İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Drift yapılıp, ters yönde gidilen araca 7 bin 369 lira ceza TOKAT'ın Turhal ilçesinde, polis ekiplerinin sosyal medya üzerinden tespit ettiği drift yapılan ve ters yönde gidilen otomobilin plakasına 7 bin 369 lira ceza uygulandı.

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ, System.String[]

Drift yapılıp, ters yönde gidilen araca 7 bin 369 lira ceza

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, polis ekiplerinin sosyal medya üzerinden tespit ettiği drift yapılan ve ters yönde gidilen otomobilin plakasına 7 bin 369 lira ceza uygulandı.

Turhal ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyerek, çalışma başlattı. Asri Mezarlık Kavşağı'nda drift yapılıp, ters yönde ilerlenilen otomobil tespit edildi. Yapılan çalışmada otomobilin plakası belirlendi. Sürücüsü öğrenilemeyen 16 E 7023 plakalı araca, drift atma ve ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 7 bin 369 lira para cezası uyguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Drift görüntüsü

Haber-Kamera: TOKAT,-

==================

Zifte yapışan oğlağı vatandaşlar kurtardı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yola dökülen zifte yapışan oğlak, yoldan geçenlerin yardımıyla kurtarıldı.

Alanya- Hadim yolu üzerinde Gevne Yaylası mevkiinde yola dökülen zifte yapışarak mahsur kalan keçi yavrusunu görenler yardıma koştu. Vatandaşlar uzun uğraş sonucu oğlağı ziftten çıkarmayı başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen oğlak daha sonra sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Zifte yapışan oğlağı kurtarmaya çalışması (Vatandaş görüntüsü)

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),

======================

Falezlerden denize atlarken yaralanan genç için seferber oldular

ANTALYA'da falezlerden denize atlayan Hüseyin Ülüs (21), sağ ayağını kayalıklara çarptı. Yaralanan Ülüs, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından botla karaya çıkarıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Yeşilbahçe Mahallesi Bambus Plajı yakınındaki kayalıklarda meydana geldi. Yüzmek için arkadaşlarıyla sabah saatlerinde plaja gelen Hüseyin Ülüs, falezlerdeki kayalıklara çıkarak denize atlamaya başladı. Yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayalıklardan suya atlayan Hüseyin Ülüs, sağ ayağını kayalıklara çarpıp, denize düştü. Acı içinde kıvranan Hüseyin Ülüs, arkadaşlarının yardımıyla bir kayanın üzerine çıkarıldı. Arkadaşları Hüseyin Ülüs'ün sağ ayağına havluyla bandaj yapıp 112'ye haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye geldi. Ekipler yaralı gencin karadan çıkarılmasının güç olacağı düşüncesiyle deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

Zodyak botla gelen sahil güvenlik ve deniz polisi, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla Hüseyin Ülüs'ü sedyeye alarak bota bindirdi. Botla Yat Limanı'na getirilen genç, burada bekleyen ambulansla hastaneye götürüldü. Ülüs'ün hastanede tedavisine başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Polisler detay

Kayalıktan düşen Hüseyin Ülüş detay

Falezler detay

Sahil güvenlik ve deniz polisi detay

Hüseyin Ülüş'ün bota alınması

Botun ayrılması

Falezlerden atlayanlar cep telefonu görüntüsü

Genel detaylar

HABER: Süleyman EKİN - KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

==================

270 kiloluk Salim'in tedavisine başlandı

MERSİN'de, yaklaşık bir aydır yatağa bağımlı halde yaşayan, kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan 270 kiloluk zihinsel engelli Salim Sakarya'nın tedavisine başlandı.

