İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Arkadaşlarına görümcesinin evini soydurttu

ADANA'da Fatma Sakar (32), yedeğini yaptırdığı anahtarı verip, görümcesinin evindeki 160 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para olan çelik kasayı çaldırttı. Fatma Sakar ile hırsızlığı gerçekleştiren 3 arkadaşı tutuklandı.

Olay, 22 Mayıs Cuma günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte Karataş ilçesindeki yazlığına giden Sezen N., çiçeklerini sulaması için evinin anahtarını alt kattaki komşusuna verdi. Komşusu, çiçekleri sulamak için eve çıktığında kapının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapının alt kilidinin anahtarla açıldığını, üst kilidinin ise kırıldığını tespit edince çalışma başlattı. Bölgedeki 100 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen polis, olay yerine yakın caddede trafikte ters istikamette ilerleyen beyaz bir otomobilden şüphelendi. Gözaltına alınan araç sahibi İsmail P., ifadesinde otomobilini Süleyman A.(26) ve Mehmet A.'ya (32) kiralandığı söyledi. Gözaltına alınan bu kişiler de otomobili Ahmet Aktürk'e (24) verdiklerini ileri sürdü.

ŞÜPHELİLER HIRSIZLIĞI İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine gözaltına alınan Ahmet Aktürk, emniyetteki sorgusunda, Bülent Ünal (38) ve Ziver Akkurt (49) ile birlikte Sezen N.'nin evindeki içerisinde altın ve para olan çelik kasayı çaldıklarını itiraf etti. Polis , Bülent Ünal ve Ziver Akkurt'u da gözaltına aldı. Ünal'ın emniyetteki sorgusunda, yakın arkadaşı Fatma Sakar'ın olay günü kendisini telefonla aradığını, görümcesi Sezen N.'nin evindeki çelik kasanın içerisinde 160 bin liralık ziynet eşyası ve nakit paranın olduğu söyleyip, evin anahtarını verdiğini anlattı. Ünal, bunun üzerine arkadaşları Ahmet Aktürk ve Ziver Akkurt'u yanına alarak kapının alt kilidini anahtarla açtığını ancak üst kilidin anahtarı olmadığı için levyeyle kırdıklarını, açamayınca çelik kasayı da alarak evden kaçtıklarını söylediği öğrenildi. Bu bilgi üzerine Fatma Sakar da gözaltına alındı.

SOSYAL MESAFE CEZASI DA KESİLDİ

Olayı gerçekleştiren Bülent Ünal, Ziver Akkurt ile Ahmet Aktürk'ün çaldığı kasayı bagaja sığmayınca otomobilin arka koltuğuna koyduğu, ön koltuğa 3 kişi oturmaları nedeniyle şüpheliler hakkında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası da uygulandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Ünal, Ziver Akkurt, Ahmet Aktürk ile Fatma Sakar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Süleyman A, ve Mehmet A. adli kontrol şartıyla, İsmail P. ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Çalınan altınların bir kısmı sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin adli tıp kurumuna getirilmesi

Adli tıp kurumu tabelası

Çalınan ziynet eşyaları

Haber: Rüşan Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

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Otoyoldaki kazada 3 yaşındaki çocuk öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda meydana gelen kazada 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken annesi, babası ve 2 kardeşi de yaralandı.

Kaza, Pozantı-Tarsus otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Harun Bozkurt yönetimindeki 55 PB 200 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çarptı. Kazada sürücü Harun Bozkurt (38), eşi Tuba Bozkurt (35), çocukları Buğra Bozkurt (3), Emir Ege Bozkurt (8) ve Eymen Efe Bozkurt (10) yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Buğra Bozkurt yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntü

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin)

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Manisa'da 22 yaşındaki genç kadın sokak ortasında öldürüldü

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, Gülnur Kocabaş (22), sabah işe giderken erkek arkadaşı Yusuf A. (25) tarafından pompalı tüfek ile öldürüldü. Olayın ardından suç aleti tüfekle polise teslim olan Yusuf A.'nın ilk ifadesinde, "Beni aldattığı için öldürdüm" dediği öğrenildi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 'nde elektronik malzeme üreten bir fabrikada çalışan Gülnur Kocabaş, bugün saat 06.00 sıralarında işe gitmek üzere Alaybey Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Kocabaş, 813 Sokak'a geldiğinde, arkasından erkek arkadaşı Yusuf A.'nın seslendi. Sesin geldiği yöne dönen Kocabaş, bir anda erkek arkadaşı Yusuf A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Yusuf A.'nın peş peşe iki el ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar göğsüne isabet eden genç kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesine koşan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kocabaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf A. ise suç aleti tüfekle olay yerine gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Yusuf A.'nın polise verdiği ilk ifadesinde, "Beni aldattığı için öldürdüm" dediği öğrenildi.

