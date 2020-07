İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Sırtına dezenfektan çantası bağlayıp yamaç paraşütü yaptı

Yamaç Paraşüt Sporcusu Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık öğrencisi Metehan Göller (20), tatil için geldiği memleketi Van'ın Erciş İlçesi'nde sırtına bağladığı dezenfektan çantasıyla yamaç paraşütü yaparak, koronavirüse dikkat çekti

Yamaç Paraşütü Sporcusu Göller, Erciş İlçesi Çelbibağı Mahallesi'nde bulunan Madavank tepesinde yamaç paraşütü yaptı. Göller, Antalya'nın birçok dağında yamaç paraşütü yaptığını memleketinde de pandemiye dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği yaptığını söyledi. 2 yıldır yamap paraşütü yaptığını belirten Göller, "Özellikle koronavirüsü salgınına dikkat çekmek istedim. Her yıl madavank tepesine gelip burada yamaç paraşütü gerçekleştiriyoruz. Bu yıl pandemi salgınından dolayı biraz geç geldik. Sırtıma bağladığım dezenfektan çantasıyla havayı dezenfekte edip virüsü dikkat çekmek istedim." dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Madavank tepesinden dezenfektan görüntüleri

-Yamaç paraşütü uçuşu

-Mertehan Göller'in konuşması

-Genel detaylar

Barış KUL/ERCİŞ(Van),

=========================

Gece kurşunladığı restoranı sabah yakmak isteyince iş yeri sahibi tarafından vuruldu

ADANA'da gece saatlerinde pompalı av tüfeğiyle kurşunladığı restoranı sabah molotof kokteyli atarak yakmak istediği öne sürülen Mehmet T., iş yeri sahibi tarafından av tüfeğiyle bacağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Kurttepe Mahallesi 83058 Sokak'ta meydana geldi. Daha önce müşteri olarak geldiği restoranda iş yeri sahibiyle tartıştığı iddia edilen Mehmet T., gece saatlerinde mekana pompalı tüfekle saldırıda bulundu. İş yerinin kapalı olduğu saatte camlarına ateş açıp, kaçan Mehmet T., sabah yeniden restorana geldi. Yanında getirdiği Molotof Kokteyli iş yerinin kırık olan camlarından içeriye atan Mehmet T., kaçmaya hazırlanırken, içeride bulunan mekan sahibi Mehmet D. tarafından otomatik av tüfeğiyle bacağından vuruldu. Masaların üzerine düşen Molotof Kokteyli küçük çaplı hasara neden olurken, kanlar içinde yere yığılan Mehmet T. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Olayın ardından polise teslim olan Mehmet D., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

Olay yerinden görüntü

Olay yerindeki polislerin çalışması

Olayda kullanılan tüfeği

Polisin tüfeği incelemesi

İş yerinin camlarındaki kurşun izleri

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA

========================

O çiftçi, köpeklerini traktöre neden bağlayarak götürdüğünü açıkladı

ÇANAKKALE'de iki köpeğini traktörünün arkasına iple bağlayarak, tarlasına giderken görüntülenen kişinin, tarımla uğraşan emekli öğretmen Nizamettin Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Görüntülerin yanlış anlaşıldığını belirten Yılmaz, kendisiyle birlikte her gün tarlaya gidip gelen Takoz ve Çakır isimli av köpeklerini, yoldan geçerken bir kazaya yol açmamak için traktöre bağladığını söyledi.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yolunda tarlasına giden bir çiftçinin, iki köpeğini iple traktöre bağlayıp götürdüğü anlar, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Vatandaşlardan tepki gören o çiftçinin, emekli öğretmen Nizamettin Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Emekli olduktan sonra Sarıcaeli köyü çevresindeki tarlalarında tarıma başlayan Nizamettin Yılmaz'ın aynı zamanda av merakı bulunduğu, traktöre bağlayarak götürdüğü hayvanların ise, Takoz ve Çakır isimli kuşçu köpekleri olduğu anlaşıldı.

'BENİM EN SADIK DOSTLARIM ONLAR'

Sarıcaeli köyündeki şeftali bahçesinde iki av köpeğini de yanına alarak, tepkilere yol açan görüntülerle ilgili konuşan emekli öğretmen Nizamettin Yılmaz, hayvan haklarına saygılı, hayvanları seven bir insan olduğunu söyledi. İki av köpeğini traktöre bağlayarak götürmesinin, görüntüleri çeken kişilerce yanlış anlaşıldığını belirten Yılmaz, "Emekli öğretmenim, tarımla uğraşıyorum. Her çeşit hayvanım var. Köpeklerim, tavuklarım, kazlarım var. Zamanımı bu şeftali bahçemde geçiririm. Başka tarlalarım da var ekip, biçtiğim. Traktör ile bu çevrede gezerken iki av köpeğim de hep benimle beraber gelip giderler. İzmir- Bursa karayolunu birbirine bağlayan çevre yolunu geçmek zorundayım. Oradan geçerken köpeklerimi traktöre bağladım. Trafik kurallarına uymazlar, orada bir kazaya sebep olurum diye düşündüm. 200-300 metrelik bölümde traktörüm ile birinci viteste, yavaşça gittim. O arada bir bayan geldi, görüntüleri çekmiş. Bana, köpekleri neden bağladığımı sordu. Ben de bu şekilde karayolunu geçmek zorunda olduğumu söyledim. O da hayvanlara işkence yaptığımı düşünüp beni yanlış anlamış sanırım. Kesinlikle ben hayvan haklarına saygı gösteren ve hayvanları seven bir insanım. Bu köpeklere işkence yaptığımı düşünmek bile olamaz. Benim her zaman en sadık dostlarım onlar" dedi.

