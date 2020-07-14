İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

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Minik fenomen Aras'tan, kask uyarısıSOSYAL medyada ailesinin çektiği videolarla fenomen haline gelen, hikaye kitabında motosiklete binen bir çocuğun kask takmadığını görünce 'Neden kask takmadın?

Minik fenomen Aras'tan, kask uyarısı

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SOSYAL medyada ailesinin çektiği videolarla fenomen haline gelen, hikaye kitabında motosiklete binen bir çocuğun kask takmadığını görünce 'Neden kask takmadın?' diye tepki veren Aras Özadalı'nın (3) babasıyla diyaloğu ve kamu spotu niteliğindeki videosu, 400 binin üzerinde görüntülendi.

İzmir'de ailesiyle yaşayan ve videolar sayesinde fenomene dönüşen Aras Özadalı, geçen aylarda 'Cookie Challenge' paylaşımıyla dikkati çekti. Babasının masası üzerine kurabiye bırakıp 'Ben gelene kadar bunu yeme' sözlerinin ardından minik Aras'ın kurabiyeye uzun süre bakıp yememesi, binlerce kez izlendi. Ailesinin çektiği videolarla fenomen haline gelen, babasının seçtiği telaffuzu zor kelimeleri söylemeye çalışan minik Aras'ın sevimli halleri, binlerce beğeni topladı.

Son olarak Aras Özadalı'dan kamu spotu niteliğinde yeni bir video geldi. Babasının okuduğu hikaye kitabındaki motosiklet arkasına binen küçük bir çocuğun resmini gören Aras'ın, "Sen neden kask takmadın" demesi üzerine babası, "Ben kask takmayı unuttum. Babamın kaskı var benimki yok" dedi. Bunun üzerine minik Aras, "Sen kaskını evde mi unuttun? Neden takmadın? Peki neden otobüse binmedin? O zaman düşebilirsin. ya da bir yerini kırabilirsin. Kafana kask takmalısın. Neden takmadın? Ama takmıyosun" diye tepki verdi. Minik Aras'ın duyarlı davranışının yer aldığı video, 400 binin üzerinde görüntüleme aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Aras Özadalı'nın babasıyla 'Kask Takma' tartışma videosu

Aras Özadalı'nın kurabiye başında gösterdiği sabır videosu

Aras Özadalı'yla telaffuzu zor kelimeler videosu

Haber- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Boşanma aşamasındaki eşine kızıp, eşyalarını balkonda yaktı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde boşanma aşamasında olan S.A., mal kaçırdığını iddia ettiği kocası T.A.'nın özel eşyalarını balkona çıkarıp yaktı.

Kumluca ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında oturan S.A. ile T.A., şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşarak boşanmaya karar verdi. Boşanma davası hazırlıkları sürerken S.A., kocası T.A.'nın evin tapusunu kardeşinin üzerine devrettiğini, kullandıkları otomobili de sattığını öğrendi.

KOCASININ EŞYALARINI BALKONDA YAKTI

Sinir krizi geçiren S.A., dün akşam saatlerinde kocasının özel eşyalarını balkona çıkartıp yaktı. Durumun farkına varan komşuları, 112'ye haber verdi. 112'ye yapılan ihbar 'intihara teşebbüs' olduğu için olay yerine polis ekipleriyle birlikte ambulans ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. S.A., kocasının özel eşyalarını yaktığını, isterse kendisinin söndürebileceğini, kimseyi istemediğini, itfaiye müdahale ederse kendini beşinci kattan atacağını söyleyerek ekipleri tehdit etti.

Bir süre sonra olay yerine gelen kocası T.A.'nın kapıyı açmasıyla ekipler daireye girdi. İtfaiye ekipleri, balkonda yanan eşyalara müdahale ederek söndürdü. Uzun çaba sonunda hastaneye gitmeye ikna edilen S.A. ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Komşuları çiftin her ikisinin de ikinci evliliği olduğunu, eski eşlerinden 2'şer çocukları olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerine gelen ekiplerin

Kadınrn evinin penceresinden bağırırken

Balkondan çıkan dumlanın

Kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

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Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Bursa'da, sürücüsünün hatalı şerit değiştirdiği elektrikli bisiklet, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafınan kaydedildi.

Kaza, dün sabah, İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü M.A.'nın (23) hatalı şerit değiştirdiği elektrikli bisiklet, karşı yönden gelen E.E. (45) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet devrilirken M.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A., tedavi altına alındı. M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntlendi. Görüntüde, elektrikli bisikletin hatalı şerit değiştirmesi ile otomobil ile çarpışma anı görülüyor.

Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:58 Kaynak: DHA

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