi. Demirören Haber Ajansı'nın konuyu gündeme getirmesinin ardından çocukların, annelerinin yanına gelebilmesi için gerekli izinler alındı. Adapazarı'ndan babalarının getirdiği çocuklar, sabah saatlerinde 3 aydır göremedikleri anneleriyle kavuştu. Birbirlerine sarılarak, hasret gideren anne ve çocukları, uzun süre gözyaşı döktü.

'İKİ BAYRAMI BİRDEN YAŞADIM'

Yaşadıklarını anlatırken, duygulanan Şermin Demiral, en mutlu bayramı yaşadığını söyledi. Demiral, "Şu an çok mutluyum, iki bayramı birden yaşadım. Hiçbir bayramda bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Çocuklarımın olmadığı günlerim gerçekten çok zordu. Sürekli ne yiyorlar ne içiyorlar, orada mutlular mı, diye düşündüm. 3 ay boyunca yalnızca görüntülü görüşebildik. Telefon başında onlar orada, ben burada ağlıyordum. Çocuklarıma kavuşmamda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Anneleriyle uzun süre hasret gideren çocuklardan Suğra Bakırtaş, "Bu sene sınava gireceğim. Orada derslerime odaklanamıyordum. Annem hep aklımdaydı. Annemin kızmasını, uyarmasını bile özledim. Annemi görünce koşarak sarıldım" diye konuştu.

Süleyman Bakırtaş ise ağlayarak, annesini çok özlediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şermin Demiral'ın hastanede çalışırken görüntüleri

Şermin Demiral kızıyla görüntülü konuşması

Demiral'ın ve kızının ağlaması

Şermin Demiral röp

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Anne ve çocukların birbirlerine sarılmaları

Gözyaşı dökmeleri

Anne Şermin Demiral ile röportaj

Çocuklarla röportaj

HABER -KAMERA Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Maldivler'e benzetilen Suluada, 'ıssız ada'ya dönüştü

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz suyu ile Maldivler'e benzetilen ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada'da, yaz döneminde günde 100'ü aşkın tekneyle 2 bine yakın ziyaretçi ağırlanırken, koronavirüs nedeniyle tarihin en ıssız günleri yaşanıyor. Karayla bağlantısı olmayan adada kaynaktan çıkan buz gibi içme suyu da bulunuyor.

'Turizmin başkenti' Antalya'da, 640 kilometre sahil bandında 202'si mavi bayraklı olan plajlarının yanı sıra el değmemiş koylarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlanıyor. Koronavirüs sürecinde hem turizmin durması hem de denize girmenin yasak olması nedeniyle sahiller ve koylarda tarihin en sessiz günleri yaşanıyor. Antalya'nın özellikle yaz döneminde en çok ilgi gören doğa harikalarından Suluada da koronavirüs nedeniyle 'ıssız ada'ya dönüştü.

TURKUAZ RENK İKİ SAHİL

Yerleşik yaşamın olmadığı Suluada, biri 50 diğeri 120 metre uzunluğunda, bembeyaz kumu ve turkuaz suyu ile Maldivler'e benzetiliyor. Akdeniz açıklarında başta Adrasan olmak üzere Çıralı Mavikent gibi yöredeki diğer tatil beldelerinden nisan ile eylül ayları arasında çok yoğun olmak üzere yılın 12 ayı tekne turları düzenlenen Suluada'da, salgın nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Koronavirüs sürecinde tekne turları ve denize girmenin yasak olması nedeniyle tek kişinin dahi çıkamadığı doğa harikası adayı DHA ekibi görüntüledi. Bölgede 100'ü aşkın gezi teknesinin yüzde 80'i ile turları Suluada'ya düzenlediğini belirten Kudret Acar, "Normalde Suluada bu mevsimde bu kadar sakin olmaz. Koronavirüs nedeniyle çok sakin hem de yasak var, tekneler açılamıyor. Normalde bu mevsimde çok kalabalık, cıvıl cıvıl oluyor. Virüs nedeniyle bu kadar sakin görebilirsiniz" dedi.

