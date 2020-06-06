İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

10 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cami avlusunun ayakkabılığında terk edilmiş 10 günlük erkek bebek bulundu. Hastaneye götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi'ndeki Toprak Camii'nde meydana geldi. Avludan bebek ağlama sesi duyan cami görevlisi, sesin kaynağını bulmak için çevreyi araştırmaya başladı. Sesin geldiği yöne doğru giden görevli, avludaki ayakkabılığa bırakılmış bebeği gördü. Cami görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği alarak, çevrede araştırma yaptı. Polis, bebeği gelen sağlık ekibine teslim edildi. 10 günlük olduğu ve hastanede doğduğu tespit edilen erkek bebek, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kim ya da kimler tarafından bırakıldığının bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Camiden genel ve detaylar

Bebeğin bırakıldığı cami ayakkabilığından görüntüler

Cami yanında bulunan esnaf Tuğba Samet ile röp.

Bebeğin polisin kucağında fotoğrafları

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

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İlk örnekleri 134 yıl önce toplanan kekik türü, literatüre girdi

BALIKESİR Üniversitesi (BAÜN) Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dirmenci'nin önderliğinde TÜBİTAK projesi kapsamında, yeni 8 tür kekik, bitki literatürüne kazandırıldı. Kekiklerden biri ilk kez tespit edilirken, 7'si yeni melez türler olarak kayda alındı. Kuşadası'nda bulunan ve 'Origanum ayliniae-Ay Kekiği' adıyla kaydedilen yeni tür kekiğin ilk örneklerinin 1886 yılında toplandığını belirten Dirmenci, "Ancak o dönemde bitki örnekleri, bitki organlarının tamamı, yani yaprakları, çiçekleri bulunamadığı için tam olarak tanımlanamamış" dedi.

BAÜN Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dirmenci'nin yürütücülüğünde, 'Türkiye'de Yetişen Origanum L. (Lamiaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik, Moleküler, Karyolojik ve Kimyasal Araştırmalar' başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında 4 yıl süreyle Türkiye'de çeşitli bölgelerde araştırmalar yapıldı. 2013 yılında başlayan ve 2017 yılında tamamlanan projede, BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Kılıç, İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Turan Arabacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esra Martin, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sevcan Çelenk ve BAÜN Bilim Uzmanı Türker Yazıcı görev aldı.

İLK ÖRNEĞİ 1886 YILINDA TOPLANMIŞ

Proje sorumlusu Prof. Dr. Tuncay Dirmenci, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tespit edilen yeni tür kekiğin 'Origanum ayliniae-Ay kekiği' adıyla kayda alındığını, Antalya, Mersin, Malatya, Denizli ve Aydın illerinde tespit edilen melez kekik türlerinin ise, 'Origanum×adae-Ada kekiği', 'Origanumxaytacii', 'Origanum×bilgilii', 'Origanum×dumanii', 'Origanum×malyeri', 'Origanum×sevcaniae' ve 'Origanum×malatyanum' olarak isimlendirildiğini söyledi. Projenin 4 yıl sürdüğünü anlatan Prof Dr. Dirmenci, şunları söyledi:

"Çalışmalarımı, Türkiye'deki Ballıbabagiller türleri üzerinden yoğunlaştırdım. Bu türler içinde, halk arasında yaygın olarak bilinen adaçayı, dağ çayları, kekikler ve lavantalar yer alıyor. Son projemizde ise, halk arasında mercanköşk olarak adlandırılan, Türkiye'deki tüm kekik türleri üzerinde çalışma gerçekleştirildi. Bu TÜBİTAK projesine, 2013 yılında başladık ve 2017 yılında tamamladık. Proje kapsamında orijinal ve güzel sonuçlar elde ettik. Bu sonuçların en önemlileri arasında bir tane yeni tür, 7 tane de hibrit, diğer adıyla da melez bitkiler tanımladık. Bu bitkilerin özelliği şu; İlk kez bu proje kapsamında bulunmuş, tanımlanmış olan bitkiler ve hepsi de uluslararası saygın dergilerde yayımlandı, literatüre isimleri kazandırıldı. Bitkiler arasında özellikle bir tanesi oldukça ilginç. 'Origanum ayliniae-Ay kekiği' adıyla kayda alınan yeni tür kekiğin ilk örnekleri 1886 yılında toplanmış. Ancak o dönemde bitki örnekleri; bitki organlarının tamamı, yani yaprakları, çiçekleri bulunamadığı için tam olarak tanımlanamamış."