Öte yandan Kocabaş'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öldürülen Gülnur Kocabaş'ın fotoğrafı

-Olay yerinden görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Konyalı iş insanı Mustafa Akbel, kazada hayatını kaybetti

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü, iş insanı Mustafa Akbel hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Süt ürünleri firması sahibi olan iş insanı Mustafa Akbel'in kullandığı 34 GP 9577 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada Akbel, başından aldığı darbeyle ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akbel, sağlık görevlilerinin kaza yerindeki tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Akbel'in cansız bedeni, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detaylar

-İş insanı Mustafa Akbel'in kullandığı otomobilden görüntüler

-Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya),

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Koronavirüs şüphelisine müdahale anbean görüntülendi

Antalya'da, koronavirüsle mücadelede en ön sıralarda yer alan sağlık personelinden 112 Acil Servis ekipleri, tüm risklere rağmen çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin, koronavirüs şüphelisi bir hastayı evinden alıp hastaneye götürene kadar geçen süre, Demirören Haber Ajansı tarafından anbean görüntülendi.

Koronavirüsün Türkiye 'de görülmesinin ardından en yoğun çalışanların başında 112 Acil Servis ekipleri geliyor. Doktor, yardımcı sağlık personeli ve ambulans şoföründen oluşan 3 kişilik ekipler, 24 saat süren nöbetlerinde hem acil vakalara hem de koronavirüs belirtileri taşıyan hastalara müdahalede bulunuyor. 112 Komuta Merkezi'nden gelen anons üzerine hazırlanan ekipler, gidecekleri koronavirüs şüphelisi bir hasta ise ekstra önlemler alıyor.

Muratpaşa 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan bir ekipte Doktor Yusuf Genç , Acil Tıp Teknisyeni Sevda Gülsüm ve ambulans şoförü Emir Şakir Damar yer alıyor. Saat 09.00'da devraldıkları nöbetlerinde 24 saat boyunca onlarca vakaya müdahale eden ekip, nöbetlerinde gelen koronavirüs ihbarıyla alarma geçti. Odalarında hazır bulunan koruyucu önlük, maske, siperlik ve eldivenlerini giyen ekipler, 4 dakika gibi kısa sürede tüm tedbirleri alarak hastaya ulaşmak için yola çıktı.

Ekip, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yaşayan ve hasta mahremiyeti nedeniyle adı açıklanmayan Covid-19 şüphelisine 5 dakikada ulaştı. Sağlık ekiplerini ağzında maskesiyle karşılayan koronavirüs şüphelisine ilk olarak belirtiler soruldu. Öksürük ve ateşinin olduğu söylenen hastanın 39 derece ateşi olduğu tespit edilince ambulansa alındı. Montu çıkarılan hasta daha sonra tedavisi için en yakın pandemi hastanesine götürüldü. Yolculuk süresince sağlık ekiplerinin hastaya sakinleştirici ve sıcakkanlı davranışı dikkati çekti.

Hasta tedavisi için hastaneye teslim edildikten sonra bu kez kendilerini ve ambulansı dezenfekte etmek için Dekontaminasyon Merkezi'ne giden ekip, burada görev sırasında kullandıkları tek kullanımlık ürünleri çıkardı. Ambulansın her noktasının dezenfekte edilmesinin ardından ekip, vakaya giderken kullandıkları tek kullanımlık ürünleri tıbbi atık kutusuna attı. Yeni bir vaka için hazır hale gelen ekip üyeleri, ambulansla görev yerlerine döndü. Tüm bu aşamalar, DHA 'nın aksiyon kamerası ile anbean görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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112 istasyonu dış plan

İstasyona ihbarın gelmesi ve ekibin çıkışı

Ekip doktoru ve görevlilerin koronavirüs için tulum ve kıyafetlerini giymesi

Giyinmiş ekibin istasyondan çıkıp ambulansa gidişi ve binmeleri

Olaya gidişleri

Hastaya ulaşmaları ve hastanın ambulans içinde muayenesi (HASTANIN YÜZÜ BLURLANMALI)

Hastanın ambulans içinde muayenesinden görüntü

Doktorun ambulanstan inmesi

112 ambulansının yolda gidişi

Hastananın aractan indirilmesi (HASTANIN YÜZÜ BLURLANMALI)

Ambulans içinin dezenfekte edilmesi

İstasyona dönüş ve 112 ekibinin tulum ve kıyafetleri çıkarması

Poşetlere konup kapatılması

HABER: Semih ERSÖZLER -KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Van'da 15 ton ölü inci kefali ele geçirildi

VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avlanan çuvallar dolusu 15 ton ölü ile 500 kilo canlı inci kefali ile 1 adet 4 metre uzunluğunda saç tekne ele geçirildi. Canlı balıklar suya bırakılırken, ölü balıklar ise imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van Gölü 'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma ile Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesinin Yalındüz Mahallesi'ndeki Bendimahi Çayı'nda denetimler yaptı.

