İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

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Evden çaldığı LCD televizyonu yolcu minibüsüyle taşımışMERSİN'de 3 farklı evden televizyon çaldığı gerekçesiyle tutuklanan G.Y.'nin çaldığı bir LCD televizyonu kolunun altına alıp, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse binip satmaya götürdüğü ortaya çıktı.

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Evden çaldığı LCD televizyonu yolcu minibüsüyle taşımış

MERSİN'de 3 farklı evden televizyon çaldığı gerekçesiyle tutuklanan G.Y.'nin çaldığı bir LCD televizyonu kolunun altına alıp, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse binip satmaya götürdüğü ortaya çıktı.

Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 3 farklı evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Mağdurların beyanlarından yola çıkan ekipler bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen G.Y., gözaltına alındı. G.Y. tarafından satılmaya götürülen LCD televizyon ile daha önce sattığı 2 televizyon bulunarak sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

MİNİBÜSE ÇALDIĞI LCD TELEVİZYONLA BİNMİŞ

G.Y. çaldığı  LCD televizyon ile güvenlik kameralarına takıldı. Elinde çaldığı televizyon ile rahat tavırları dikkat çeken G.Y.'nin şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse binip satmaya götürdüğü belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüpheli G.Y. televizyon ile yolda yürürken

Televizyon ile minibüse binerken

Şüpheli G.Y. emniyetten çıkartılırken

Adliyeye götürülürken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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'Metresi 300 liraya' yılan yakalıyor

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 'yılan avcısı' olarak bilenen İsmail Kara (48), evlere giren yılanları eliyle yakalıyor. Yılan yakalama işini kendine gelir kapısı yapan Kara, "Yılanın metresini 300 TL'den yakalayıp, insanları büyük bir dertten kurtarıyorum" dedi.

Kayseri'de havaların ısınmasıyla birlikte birçok bölgede uzunluğu 1 ile 3 metre arasında yılan görülmeye başladı. Dün de Sarıoğlan ilçesi Güzelyazı Mahallesi'nde Mustafa Sayit'e ait evin bahçesine yılan girdi. Paniğe kapılan Sayit, yılanı çıkarmak için ilçede 'yılan avcısı' olarak bilinen İsmail Kara'dan yardım istedi. Kara, bahçeye gelerek paniğe neden olan yılanı elleri ile yakalayarak, ilçe dışında doğaya bıraktı.

'15 DAKİKADA YILANI ELLERİ İLE BULDU'

Mustafa Seyit, bahçedeki yılan görünce korktuklarını söyleyerek, "Aklıma ilçede 'yılan avcısı' olarak bilinen İsmail Kara geldi. Komşuların yardımı ile telefonuna ulaştığım Kara'yı aradım. Eve geldi ve 15 dakikada yılanı elleri ile buldu" dedi.

'Yılan avcısı' Kara ise, "Ömrüm dağlık alanlarda geçti. Yılanların türünü adım gibi biliyorum. Talep fazla olunca yılanı para karşılığı yakalıyorum. Yılanı metresini 300 TL'den yakalayıp, insanları büyük bir dertten kurtarıyorum. Hatta Sarıoğlan dışından yakın il ve ilçelere de çağırıyorlar. Hayvanlar sevildiğini anlayınca insanlara zarar vermez ama bölgedeki bazı yılanlar zehirli olabiliyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yılan Avcısı İsmail Kara ile röportaj

Yılan avcısı İsmail Kara'nın yılan avı ve yakaladığı yılana sarılması

Diğer detaylar

Haber-Kamera: Özer Kaya -KAYSERİ-DHA

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'Gök taşı' bulduğunu iddia etti; Başımıza talih kuşu kondu

ARTVİN'in Borçka ilçesinde Ceyda Gedik (10) adlı çocuk çay bahçesinde sıra dışı bir taş buldu. Taşın, gök taşı olduğunu iddia eden ve incelenmesini isteyen küçük kızın amcası Zeki Gedik, "Bu taş bize Allah'ın bir ödülü, başımıza talih kuşu kondu" dedi.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çaylı köyünde yaşayan Zeki Gedik'in yeğeni Ceyda Gedik (10), çay bahçesinde sıra dışı bir taş olduğunu fark etti. Küçük kız taşı amcası Zeki Gedik'e verdi. Gedik, daha önce buna benzer bir taş görmediği için bu cismin göktaşı olduğunu düşündü. Gedik ailesi, şimdi buldukları taşın yetkililer tarafından incelenmesini istiyor.

'BİZE BİR PİYANGO VURDU'

Buldukları taşın, kendilerine Allah'ın bir ödülü olduğunu ifade eden Zeki Gedik, "Tarlamızda bir göktaşı parçası bulduk. İnşallah bize talih kuşu kondu. Çok heyecanlandık. Sosyal medyada bazı duyurular yaptık ve konuyla ilgili Selçuk Bayraktar'a da internet üzerinden mesaj yolladık. Ekonomik anlamda değerlendirmeyi düşünüyoruz, inşallah muvaffak oluruz.  Bize bir piyango vurdu diye düşünüyoruz. Köyde ev yapmak istiyoruz, maddi sıkıntılarımız vardı, gökten düşen talih taşı inşallah bize hayırlı gelir ve evimizi yaparız" dedi.

'GÖK TAŞI' PANİĞİ YAŞANMIŞTI

Türkiye'de 27 Mayıs tarihinde saat 20.30 sıralarında Trabzon, Artvin, Ağrı, Erzincan, Erzurum ve Van dahil bazı kentlerde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) düşmesi olduğu öne sürülen ışık huzmesi, heyecan yarattı. Bölgede meteor parçası düşme ihtimali üzerine çok sayıda vatandaş kendi imkanlarıyla taş aramıştı.

TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 02:25 Kaynak: DHA

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