YENİ TÜRLERİN BİLEŞENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Projede yer alan BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Kılıç, yeni türlerin kimyasal içeriklerinin araştırıldığını belirtti. Proje sayesinde birçok yeni bitki türünün bilime kazandırılması ile ilaç aktif maddesi olma potansiyeli olan birçok yeni kimyasal bileşenin bilime kazandırıldığını ifade eden Prof Dr. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğada yetişen ve halk arasında ilaç olarak kullanılan, alternatif tıp denilen tıbbın yer aldığı ve bitkilerin içindeki kimyasal bileşenlerin izolasyonu, yapı tayini ve biyolojik aktivitelerinin üzerine birçok çalışma yapmış bulunmaktayız. Bu süreçte yapmış olduğumuz projelerden birçok yeni bitki türünün bilime kazandırılmasının yanında, bu bitkilerin içinde yer alan ve ilaç aktif maddesi olma potansiyeli olan birçok yeni kimyasal bileşeni de dünya literatürüne kazandırmış bulunmaktayız. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda halk arasında ilaç olarak kullanılan, içerisindeki kimyasal bileşenlerin neler olduğunu ve ilaç aktif maddesi olup olamayacağını bir yapı tayini yöntemiyle aydınlattıktan sonra, tıp fakültelerinde ve eczacılık fakültelerinde bunların ilaç aktif maddesi olup olamayacağı konusunda araştırma yapmaktayız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kekik detayı

-Prof. Dr. Tuncay Dirmenci röp

-Prof. Dr. Turgut Kılıç röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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Doktoru şaşırtan olay: 2.5 yaşındaki çocuğun burnunda düğme çıktı

Antalya'da iki hafta önce 2.5 yaşındaki H.G.G., 50 kuruşa yakın büyüklükte bir düğmeyi ağzına aldı. Bir süre sonra çocukta burun tıkanıklığı belirtileri gören aile doktora başvurdu. Yapılan muayenede düğme, çocuğun burnunun arka kısmında görüldü. Meslek hayatında ilk defa böyle bir şey gördüğünü belirten Dr. Harun Acıpayam, "Bu çok ilginç bir olay ağızdan alınmış ve öksürük basıncıyla genizden buruna giriyor" dedi.

Antalya'da 2.5 yaşındaki H.G.G.'nin ailesi, önceki gün çocuklarını burun tıkanıklığı şikayetiyle Kepez İlçesi'ndeki Özel OFM Antalya Hastanesi'ne getirdi. Yapılan muayenede, doktoru bile şaşırtan bir bulgu ortaya çıktı. Çocuğun ağzına aldığı büyük bir düğmenin, öksürük basıncıyla burnunun arka kısmına giderek havayolunu tıkadığı belirlendi. Üzerinde kalp işareti olan yaklaşık 50 kuruşluk metal para büyüklüğündeki düğme, ameliyatla burun arkasındaki kısımdan ağız yoluyla dışarı çıkartıldı.

GENİZDE TANIMLANAMAYAN YABANCI CİSİM

2.5 yaşındaki çocuğu muayene eden Op. Dr. Harun Acıpayam, "Çocuk polikliniğimize anne- babası tarafından getirildi. Şikayeti burun tıkanıklığı, nefes alamamaydı ve uzun süredir devam ettiğini belirttiler. Tabi bütün burun tıkanıklıklarında şüphelendiğimiz gibi geniz etinden şüphelendik ve endoskopik muayenesini yaptık. Muayenede burunun arka kısmında, genizde tanımlayamadığımız siyah renkli bir cisim tespit ettik. Bunun yabancı bir cisim olabileceğini söyledik ve hastayı ameliyata aldık" dedi.

