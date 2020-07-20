İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Maskeli zurnacı görenleri şaşırtıyorSİVAS'ta düğünlerde zurnacılık yapan Mustafa Karabulut(65), koronavirüs nedeni ile maske takma zorunluluğuna kendince çözüm buldu.

Maskeli zurnacı görenleri şaşırtıyor

Son Dakika: Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak

SİVAS'ta düğünlerde zurnacılık yapan Mustafa Karabulut(65), koronavirüs nedeni ile maske takma zorunluluğuna kendince çözüm buldu. Maskenin ortasından delik açarak zurnasını çalan Karabulut, görenleri şaşırttı.

Sivas'ta yaşayan ve yaklaşık 45 yıldır düğünlerde zurna çalarak geçimini sağlayan Mustafa Karabulut, düğünlerin başlamasıyla birlikte mesleğini sürdürdü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde maske takma zorunluluğu getirilmesi üzerine ne yapacağını bilemeyen Karabulut, farklı bir çözüm geliştirdi. Karabulut, yüzüne taktığı maskenin ağız kısmına gelen bölümünü keserek sipsi için yer açtı. Düğünlerde de zurnasını bu şekilde çalmaya başladı.

Maske ile çalışırken zorlandığını söyleyen Karabulut, "Düşündüm ki maskesiz çalışırsam gençler yanımdan geçiyor ve maske takmayanlar da var. Onlar taşıyıcı olabiliyor, kendimi korumam gerekiyordu ben de böyle bir çözüm buldum. Hatta çocuklarım da bu işi yapıyor, ben maskeli şekilde kullanınca zurnayı öyle çalamayacağımı söylediler ama kendimi korumak için buna mecburum" dedi.

Mustafa Karabulut, Koronavirüs, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 20:20 Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi 19:46 Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı 19:16 Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak
20:37
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
20:20
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
19:46
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
19:16
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
19:07
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 21:29:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]