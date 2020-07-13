İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

'Köse' denilmesin diye 31 yıldır bıyıklarını kesmiyor

AYDIN'ın Çine ilçesinde emekli elektrik teknisyeni Hilmi Pir (66), 65 santimetre uzunluğundaki bıyığıyla ilgi görüyor. Ailesindeki erkeklerin, sakal ve bıyıkları olmaması nedeniyle çevrede 'köse' lakabıyla anılmasının aksine Pir, 31 yıldır hiç kesmediği bıyıkları nedeniyle 'Pala Hilmi' olarak biliniyor.

Çine'nin kırsal Bucak Mahallesi'nde oturan evli, 3 çocuk babası Hilmi Pir, 1989 yılından bu yana bıyıklarını hiç kesmedi. Pir, 65 santimetre uzunluğundaki bıyıklarını her gün özenle tarayıp, jöleleyerek dik durmasını sağlıyor. Ailesinin dört erkek çocuğundan en büyüğü olan Pir, beyazları görünmemesi için bıyıklarını haftada iki kez boyuyor. Pir, bıyıkları için günlük 15 TL masraf yaptığını söyledi.

Atalarından bu yana erkeklerinde sakal ve bıyık olmaması nedeniyle, ailesinin yörede 'Köse' lakabıyla tanındığını belirten Hilmi Pir, "3 kardeşim de köse. Benim ise askerde sakal ve bıyıklarım çıktı. Ancak o dönemlerde kesiyordum. Aile fertleri gibi bana da köse denilmemesi için 31 boyunca bıyıklarımı hiç kesmeyip, uzattım. Bıyıklarım daha uzun ve gürdü. Ancak, 10 yıl önce oğlumu trafik kazasında kaybettikten sonra, üzüntü ve stresten son yıllarda biraz dökülme oldu" dedi. Pir, bıyıklarını gören, mahallelerine dışarıdan gelen kişilerin şaşırdığını belirtip, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirdiklerini kaydetti.

'HERKESİN PALA REMZİ'Sİ OLDU'

Bucak Mahallesi Muhtarı Ali Altıntaş, "65 santimetrelik bıyığı nedeniyle Hilmi Pir'i, köylüler 'Pala Remzi'ye benzetiyor. Onu artık yörede herkes 'Pala Hilmi' diye çağırıyor. Kendisi mahallemizde, sevilen, renkli bir kişilik. Bıyıkları önceden daha gür, uzun ve canlıydı. Ama zaman geçtikçe, yaşlandıkça, dökülmeye başladı. Bu dökülme de aslında onu biraz strese soktu. Şimdi eskiye göre biraz kısa ama jöle sürdüğü zaman uçları daha uzun ve daha güzel görünüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir berbere gidemediği için bakımda sıkıntı yaşıyor. Bıyıkların boya zamanı geldi ama şu an gidi, boyatamıyor" dedi.

Köylülerden Nurdoğan Toker de, "Hilmi Pir, bu yörede bıyıklarıyla bir efsanedir. Çok neşeli ve şen bir abimizdir. Eğer görenler bıyıklarını sempatik bulmasa eminim ki keserdi" diye konuştu.

Bucak Mahallesi'nde kahvehane işleten Faruk Ay da "Hilmi ağabeyimiz, diğer adıyla 'Pala Hilmi', her gün kahvehanemize gelir. Kahvehaneme dışarıdan gelen özellikle yabancı müşterilerim, kendisinin bıyıklarını görünce büyük ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hilmi Pir'in bıyıklarının metreyle ölçülmesi

-Pir'in bıyıklarının taramasından görüntü

-Pir'in kahvehanede sohbet ederken görüntüsü

-Hilmi Pir ile röp

-Bucak Mahallesi Muhtarı Ali Altıntaş ile röp.

-Köylülerden Nurdoğan Toker ile röp.

-Kahvehane işletmecisi Faruk Ay ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ ÇİNE (Aydın),

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Kaldırımda çırılçıplak yürüdü

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde kimliği belirsiz kişi, gece caddedeki kaldırımda çırılçıplak yürüdü. Polisin yakaladığı kişi, akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılınca evine bırakıldı.

Olay, gece saatlerinde, Çayırova ilçesinin en işlek caddelerinden biri olan Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda çırılçıplak yürüyen kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen kişiyi ekip aracına alarak, polis merkezine götürdü. Akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan kişi, kıyafet giydirildikten sonra evine bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaş çıplak şekilde yürürken görüntüler(güvenlik kamerası ve cep tel)

HABER: Mesut IŞIK/ ÇAYIROVA, Kocaeli

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Tarlasında Hint kenevirlerini sularken suçüstü yakalandı

Bursa'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet Kayın (52), tarlada yetiştirdiği kenevir bitkilerini sularken suçüstü yakalandı. Tarlada 152 kök Hint keneviri ile 1 kilo 40 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde üretmek, uyuşturucu madde ticareti yapmak' gibi 4 ayrı suçtan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet Kayın'ın Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde, ormanlık alanda saklandığı ihbarı aldı. Bölgeye giden jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, orman yakınındaki bir tarlada birbirine yüz metre mesafede sulama sistemi kurulmuş, kenevir ekili iki bölge tespit edildi. Ekipler bir kişinin buraya gelip, sık sık sulama yaptığı bilgisi üzerine tarlanın çevresinde sivil kıyafetlerle önlem aldı. 3 gün sonra kenevir tarlasına sulama yapmaya gelen Ahmet Kayın, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kayın'ın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kayın'ın kendisine ait olduğunu ifade ettiği tarlada toplam 152 kök Hint keneviri ile 1 kilo 40 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Kayın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.