METAL PARA BÜYÜKLÜĞÜNDE DÜĞME

Aileyi detaylı sorguladığını anlatan Op. Dr. Acıpayam, "15 gün önce çocuğun ağzına yabancı bir cisim aldığını, öksürdüğünü ve sonrasında çocuklarının bir şikayeti olmadığını belirttiler. Bu dönemde doktora da getirmemişler. İki hafta burun tıkanıklığı devam edince aile şüphelenip getirmiş. Tabi ki ağızdan alınan cisimlerin burundan çıkması beklenen bir durum değil. Çocuğu uyutup ameliyata aldık ve geniz bölgesinde çok büyük bir cisim gördük. Muhtemelen bir ceket ya da pantolon düğmesi olabilir" diye konuştu.

AĞIZDAN GİRİP, ÖKSÜRÜKLE BURNUN ARKASINA GEÇMİŞ

Çocuğun böyle büyük bir cismin burun deliklerinden girmesinin imkansız olduğunu belirten Op. Dr. Acıpayam, "Hikayeyi birleştirince biz işin biraz daha farklı olabileceğini düşündük. Muhtemelen çocuğumuz yabancı cismi ağzına alıp yutmaya çalışmış, yutamadığı için gırtlakta kalmış, öksürük refleksi ve basıncıyla genize kadar ulaşmış ve metal kısmı genize saplanmış. Bu yüzden burnun en arka kısmında görülüyor. Cisim çok büyük olduğundan burundan değil, ağız içinden çıkardık ve çocuğumuz bu şekilde sağlığına kavuştu. Bir gün sonra da taburcu ettik" dedi.

'MESLEK HAYATIMDA İLK DEFA GÖRÜYORUM'

Op. Dr. Harun Acıpayam, küçük çocuklu aileleri de şöyle uyardı:

"Ani başlayan burun tıkanıklıkları eğer eşlik eden ateş ya da üst hava yolu enfeksiyonu bulguları yok ise yabancı cisim olabilir ve bu tür yabancı cisimler hayatı tehdit eder. Hava yolundaki yabancı cisimler ölüme kadar gidebilir. Bu gibi durumlarda hiç beklemeden bütün hastanelerin acil servislerine başvurulması ve mümkünse endoskopik muayenesinin yapılması gerekir. Yabancı cisim çocuklarda çok sık gördüğümüz bir olay. Ama genellikle çocuk burundan sokar. Küçük yabancı cisimler olur ve biz bunu çıkartırız. Bu çok ilginç bir olay ağızdan alınmış ve öksürükle genizden buruna giriyor. Meslek hayatımda böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Bu cismin büyük olması da öyle. Bu cisim orada ne kadar kalabilirdi buna kimse cevap veremez, belki bir gün, belki 10 gün sonra ölebilirdi ve o cisim orada kaldığı sürece çocuğun hayatını tehdit eder. Cisim enfeksiyon yapabilir ya da tekrardan hava yolunu tıkayabilir ve gece ani bebek ölümlerine neden olabilir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çocuğun burnundan çıkan düğmenin görüntüsü

Düğmenin, bozuk para ile yan yana görüntüsü

Doktorun düğmeyi elinde göstermesi

Düğmenin çocuğun ağzından çıkarılma operasyonuna ait görüntüler

Doktor Harun Acıpayam Röp.

HABER: Mehmet ÇINAR -KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Ugandalı öğretim görevlisi, çocuğuna 'Karatay' ismini verdi

KTO Karatay Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Ugandalı Abubakar Mayanja (31), Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli görevler üstlenen devlet adamlarından Celaleddin Karatay'a olan hayranlığı ve aynı zamanda çalıştığı üniversitenin de adı olması nedeniyle çocuğuna 'Karatay' ismini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında Uganda'ya yaptığı ziyarette KTO Karatay Üniversitesi ile Uganda İslam Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. KTO Karatay Üniversitesi adına Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk'ün imzaladığı protokol kapsamında 4 yıl önce Konya'ya gelen Ugandalı Abubakar Mayanja, oğlunun Celaleddin Karatay'ı bilerek büyümesini istediğini söyledi. Üniversitede Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim Bölümü öğretim görevlisi olan, Abubakar Mayanja, Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini de ifade etti.