Kendisi gibi zihinsel engelli iki kardeşi ve lenf kanseri tedavisi gören bir ablası olan Salim Sakarya'nın 86 yaşındaki annesi Melahat Sakarya ise yaşı dolayısıyla çocukları ile ilgilenemiyor. İhtiyaçlarını karşılamak için kalkmak istediği sırada düşen Salim Sakarya'nın düşmeye bağlı oluşan ağrıları ve kilosu dolayısıyla yatağa bağımlı hale geldiği için oluşan yatak yaraları da Sakarya'nın günden güne bakıma muhtaç hale gelmesine neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı personelleri aracılığıyla aile ile iletişime geçen Engelliler ve Sağlık Dairesi ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, harekete geçerek Salim Sakarya'nın Hamidiye Mahallesi'ndeki evine ulaştı. Eve yönlendirilen Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evde Bakım Servisi doktoru ve hemşireleri, hastanın ilk muayenesi yaptı. Sakarya'nın kişisel bakımı da yine servis ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ise gerekli tedavinin yapılabilmesi için Sakarya'yı ambulansa kadar taşıdı. Sakarya, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

'10 YILDIR OBEZ'

Kardeşi Salim için verdiği mücadeleyi anlatan abla Neşe Erten, "Ben kanser hastasıyım. Lenf bezim alındığı için sağ tarafımı, kolumu kullanamıyorum. Kardeşim 10 yıldır obez. Bu zamana kadar kendi ihtiyacını karşılayabiliyordu ama şimdi kendi özel ihtiyaçlarını da karşılayamıyor. Bir aydır aramadığım kurum kalmadı. Şu an vücudu yaralar içinde. Biz şu an ne uyku uyuyabiliyoruz, ne nefes alabiliyoruz, ne yemek yiyebiliyoruz. O kadar kötü durumdayız. Her yere başvuru yaptımö dedi.

'İTFAİYENİN YARDIMI İLE AMBULANSA ALDIK'

Kardeşinin hastaneye götürülmesi ve tedavi edilmesi için uğraşan abla Erten,

"Anneme ve diğer iki kardeşime ben bakabiliyorum ama 270 kiloluk kardeşimi kaldırıp yıkayamıyoruz, ilgilenecek pozisyonda değiliz. Tedavisini olsun yeniden evimize gelsin. Yatağa bağlı kaldı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile ambulansa alındı. Yatak yaraları çürümeye başlamıştı. Bize bile müdahale ettirmiyordu. Ne yapacağımızı şaşırmıştık.'Biz buna müdahale edemeyiz, bu yatalak değil, yerinden kalkabilir' diyenler oldu. Bizim tek talebimiz vatandaş olarak bu engelli çocuğa yardım edilmesi, sağlığına kavuşturulması ve evine sağlıklı bir şekilde geri getirilmesiö dedi.

'KARDEŞİM GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ÖLMEYECEK'

Ailesine bakacak kendinden başka kimsenin olmadığını sözlerine ekleyen Erten, "Çok mutluyum ben, bugünü yaşamak için gece-gündüz uyku uyumadım. Günlerdir neler yaşıyorduk. Yemek bile yemek yiyemiyorduk. Annemi bırakamıyorum. Kendi çocuklarımla ilgilenemiyordum. Kendi tedavime gidemedim. Ben bir aydır çabalıyorum. Burada olduğunuz için çok mutluyum. Tedavi olacak, gözümüzün önünde ölmeyecek. Çok teşekkür ederimö diye konuştu.

Sakarya, Turhal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 03:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Son Dakika

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı 5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti         
20:33
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı         
19:51
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı         
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi         
19:41
Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı         
19:06
Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi         
19:03
Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı         
19:03
George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı         
19:02
Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı         
19:02
Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı         
18:55
Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın         
18:49
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi         
18:48
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi 5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi         
18:23
Trump, Trump, "Her şey kontrol altında" deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin         
18:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı         
18:04
İdlib'de yaralanan askerimiz 43 gün sonra şehit oldu İdlib'de yaralanan askerimiz 43 gün sonra şehit oldu         
17:58
Takla atan otomobildeki iki kişi, yara almadan araçtan çıktı Takla atan otomobildeki iki kişi, yara almadan araçtan çıktı         
17:43
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı         
17:23
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu         
17:11
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir         
16:59
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi 4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi         
16:56
Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli         
16:44
Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı         
16:34
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten         
16:32
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi         
16:31
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti         
16:29
İki aracın çarpıştığı kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı İki aracın çarpıştığı kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı         
16:28
Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti         
16:20
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu         
16:18
Araç sürerken karpuz yiyen sürücü yakalandı Araç sürerken karpuz yiyen sürücü yakalandı         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 21:27:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]