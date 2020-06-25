İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Sarp yamaçtaki Donald Trump siluetine ilgi

MERSİN'in Silifke ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Büdeğirmeni Mahallesi'nde sarp yamaçta oluşan siluetin, ABD Başkanı Donald Trump'a benzemesi büyük ilgi görüyor.

Mahallede sarp yamaçta bulunan bir kayanın ABD Başkanı Donald Trump siluetine benzetilmesi ve çekilen fotoğrafın sosyal medya hesaplarında paylaşılması ile yörede vatandaşların akınına uğruyor. Bölgeye gitmek isteyenler Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya'yı arayarak kayalığın bulunduğu bölgeye gitmek için yol tarifi alıyor. Bölgeye giderek uzaktan bakıldığı zaman ABD Başkanı Donald Trump'ın siluetini andıran kayayı görenler cep telefonları ile hem fotoğraf hem de görüntü çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Mahalle sakinlerinden Seyhan Kaya, mahallenin bulunduğu vadinin güzelliğinin Trump siluetini andıran kaya ile daha da ilgi görmeye başladığını belirterek, "Kayanın Trump'a benzemesini keşfettikten sonra arkadaşlarla sosyal medya da paylaşarak vatandaşlarımızın görselliğine sunduk. Büyük bir ilgi gördü" dedi.

Bükdeğirmeni Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, siluetin Trump'a benzediğini belirterek, "Geçenlerde bir fotoğrafını çektim. Baktık ABD Başkanı Trump'a benziyor. Bunun üzerine paylaştım. Görenler buraya gelerek bu tabiat güzelliği ile fotoğraf çektiriyor" diye konuştu.