'TÜRKİYE BİZİM EVİMİZ GİBİ'

Türkiye'yi kendi evleri gibi gördüklerini belirten Abubakar Mayanja, "Biz Ugandalıyız. 2016 yılında buraya geldik. 2018 yılında eşimle evlendik. KTO Karatay Üniversitesi'nde hem çalışıyorum hem okuyorum. Yüksek Lisans yapıyorum. Hazırlık sınıfı bölümünde de İngilizce öğretmeniyim. Karatay ilçesinde oturuyoruz. Burada çok mutluyuz. Birçok insan bana neden Karatay ismini seçtiniz diyor. Bebeğimizin ismi Ayman Karatay Mayanja. 'Ayman' bereket demek. Onu annesi seçti. Ben birçok isim arasından Karatay'ı seçtim. Eşime bebeğimiz olduğunda bir Türk isim vereceğim dedim. Türkiye'de bize çok saygılı ve hoş davranıyorlar. Konya'da da aynı şekilde bize saygı gösteriyorlar. O nedenle bir Türk isim vermek istedim. Bir gün Uganda'ya geri dönersem Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini unutmak istemiyorum. Eşim ismi 'İzmir' olsun dedi. Ayman İzmir Mayanja olabilir, dedi. Ama benim İzmir ile alakam yok, dedim. İzmir başka bir şehir hiç oraya gitmedim o nedenle İzmir'i seçmedim. Ben 'Karatay' olabilir, dedim. Çünkü Karatay bizim üniversitemiz. Burada çalışıyoruz. Burada oturuyoruz. O nedenle Karatay'ı seçtim. KTO Karatay Üniversitesi'nde çok arkadaşım var. Üniversitede hiçbir sorunumuz yok. Burada birçok yabancı öğrenci var. Burası bizim ailemiz gibi. Uganda benim ülkem ama Türkiye'yi de ailem gibi görüyorum. Ailem gibi gördüğüm için ise Karatay seçtim" dedi.

'CELALEDDİN KARATAY GİBİ ZEKİ OLSUN'

Abubakar Mayanja, Karatay ismini seçmesinin ikinci nedeni olarak da Anadolu Selçuklu Devleti'nde önemli görevler üstlenen devlet adamı Celaleddin Karatay'ın hikayesini okuyup, çok etkilendiğini söyledi. Abubakar Mayanja, "Celaleddin Karatay'ın hikayesini okudum. Çok güzel bir tarihi var ve bu beni çok etkiledi. Çok zeki ve güçlü bir kişiymiş. Hakkında yapılan filmi de izledim. Celaleddin Karatay'ın hayatını çok sevdim. Çok başarılı bir kişiymiş. İnşallah oğlum da büyüyünce onun gibi zeki olacak. Ayman bereket demek, Karatay da çok zeki adam oldu. Bereketli, zeki adam olacak inşallah. Onun doğduğu gün çok mutlu olduk. Uganda'da sadece Müslüman ve bizim kabilemizin ismi olur. Oradakilere Celaleddin Karatay'ın nasıl bir adam olduğunu anlattım. Üniversite hakkında da konuştuk. Şu an çok mutluyuz. Ugunda'da bu normal bir şey değil. Özel bir şey gibi görülüyor. Çocuğumuz büyüyünce burayı adı sayesinde her zaman hatırlayacak. Celaleddin Karatay'ın hikayesini okuyacak. İleride Uganda'ya dönersek oğlumun buraya en az bir kere geleceğini biliyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ugandalı Abubakar Mayanja ile eşinin görüntüleri

-Karatay bebeğin görüntüsü

-Abubakar Mayanja röp

-Detaylar

Tolga YANIK- Dilhan DUMANOĞLU/KONYA,

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Malatyalılar, deprem çadırlarına döndü

MALATYA'nın Pütürge ilçesi Çayköy Mahallesi'nde vatandaşlar, dün akşam meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, Ocak ayında Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası kendileri için kurulan çadırlara geri dönerek burada yaşamaya başladı.