'EN İYİ ŞEKİLDE BAKIYORUM'

Şeftali bahçesindeki iki av köpeği, Nizamettin Yılmaz'ı karşılarında gördüklerinde yanına koşup kendisine sevgi gösterisinde bulundu. Yılmaz da bu iki köpek ve bir de büyütmek üzere aldığı yavru köpeği ile oynayıp, onları sevdi ve yiyecek vererek karınlarını doyurdu. Yılmaz, "Takoz ve Çakır ikisi de benim arkadaşım. Bütün kış boyunca benim av arkadaşım bunlar. Yazın da böyle bakıyorum onlara. Benimle beraber tarlaya da gezmeye de giderler. Günlük yaşamda hep beraberiz. Bakımlarını en iyi şekilde yapıyorum. Kayıtları var, aşıları tam olarak yapılır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Nizamettin Yılmaz'ın iki av köpeğini sevmesinden görüntü

Nizamettin Yılmaz'ın köpeklere mama vermesinden görüntü

Av köpeklerinden detay görüntü

Nizamettin Yılmaz ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

========================

Poliste 155 kaydı bulunan Abdullah hırsızlıktan tutuklandı

KONYA'da girdiği iş yerlerindeki soyunma odalarından yaklaşık 5 bin TL para çalan ve daha önce poliste 153 kaydı bulunan Abdullah Kara (26), 2 dosyadan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iki iş yerinde meydana gelen para hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, yaklaşık 5 bin TL parayı çalan şüphelinin daha önce de aynı suçtan hakkında işlem yapılan Abdullah Kara olduğunu tespit etti. Kara'nın merkez Meram ilçesindeki adresine giden polis, Kara'yı gözaltına aldı. Üzerinde, hırsızlık olayında giydiği kıyafetleri bulunan Kara, hırsızlık olaylarını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Daha önce muavinlik yaptığını ve paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini belirten Kara'nın iş yerlerinde özellikle işçilerin soyunma odalarından hırsızlık yaptığı, polis kayıtlarında da farklı suçlardan daha önce de 153 kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Kara, 2 farklı dosyadan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------

Şüphelinin iş yerlerine girişi ve çıkışı

Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK Mümin KARACA/ KONYA

==========================

Belediyenin adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 kişiye gözaltı

ADANA'da dolandırıcılar, Büyükşehir Belediyesi adına sahte satın alma talep formu düzenleyip, bir işyerinden 56 bin 100 lira değerinde televizyon ve elektrikli süpürge aldı. Belediyeye gidip parayı tahsil etmeye çalışan iş yeri sahibi, dolandırıldığını anladı. Şikayet üzerine İstanbul ve Kocaeli 'de yakalanan 4 şüpheli, serbest kaldı.

Merkez Seyhan ilçesinde beyaz eşya satıcılığı yapan M.A.G.'ye internet üzerinden ulaşan bir kişi, kendisini belediye görevlisi olarak tanıtıp, eşya ihtiyaçları olduğunu belirtti. Daha sonra iş yerine 15 televizyon ve 30 elektrikli süpürge alınacağı bildirilen satın alma talep formu geldi. Ardından M.A.G.'nin iş yerine gelen 2 şüpheli, satın alma talep formunda yer alan televizyon ve elektrikli süpürgeleri alarak, iş yerinden ayrıldı.

ÖDEMEYİ ALAMAYINCA BELEDİYEYE GİTTİ

İş yeri sahibi M.A.G., 15 gün içerisinde ödemesini alamayınca Adana Büyükşehir Belediyesi 'ne giderek, satış yaptığını ve ödemesinin halen yapılmadığını söyledi. Belediye görevlileri böyle bir alım yapmadıklarını ve belgenin sahte olduğunu belirtti. Dolandırıldığını anlayan M.A.G., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği'ne giderek durumu bildirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, televizyon ve süpürgeyi alanların Ankara 'da R.M.'ye ait nakliyat firmasında çalışan S.A., Y.A. ve D.K. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli'ye kaçtıklarını belirleyen polis, 8 Temmuz'da şafak vakti düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

SERBEST KALDILAR

Adana'ya getirilerek sorgulanan şüphelilerden R.M. ve S.A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Y.A. ve D.K. ise emniyetteki sorgularında, televizyon ve elektrikli süpürgeleri aldıklarını, Ankara'da tanımadıkları bir kişiye verdiklerini söyledi. Y.A. ve D.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.