Suluada'nın beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla çok meşhur olduğunu belirten Acar, "Diğer bir adıyla 'Maldivler' diye tabir ediliyor. Günde 1500- 2 bin kişinin geldiği hatta bazı kişilerin çadırla kamp kurduğu Suluada, tarihinin en ıssız günlerini yaşıyor. Tekneyle Adrasan'a 45 dakika uzaklıkta ve Suluada görünüşü itibarıyla yunusa benzetiliyor. Turlarda, yunusları görmek de çoğu zaman mümkün" diye konuştu.

İSMİNİ İÇİNDEN ÇIKAN SUDAN ALIYOR

Karayla hiçbir bağlantısı olmayan Suluada'nın adını, içinden çıkan temiz içme suyundan aldığını anlatan Acar, "Ada içinde bir kaynaktan yıllardır çıkan içme suyu buz gibi çok lezzetli ve böbrek taşlarını düşürdüğüne inanılıyor. Suluada'nın Gelidonya Feneri Burnu'na yaklaşık 7 kilometre, 4,3 deniz mili uzaklıkta. Uzun ve dar olan adanın boyu yaklaşık 1200 metre" dedi.

AŞK MAĞARASI

Adada 50 metre ve 120 metrelik iki plaj olduğunu aktaran Kudret Acar, "İki plajın da kumsalı bembeyaz ve suyu turkuaz renklerde. Halk arasında 'Maldivler' deniyor. Plajların ikisi de tertemiz ve muhteşem su rengi nedeniyle çok büyük ilgi görüyor. Adanın etrafında çok sayıda sualtı mağarası var ve bu mağaralara 'Aşk Mağarası' deniliyor" diye konuştu.

KEÇİLER YAŞIYOR

Çok uzun yıllar önce bir kişi tarafından bırakıldığı söylenen 5 siyah keçinin de adada yaşam sürdürdüğünü belirten Acar, "Gezilerde bu keçiler de görülebiliyor. Ada ve etrafının çok temiz olması dolayısıyla biyoçeşitliliği de zengin. Örneğin tekne turlarımız sırasında birçok kez caretta carettalar veya yunuslar bize eşlik eder. Adada ayrıca martı popülasyonu da bulunuyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adaya giden anne ve bebekten yakın plan

Teknelerden görüntü

Sulu ada sahilindeki kalabalık, denize girenler

Mağara girişinde bir vatandaşla röportaj

Sahildeki tekneler ve adadaki su kaynağından su içenler

Denize atlayanlar

Drone görüntüler

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Gün doğumundan ve adaya giden tekneden görüntü

Sulu ada sahilinden ve adadan drone görüntü

Boş sahilden genel görüntüler

Kudret Acar ile röportaj

Adanın boş ve ıssıslığı gösteren görüntüler

HABER: Mehmet ÇINAR -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Erzincan'da parkta görülen yılan korkuttu

ERZİNCAN kent merkezindeki bir parkta ortaya çıkan yılan itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı.

Demirkent Mahallesi'nde bir parkta ortaya çıkan bir buçuk metre uzunluğundaki yılan vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Durumu yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa bir kovalamacanın ardından yılanı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Yılanı bir çuvala koyarak şehir dışında bir noktaya taşıyan itfaiyeciler yeniden doğaya bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İtfaiyecilerin yılanı kovalamaları ve yakalamaları

-Yılanın çuvala konulması

-Yılanın doğaya bırakılması

Haber-Kamera: ERZİNCAN,

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Pamukkale'de sessiz bayram

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Türkiye 'nin en önemli turizm alanlarından Denizli 'deki Pamukkale, Ramazan Bayramı 'nda boş kaldı. Bayram dönemlerinde yüzde 100'lük doluluk oranlarına ulaşılan 'beyaz cennet'te, koronavirüs nedeniyle ziyaretçi ağırlanamadı.