Pütürge ilçesine bağlı Çayköy Mahallesi'nde dün saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Çayköy ve çevre köylerdeki 20 evde hasar oluştu. Çayköy Mahallesi'ndeki vatandaşlardan bazıları normal hayatına devam ederken, bazıları ise 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem sonrası kendileri için kurulan çadırlara geri döndü.

Çadırlarda kalanlar, deprem sırasında korku dolu anlar yaşadıklarını, evlerinde büyük ve derin çatlaklar oluştuğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Muhabir Taha Ayhan'ın anonsu

Deprem bölgesi

Hasarlı binalar

Vatandaşlar röp.

Çayköy Mahallesi

Çatlak duvarlar

Genel ve detay görüntüler

Taha AYHAN/MALATYA,

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Mermer tozunda birçok kimyasal var

Afyonkarahisar Mermer Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin sahile döktüğü mermer tozunun insan sağlığı için tehlikeli olduğunu söyledi. Alimoğlu, fabrikada yapılan işlem sırasında mermer tozunun içine birçok kimyasal karıştığını söyledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otel işletmesi, beyaz görünüme dönüştürmek için sahile mermer tozu döktüğü için rekor cezaya çarptırıldı. Mermer üretiminin kalbi olan Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Mermer Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, sahile dökülen mermer tozunun insan sağlığı için zararlı olduğunu kaydetti. Mermer üretiminde çeşitli malzemelerin kullanıldığını ve kimyasal kullanımı da yapıldığını belirten Alimoğlu, "Mermer tozu mikro bir tozdur. Mermer bloklarını kesim esnasında elde edilen bir tozdur. Fabrika içerisinde bu blokları keserken elmas bıçaklar kullanıyoruz. Kesim esnasında yıpranan elmas bıçakların artıkları bu toza karışıyor. Üretim esnasında mermerin yüzeylerini parlatmak için silim yapıyoruz ve bu silim işleminde abrasiv (aşındırıcı) kullanıyoruz. Abrasivlerin artıkları bu toza karışıyor. Bu tozu fabrikalarda su kullanımını azaltmak için çökertiyoruz. Bu işlem sırasında da flograd diye bir kimyasal madde kullanıyoruz. Kısacası elmas bıçak artığı, abrasiv artığı ve flograd ile birleşen mermer tozunda bir çok kimyasal madde var" diye konuştu.

'MERMERİN ÖZÜ KİREÇ TAŞI AMA TOZUNDA KİMYASALLAR VAR'

Afyon mermeri, Burdur beji mermerin tozunun ayrı özellikleri, traverten tozunun ayrı özelliği olduğunu aktaran İbrahim Amioğlu, "Mermer tozunu bir yerde dolgu malzemesi olarak kullanmak insan sağlığı açısından tehlikeli. Özellikle deniz kenarında kullanılması çok daha tehlikeli olabilir. Mermerin öz kendi tozu ise bu bildiğimiz kireç anlamına gelir. Çünkü mermer bildiğimiz kireç taşı. Mikropları öldürür, yararlıdır, ağaç gövdelerine de sürülen bir maddedir. Ancak içinde bulunan kimyasallar ve karışımlar nedeniyle deniz kenarında kullanılabileceğine inanmıyorum" dedi.

