İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

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Ayağına tel dolanan bozayı, mahsur kaldığı ağaçtan 2 günde kurtarıldıRİZE'nin Pazar ilçesinde ayağına dolanan çelik telle çıktığı armut ağacında mahsur kalan bozayı, 2 gün süren operasyonla kurtarıldı.

Ayağına tel dolanan bozayı, mahsur kaldığı ağaçtan 2 günde kurtarıldı

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RİZE'nin Pazar ilçesinde ayağına dolanan çelik telle çıktığı armut ağacında mahsur kalan bozayı, 2 gün süren operasyonla kurtarıldı. Ayağındaki çelik tel alınan ayı, doğaya bırakıldı.

Pazar'ın Akbucak köyünde dün armut ağacında bozayının mahsur kaldığını görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbarla köye gelen ekipler, 2 yaşında olduğu sanılan bozayının, ayağına dolanan çelik telle çıktığı armut ağacında mahsur kaldığını belirledi. AKUT ekiplerine haber verilmesi üzerine bozayı için kurtarma operasyonu başlatıldı. Uyuşturucu iğne atılan ayı sakinleşmeyince havanın da kararması ve yağmur nedeniyle operasyona ara verildi. Ertesi sabah erken saatlerde yeniden köye çıkan ekipler, yaklaşık 20 metre yükseklikteki bozayıya 12 uyuşturucu iğne attı. Ayı sakinleştirilirken, ağaca teleferik hattı kuruldu. AKUT'un 2 görevlisi, ağaca çıkarak, ayıyı teleferik hattı ile aşağı indirdi. Ayağına dolanan çelik tel çıkarılan bozayı, doğaya salındı.

AKUT temsilcisi Güçlü Uzunalioğlu, ağaçta mahsur kalan ayı için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle kurtarma operasyonu düzenlediklerini belirterek, "Ayı için ağaca teleferik hattı kurduk. Uyuşturucu iğne ile sakinleşince alarak aşağı indirdik. En tedbirli şekilde ayıya yaklaştık. O da sanki bizim ona yardımcı olacağımızı anladı. Hiç tepki vermediö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ekibin kask kamerası görüntüsü

Mahsur kalan ayıdan detay

Ayının uyuşturulma anı

Ayının kurtarılma anı

AKUT ekip llideri Güçlü Uzunalioğlu röp

HABER- KAMERA: Mehmet Can PEÇE PAZAR/RİZE,

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Yasaklar kalktı, kuzusu 'Sultan'a davullu zurnalı düğün yaptı

Bursa'da Ali Koçak, koronavirüs sürecinden önce kına organizasyonu düzenlediği kuzusu 'Sultan'a, düğün yasağının kalkmasıyla birlikte köy meydanında davullu zurnalı düğün yaptı. Sosyal mesafe kuralının uygulanıp maske takıldığı düğüne katılanlar doyasıya eğlendi.

Kentte, restoran zinciri bulunan Ali Koçak, yaklaşık 2 yıl önce Kurban Bayramı için kurbanlık almak için çiftliğe gitti. Koçak, çiftlikte 10 günlük bir kuzuyu fark etti. Kuzuyu çok seven Koçak, hayvanı sahiplenip, 'Sultan' adını verdi. Sultan'a çocuğu gibi bakan Ali Koçak, onu tatile götürdü. Koçak, Sultan 1 yaşına bastığında da kuzusu için doğum günü partisi düzenledi. Kuzu ile arasındaki ilişkisi çevredekilerin de ilgisini çeken Koçak, 1,5 yaşına gelen 'Sultan'ı, sürüdeki 'Seyfo' isimli koç ile evlendirmeye karar verdi. Koçak, koronavirüs sürecinden önce Sultan ile Seyfo için düğün öncesi organizasyonu düzenledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerin yasaklanmasının ardından Koçak, kuzusu 'Sultan'ın düğününü ertelemek zorunda kaldı. 1 Temmuz'da düğün yasaklarının kalktığını öğrenen Koçak, plan yapıp, düğün hazırlıklarına başladı. Sabah saatlerinde köy meydanını düğün için hazırlatan Koçak, yakın arkadaşlarını da düğüne çağırdı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak yapılan düğünde, kuzu 'Sultan'a duvak takıldı. Davetliler ise davul zurna eşliğinde doyasıya eğlendi.

'HERKES DÜĞÜNÜ BEKLİYORDU'

Kuzusuna düğün yapan Ali Koçak, "İşim gereği kuzularla aram çok iyidir. Sultan'la yavruyken tanıştık. Onu sahiplendim. Gezdirdim, tatile götürdüm. Doğum gününü kutladım. Artık ailemin bir parçası olarak görüyorum. Onu evlendirmeye karar verdim. Güzel bir koç ayarladık. Kınasını yapmıştık. Koronavirüs çıkınca düğününü yapamadık. 1 Temmuz itibariyle düğünlere izin verilince günün ilk düğünü yaptık. Yavru döneminden beri elimde büyüdüğü için kendi kızım gibi görüyorum. Bizi tanıyanlar biliyor. O yüzden kimse yadırgamadı. Ailemizin ferdi olduğunu herkes biliyor. Pandeminin vermiş olduğu hastalıktan dolayı düğüne de çok dikkat ettik. Sosyal mesafeyi koruyup tedbirimizi alarak düğünümüzü yaptık. Kınasını daha önce yaptığımız için herkes dört gözle düğünü bekliyordu. Koronavirüs sürecinden sonra daha iyi organize olduk" dedi.

Koronavirüs, Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:04 Kaynak: DHA

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