15 TON ÖLÜ BALIK ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan denetimde 140 çuval içerisine konularak Çay'ın kenarına bırakılan 15 ton ölü, 500 kilo da canlı inci kefali ile 4 metre uzunluğunda saç tekne ele geçirildi. Ölü balıklar, imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, canlı balıklar ise suya bırakıldı. Ekipler inci kefalini korumak için 7/24 denetimlerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bendimahi Çayı'nda ele geçirilen 140 çuval dolusu ölü balıklar

-Çayın kenarına bırakılan balıklar

-Çuvar dolusu balıkları imha edilmek üzere araca yükleyen jandarma ekipleri

-Detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,

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Prof. Dr. Bektaş: Meteor düşmelerini göreceğiz, daha yeni başladık

TÜRKİYE'nin özellikle Doğu Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden görülen, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve heyecanlandıran ışık huzmesi ile ilgili jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, açıklama yaptı. Endişe edilecek ve korkulacak durum olmadığını belirten Bektaş, "Ağustos ve ekim aylarında meteor düşmelerini görebileceğiz, daha yeni başladıkö dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi, jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, meteor yağmuru ve meteor düşmesinin, dünyanın en doğal olaylardan oluğunu belirterek, korkulacak ve endişe edilecek durum olmadığını söyledi. Prof. Dr. Bektaş, "Hatta meteor yağmurlarının bile takvimi var. Özellikle ağustos ve ekim aylarının başında kuzey yarım kürede özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede bu meteor yağmurlarının daha çok şov şeklinde görmek mümkün. Bunlar nedir? 'Uzayda kuyruklu yıldızların molozları' diyebileceğimiz parçalardır. Bu parçalar atmosfere girdikleri andan itibaren yüksek sıcaklık ve sürtünmeden dolayı azami bir enerji açığa çıkarıyorlar ve parlıyorlar. Bunların büyük bir kısmı atmosferde eriyor ve dünyaya da taş olarak düşmüyor ama bazıları da taş olarak düşüyorlarö diye konuştu.

'SON OLAY, ŞOK ŞEKLİNDE GÖRÜLEN DOĞA OLAYI'

Uzaydan gelen parçaların 3 özelliği olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bektaş, "Bunlardan bir kısmı demir olabilir. Bir kısmı kayaç olabiliyor. Bir kısmı da bunların ikisi olabiliyor. Ancak dünyamız bu meteorlardan korunmuş veya tehlike yok, diye bir şey söz konusu olamaz. Hatta dünyanın sonunun meteor çarpması sonucu olacağı yönünde teoriler var. Üniversiteye bazı vatandaşlar bu tip taşları getiriyorlardı. Göktaşı mı, değil mi; öğrenmek için. Bu son gelen doğa olayı bir şok şeklinde görülen doğa olayı. Endişe edilecek ve korkulacak bir durum söz konusu değil. Ağustos ve ekim aylarında meteor düşmelerini görebileceğiz, daha yeni başladıkö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Prof. Dr. Osman Bektaş konuşması

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON

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Bursa'da, 10 yıldır topraktan fışkıran kaynak suyu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, maden suyu kazısında bulunan kaynak suyu, 10 yıldır durmadan akarken, bölge halkının da ilgisini çekiyor.

İnegöl'e bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde, 2010 yılındaki maden suyu kazısında çıkmaya başlayan kaynak suyu, bölge halkının ilgi odağı oldu. 10 yıldır durmadan akan kaynak suyuyla alan, mahallelinin uğrak yeri haline geldi. Kurşunlu Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Kılıç , "Burada maden suyu kazısı yapıldı. Kazı yapılırken bir anda topraktan kaynak suyu fışkırdı. Sıcaklık derecesi 55'e çıkan sıcak suyun mantar ve egzamaya da iyi geldiği belirtiliyor. 10 yıldır bu su durmadan akıyor. Halk merak edip geliyor. Sıcak suyu gören içine giriyor. Buraya bir kaplıca merkezi kazandırmak istiyoruz. Bu konuda destek vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

Mahalleliden Suat Çelik ise "Çok güzel su. Zaman zaman gelip buraya geliyoruz, iyi geliyor" dedi.

Görüntü dökümü

-Kaynak suyundan görüntü

-Vatandaşların ilgisi

-Muhtar açıklama

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Bayramda saldırı planını güvenlik güçlerinin dikkati önledi

SİİRT'te İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce Ramazan Bayramı'nda saldırı planlayan terör örgütü PKK'ya yönelik müşterek operasyonda Pervari kırsalında menfeze yerleştirilen 2 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK'lıların Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında Ramazan Bayramı'nda güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, terör örgütü mensuplarınca güzergahta bulunan yoldaki menfez üzerine yerleştirilen 2 uzaktan komutalı mayın/EYP bulunarak kontrollü olarak yerinde imha edildi.