'TAHSİS EDİLEN ARAZİYE DOLGU OLARAK DÖKÜYORUZ'

Mermer fabrikalarının üretim esnasında elde ettiği mermer tozunu ilde bulunan çimento fabrikasına verdiklerini ifade eden Alimoğlu, "Afyonkarahisar'da çimento fabrikası olunca biz tozunu çökertip kuruttuğumuz zaman ücretsiz bizden alıyor. Kendimiz bu tozu araçlarımızla fabrikaya götürüp teslim ediyoruz. Fabrikaya götürmeyen firmalar için de Organize Sanayi Bölgesi, İl Özel İdaresi tarafından tarım, hayvancılık ve imara kapalı olan bir bölge tahsis etti. Mermer tozu ve mermer atıklarını o bölgeye ücreti karşılığında dolgu malzemesi olarak döküyoruz ve kimseye zarar vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mermer bloklarından görüntü

Mermer kesme işleminden görüntü

Makinaların mermer kesme işlemi

İbrahim Amioğlu ile röportaj

HABER -KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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BATMAN ÇAYI'NDA OLUŞAN GÖLETLERDE 'BALIK' ÖLÜMLERİ

BATMAN Çayı yatağında oluşan göletlerde çok sayıda balık telef oldu. Çevreciler bu duruma tepki gösterirken, DSİ Batman 103'üncü Şube Müdürü Kerem Aydın, balıkların telef olduğu bölgenin sorumluluk alanları dışında olduğunu belirterek, "Balıklar bazı kum ocaklarının daha önce malzeme çektikleri bölgede oluşan küçük gölcüklerde telef oldu" dedi. Batman Çevre Gönüllüleri Başkanı Hasan Argunağa ise "Batman çayı kenarında suyun yön değiştirmesi nedeniyle büyük bir katliam var" diye konuştu.

Batman Çayı'nda oluşan göletlerde çok sayıda balığın telefe olması çevrecilerin tepkisini çekti. Ölümlerin Batman Çayı'nda yapılan ıslah çalışmaları nedeniyle oluşan küçük göletlerde kalan balıkların telef olduğunu savunan çevreciler, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Batman Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa ve Bir Kalp Bin Umut Platformu Sözcüsü Veysi Mercimekçi balıkların telef oldukları göletleri yerinde inceledi.

Ölümlerin büyük bir katliam olduğunu ifade eden Hasan Argunağa, "Olayı duyar duymaz, DSİ yetkilileriyle irtibata geçtik. Kimin sorumluluğu varsa cezasız kalmamasını istiyoruz. Büyük bir katliam var. Onlarca gölet olduğunu düşünürsek, binlerce balığın telef olduğunu ve can çekiştiğini görüyoruz" dedi.

Bir Kalp Bin Umut Platforma Sözcüsü Veysi Mercimekçi de, "Burada onlarca gölet oluşmuş. Göletlerin için telef olan balıkları görüyoruz. Bunlar birer candır. Bizler bu canları korumak ve kollamakla mükellefiz" diye konuştu.

'KUM OCAKLARINDAN KAYNAKLANIYOR'

DSİ Batman 103. Şube Müdürü Kerem Aydın, Batman Çayı'nda balıkların telef olduğu bölgenin, sorumluluk alanları dışında olduğunu söyledi. Bazı kum ocaklarının daha önce malzeme çektikleri bölgede oluşan küçük gölcüklerde balıkların telef olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Batman Çayı ıslah çalışmaları kapsamında, yaklaşık 1- 2 kilometrelik veya daha fazla genişlikte sağlı- sollu tarım alanlarına zarar veren Batman Çayı suyunun önüne geçmek için ıslah amaçlı projemiz sürüyor. Batman yakınından geçen Batman Çayı'nın 5 kilometrelik alanında ıslah çalışması yapmak ve bu alanda suyun taşkın tehlikesini bertaraf etmek ve suyun belirli bir güzergahta akmasını sağlamak, çayın sağ- sol kısımlarında sosyal donatı alanları için yeni alanlar oluşturmak. Ayrıca ıslahın amaçlarından biri de yeni tarım alanları oluşturmaktadır. Balık teleflerinin yaşandığı bölgeler sorumluluk alanımız dışında olduğu gibi kum ocaklarının malzeme çektiği küçük gölcüklerdir."