Beyaz travertenleriyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçi alan, geçen yıl 2 milyon 580 bin 245 kişinin ziyaret etmesiyle turist sayısında rekor kırılan Pamukkale'de, bu yıl Ramazan Bayramı'nda ıssız görüntü oluştu. Koronavirüs önlemleri kapsamında 19 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatılan Pamukkale'de, bayramı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından sessizlik hakim oldu. Çok sayıda otel, restoran ve iş yerinin kepenklerinin kapatıldığı Pamukkale'de, cadde ve sokaklar da boş kaldı. Bayram dönemlerinde yüzde 100'lük doluluk oranlarına ulaşılan 'beyaz cennet', bu bayram ise sessiz kaldı.

"BU YIL ISSIZ CENNETE DÖNÜŞTÜ"

Pamukkale'de restoran işletmeciliği yapan Ali Aslan , bu yıl Ramazan Bayramı'nı buruk geçirdiklerini belirtti. Pamukkale'nin geçen yıl aynı dönemde, turizmde altın dönemini yaşadığını belirten Aslan, "Buradaki otellerde bayram dönemlerinde hep yüzde 100 doluluk oranları oluyordu. Dünyanın her yerinden turistler buraya akın ediyordu. Bu yıl ilk kez hiç misafirimiz yok. Koronavirüs nedeniyle burası 'ıssız cennet'e dönüştü. Haziran ayından itibaren ziyarete açılmasını ve güzel günlerin gelmesini bekliyoruz. İnşallah Kurban Bayramı 'nda Pamukkale'yi dolu görürüz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Pamukkale'den arşiv drone görüntüsü

-Pamukkale'den görüntü

-Otellerden görüntü

-Boş havuzlardan görüntü

-Kapalı işyerlerinden görüntü

-İşletmeci Ali Aslan ile röportaj

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Dağlardaki dut ağaçlarından bağlama üretiyor

BATMAN'da, bağlama imalatçısı Ali Adıyaman (49), 20 yıldır kurak dağlarda yetişen dut ağaçlarını enstrümana dönüştürüyor. İmal ettiği bağlamaların fiyatının 4 bin TL'ye kadar çıktığını söyleyen Adıyaman, gençlere de mesleğini öneriyor.

Batman'da yaşayan ve bağlama yapan Ali Adıyaman, 20 yıl önce Adana'da ustasından öğrendiği enstrüman üretimini memleketinde sürdürüyor. Tel ve burgu dışında imalatın tümünü el emeğiyle gerçekleştirdiğini belirten Adıyaman, çok zahmetli olmasına rağmen 20 yıldır mesleğini severek, yaptığını söyledi. Bölgenin tek bağlama imalatçısı olduğu için il dışından da sipariş aldığını ve ayda 15 bağlama ürettiğini anlatan Adıyaman, mesleğini gençlere de öneriyor.

'FİYATI 4 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR'

Bağlama yapımının emek isteyen iş olduğunu vurgulayan Ali Adıyaman, bölgedeki kurak dağlarda yetişen dut ağaçlarıyla bu işlemin daha da zor olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bağlama imalatı kolay değil. Tel ve burgu haricinde bağlamanın tümünü el emeğimle yapıyorum. Ayda ortalama 15 bağlama imalatını gerçekleştiriyorum. En ucuzu 300 liradan başlayıp, 4 bin liraya kadar çıkıyor. Adana'da öğrendiğim bağlama imalatını memleketimde de sürdürüyorum. Kurak dağlarda yetişen ve en az 60 santim genişliği bulan dut ağaçlarını bağlama imalatında kullanıyoruz. Zevkli bir iş olduğu için bu mesleği tercih ettim. Gençlere de bu mesleği öneriyorum. Bölgenin tek bağlama imalat ustası olduğum için de bölgenin tüm illerinden sipariş alıyorum."